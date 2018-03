Neustädter Bauernmarkt wächst und gedeiht

NEUSTADT/AISCH - Bunte Eier und Frühlingsblumen sorgten für Anziehungspunkte beim österlichen Bauernmarkt in Neustadt. Der zog auch bei misslaunigem Wetter viele Besucher an, wie man am Samstag gut erkennen konnte.

Ein bunter Gruß vom österlichen Bauernmarkt tut es auch, wenn sich der Frühling partout nicht einstellen mag. © Munzinger



Unter diesen bestaunten auch etliche Touristen die schöne Szenerie auf dem Marktplatz der Kreisstadt mit romantischer Fachwerkkulisse und stattlichem Rathaus. Von dem schaute neugierig ein Storchenpaar auf das muntere Treiben und Punkt 12 Uhr grüßte der Geißbock meckernd von seiner Mittagsrunde.

Auch wenn man über den wärmeren Weihnachtsmarkt scherzte, plauderte man in fröhlicher Frühschoppenrunde, wurden die Einkäufe original regionaler Produkte erledigt und Blumen für den Ostertisch mitgenommen. Verführerisch duften Makrelen am Grill, die das Marktsortiment ebenso wie frische griechische Spezialitäten aus "Morfus Küche" erweitern. Schließlich kann Neustadt ja seit einigen Tagen als einer der ersten bayerischen Genussorte werben.

Meilenstein für Neustadt

Ein Gütesiegel und für den Ersten Bürgermeister Klaus Meier "ein weiterer Meilenstein für die gute Außendarstellung" Neustadts, an dessen Verleihung der wöchentliche Bauernmarkt maßgeblichen Anteil hatte. Denn mit der Auszeichnung erfuhren Neustadts "Anstrengungen bei der Förderung der Vermarktung gesunder regionaler Erzeugnisse unserer heimischen Erzeuger" eine besondere Würdigung. Betreut wird er vom "Agendakreis Wirtschaft" - vertreten von Ulrike und Rainer Weisbach - der auch Themenmarktplätze initiiert und damit regionale Wirtschaftskreisläufe gefördert hatte.

Themenplätze reduziert

Deren Auftakt war viele Jahre der "OsterMarktPlatz" gewesen, der nach Übernahme der Themenmärkte in städtische Regie gestrichen wurde. So wird am 15. Mai der "SpargelMarktPlatz" den Anfang der beliebten Veranstaltungsreihe machen, die Honig, Wein und Karpfen Genussbotschafter der Region in den Fokus rückt und mit dem "ErnteMarktPlatz" schließt.

Trotz des eher bedingt schönen Wetters lockte der Neustädter Bauernmarkt viele Besucher an. Der Erntemarkt ist mit den saisonalen Produkten schon längst ein beliebter Anziehungspunkt der Innenstadt.



Der Erntemarkt ist mit den saisonalen Produkten längst ein Anziehungspunkt der Innenstadt; auch für den Treff im mobilen Straßencafè oder zum Gedankenaustausch bei einem guten Schoppen - Neu ist nun auch Helmut Heinlein aus Abtsgreuth unter den Anbietern aus der Region. Mit Produkten aus bunten Weiden- oder Hartriegelruten oder Nistkästen für Höhlenbrüter verbindet der passionierte Jäger und Imker auch aktiven Natur- und Umweltschutz und wirbt für den Erhalt der für den Menschen wichtigen und von ihm vielfach missachteten Kreaturen bis hin zur roten Waldameise, um deren Vermehrung sich Heinlein erfolgreich annimmt.

Ärger aus Brandenburg

Über wenig Respekt gegenüber dem Brauch der Osterbrunnen ärgerten sich viele Marktbesucher angesichts der Spuren mutwilliger Zerstörungen des Eierschmucks am Neptunbrunnen. An dem könnte der Gartenbauverein Lücken gar nicht so schnell schließen, wie sie durch Beschädigungen oder Diebstahl entstehen. Gäste aus Brandenburg können nicht verstehen, warum man "ein solches Kulturgut nicht durch Videoüberwachung schützt, wie es bei uns zuhause und an vielen anderen Orten üblich" sei.

