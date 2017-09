Neustädter fährt unter Drogeneinfluss bei Polizei vor

NEUSTADT/AISCH - Am Mittwoch kam ein Mann zu einem Termin bei der Polizei in Neustadt. An sich nichts Ungewöhnliches - allerdings fuhr mit dem Auto vor. Und stand dabei unter Drogen.

Ein 43-Jähriger kam am Mittwoch gegen 13 Uhr nach einer Vorladung zu einer Vernehmung bei der Polizei in Neustadt. Zu dem Termin war er mit seinem Pkw gefahren. Zunächst noch unbemerkt, parkte dieser entgegengesetzt der Fahrbahn im absoluten Halteverbot vor der Polizeidienstelle.

Während des Gesprächs fielen den Polizisten Ausfallerscheinungen bei dem Mann auf, die darauf hindeuteten, dass der Mann unter Drogeneinfluss steht. Ein Drogenschnelltest war nicht mehr durchführbar. Noch mehr staunten die Beamten als sie bei einer Durchsuchung des 43-Jährigen eine Druckverschlusstüte mit einer geringen Menge einer synthetischen Droge fanden.

Den Mann erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz sowie ein Bußgeldverfahren wegen der Fahrt unter Drogeneinfluss.

