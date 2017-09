Neustädter Aktionsbündnis für gerechte Welthandelspolitik

Bündnis schreibt zum "Ceta-Aktionstag" an Bundestagsdirektkandidaten - vor 1 Stunde

NEUSTADT/AISCH - Seit einigen Jahren besteht im Landkreis Neustadt/Aisch–Bad Windsheim ein Bündnis verschiedener Verbände, das sich mit Freihandelsabkommen und einem gerechten Welthandel beschäftigt. Jetzt beteiligte sich das Bündnis am "Ceta-Aktionstag", indem es einige der Bundestagsdirektkandidaten anschrieb und auf seine Forderungen für eine gerechte Welthandelspolitik hinwies.

Auch auf Landkreisebene strebt ein Aktionsbündnis "Stop Ceta" an. © privat



Auch auf Landkreisebene strebt ein Aktionsbündnis "Stop Ceta" an. Foto: privat



"Im neuen Bundestag wird eine Entscheidung über das Ceta-Abkommen fallen. Weitere Handelsabkommen sind in Verhandlung. Wir machen uns Sorgen darüber, denn: Wir brauchen ein soziales und ökologisches Wirtschaften und eine gerechte Handelspolitik", heißt es in dem Schreiben. Sigrid Kolb, die Vertreterin der Gewerkschaften im Bündnis, sorgt sich um die Rechte der Arbeitnehmer. Die Handelsabkommen arbeiteten mit ihrer Sicht der Wirtschaftspolitik für die Kapitalinteressen der großen Konzerne. Ein Absenken von sozialen Standards gefährde den sozialen Frieden. Eine regulatorische Kooperation mit Entscheidungen am Gesetzgeber vorbei sei gefährlich. Kolb: "Wir fordern, dass sich der Handelspartner mit den niedrigen Standards dem mit den höheren anpasst".

"Handelsabkommen bringen unsere Demokratie in Gefahr", betont Karl-Heinz Haag "als Bürger und Wähler" im Bündnis. Er sieht in den fehlenden Informationen zu den Verhandlungen der Abkommen ein Ausgrenzen der Bürger. "Wir fordern einen öffentlichen Zugang zu den Dokumenten sowohl für unsere politischen Vertreter, so die Mitglieder des Europäischen Parlaments, des Bundestages und der Landtage als auch für die Bürger", führt er aus. "Verhandlungen unter Ausschluss der Öffentlichkeit sind ein no go in der Demokratie. Sonderklagerechte privilegieren nur die großen Konzerne. Es gibt keine Notwendigkeit die nationale Gerichtsbarkeit außer Kraft zu setzen."

Uffenheim als "Fair Trade Town"

Das Bündnis auf Kreisebene engagiert sich für einen gerechten Welthandel. Ruth Halbritter vertritt die "Fair Trade Town Bewegung" und bewirbt sich mit ihrer Stadt Uffenheim um die Anerkennung als "Fair Trade Town". Dazu gehöre eine neue Handelspolitik, die soziale und ökologische Leitplanken für die Globalisierung setzt und den Ländern des Südens einen fairen Zugang zu unseren Märkten gebe, so Halbritter: "Faire Marktteilnahme gibt diesen Ländern Entwicklungsmöglichkeiten. Nur mit einer Demokratisierung der Wirtschafts- und Menschenrechtspolitik können Fluchtursachen bekämpft werden. Die EU-Handelspolitik hat dem Gemeinwohl zu dienen und nicht den Sonderinteressen der Konzerne".

Die Einhaltung ökologischer Standards und der weitere Ausbau der Klimaschutzpolitik liegt Karin Eigenthaler als Vorsitzender des BUND Naturschutz im Landkreis am Herzen. Der Klimawandel mache nicht halt an Grenzen, weder nationalen noch den Außengrenzen der EU: "Ein Versagen der Klimapolitik bringt nicht nur materiellen Schaden, sondern gefährdet auch die wirtschaftliche und soziale Entwicklung eines Landes und gefährdet damit den sozialen Frieden und das Gemeinwohl". Europa stehe vor enormen politischen, wirtschaftlichen und sozialen Herausforderungen. Deshalb müsse die zukünftige Handels- und Investitionspolitik der EU mehr denn je am Wohlergehen von Mensch und Umwelt ausgerichtet werden. Nun warten die Partner des "Aktionsbündnisses Stop Ceta" auf die Antworten.

nb