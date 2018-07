Neustädter Einkaufsführer soll Lust auf Regionales machen

NEUSTADT/AISCH - "Lust auf Regionales" macht die Neuauflage des regionalen Einkaufsführers. Das umfangreiche Verzeichnis von Direktvermarktern und erstmals auch Kunsthandwerkern wurde mit einem Büfett vorgestellt, das die Lust aus Regionales "auf der Zunge zergehen ließ".

Der Tisch war reich mit Köstlichkeiten gedeckt, die "Lust auf Regionales" machen sollten. © Harald Munzinger



So schwärmte einer der zum kleinen Festakt im Foyer des Landratsamtes eingeladenen Gäste beim Genuss der Köstlichkeiten, die Claudia Zeller aus Oberlaimbach attraktiv dargeboten hatte. Schließlich "isst das Auge bekanntlich mit". Das sollte also ebenso wie der Gaumen von den Vorzügen der regionalen Produkte überzeugt werden, die in ihrer Vielfalt für Landrat Helmut Weiß ein Merkmal von "Frankens Mehrregion" sind.

Mit der neuen Broschüre "Lust auf Regionales" habe das Regionalmanagement ganze Arbeit geleistet, würdigte Weiß Andrea Linz und ihr Team und machte dies mit dem Vergleich zu bescheidenen Anfang des regionalen Einkaufsführer 2012 deutlich. Inzwischen umfasst dieser 61 Anbieter vom Bäcker bis zum Winzer, Bauernladen bis zur Patisserie, von der Baumschule über den Erdbeerhof und die Milchtankstelle bis zur Teichwirtschaft und zu Wildspezialitäten. So kann sich der Landkreis als Region rühmen, in der sich "der Geschmack frei entfaltet", Direktvermarkter mit kulinarischen Spezialitäten und Gasthäuser mit typischen Schmankerln, sowie lauschige Heckenwirtschaften locken.

Wertvoller Beitrag für die Ökologie

Neu aufgenommen wurde traditionelles und modernes Kunsthandwerk, ließ Regionalmanagerin Linz wissen, die an einem "Runden Tisch" mit Fachleuten die Regionalvermarktung stetig weiterentwickelt. In der Broschüre finden sich auch die regionalen Initiativen vom Bauernmarkt in Neustadt über den "Einheimischen" oder das Frankenhöhe-Lamm bis zum Regionalbüfett und zu den Wildbretwochen, ferner der Saison- und der Marktkalender. Landrat Weiß würdigte bei der Vorstellung des Einkaufsführers die hohe Qualität der Regionalprodukte und die mit ihnen verbundene Wertschöpfung in der Region sowie ihren wertvollen Beitrag für die Ökologie.

Kreisbäuerin Renate Ixmeier stellte fest, dass regionale Erzeugnisse mittlerweile im Trend lägen, viele Verbraucher mit ihnen "Genuss und guten Geschmack, aber auch ein Heimatgefühl verbinden". Dazu komme ein ökologischer Zusatznutzen, wie kurze Transportwege und eine transparente Produktion sowie der "soziale Zusatznutzen wie Identifikation mit dem Erzeuger in der Region und Stärkung des eigenen ländlichen Raumes".

Die regionale Vermarktung leiste viel, wozu Ixmeier für den Beitrag zum nachhaltigen Wirtschaften ebenso eine ganze Reihe von Vorzügen angefangen von der Unterstützung der bäuerlichen Betriebe über den Erhalt der Kulturlandschaft bis Vermeidung von Verpackungsmüll aufzeigte. Mit der transparenten Produktion verband sie Frische, hohe Lebensmittelsicherheit, Vertrauen sowie oftmals von Kunden betonte gesundheitliche Vorteile. Schließlich erklärte die Kreisbäuerin und Kreisrätin, dass die heimischen Erzeugnisse auch für das Image der Region viel brächten, eine Verbundenheit zur Region mit ihrer Kompetenz für bestimmte Produkte wie Karpfen, Meerrettich, Wein oder Spargel entstehe. Auch mit sozialen Werten – dem Bewusstmachen des Ursprungs der Ernährung schon bei Kindern und der Wertschätzung von Lebensmittels – machte Ixmeier deutlich, wie "unendlich wertvoll unsere regionalen Lebensmittel sind".

Kompliment für großartigen Einkaufsführer

Am Wichtigsten sei jedoch, dass der Verbraucher weiß, wo er welche Lebensmittel bekommen, so Renate Ixmeier mit dem Kompliment an die Regionalentwicklung für einen "großartigen Einkaufsführer". BN-Kreisvorsitzende Karin Eigenthaler ging auf viele Beispiele ein, wie die Natur mit ihren Tieren und Pflanzen von einer angepassten Bewirtschaftung profitieren kann. Mit der Erzeugung regionaler Produkte werde diese "vielfältige Kulturlandschaft erhalten und ihr Beitrag zu unserem Wohlergehen geschätzt". Dem Bund Naturschutz liege bei der Vermarktung regionaler Produkte besonders die Verbindung der landwirtschaftlichen Produktion mit der Landschaft am Herzen, sprach sie die durch die Bewirtschaftung geschaffene Kulturlandschaft in Verbindung mit dem Artenschutz bei Tier und Pflanze an.

An Beispielen wie den Hute- und Mittelwäldern als Ausweichlebensräume für die verschwundenen Auenlandschaften, der extensiven Bewirtschaftung von Wiesen in Tallagen oder an Gewässern oder der Mischung von Wiesen und hochstämmigen Obstbäumen, machte Karin Eigenthaler deutlich, wie sich Pflanzen und Tiere dem sich verändernden Naturgefüge durch die seit 1000 Jahren betriebene Landbewirtschaftung anpassen. So lege man das Augenmerk des Naturschutzes eben auch auf bewirtschaftete Flächen. Eigenthaler brach ebenfalls eine Lanze für den Kauf regionaler Produkte in einer Zeit, in der auch die Lebensmittelbranche einem modischen Wettbewerb unterliege, ein Ernährungstrend den anderen jage.

