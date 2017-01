Neustädter Fastnachtsgesellschaft feierte Ordensfest

NEUSTADT/AISCH - Am 11. 11. 1953 aus der Taufe gehoben, pflegt die Fastnachtsgesellschaft Geißbock e.V. seitdem das Brauchtum der fränkischen Fastnacht. Dafür ist sie auch zur neuen Session wieder bestens vorbereitet, für die es "einen langen Atem braucht". Denn erst am 1. März fällt deren Vorhang mit der traditionellen Geldbeutelwäsche.

Mit Page Julia übergab Präsident Holger Wesp (r.) die ersten Sessionorden der Vorstandschaft der Neustädter Fastnachtsgesellschaft Geißbock mit Sylvia Seeberger (5. v. r.) an der Spitze. © Harald Munzinger



Lange Zeit gehörten die "Ordensfeste" am Dreikönigstag zum Fastnachtsbrauchtum der Geißböcke, ehe diese in den Weihnachtsfeiern der Gesellschaft "aufgingen". Jetzt knüpfte man nach rund 15-jähriger Pause wieder an diese Tradition an und traf sich dazu an dem vertrauten Ort des "Sonnenkellers". Dort öffnete Sitzungspräsident Holger Wesp den "Ordenskoffer" und dankte den Aktiven mit dem Sessionsorden für die bisher geleistete Arbeit ebenso wie für jene, die nun reichlich vor ihnen liegt.

"Der Geißbock war schwer krank, nun hüpft er wieder Gottseidank!" Die gelungene OP des Symboltieres der Kreisstadt wie der Fastnachtsgesellschaft in der "Pabst-Klinik" wählte Michaela Eckendörfer als Ordensmotiv. Dass er mit Pflastern und Verbänden noch ganz schön lädiert fröhlich sein Bein schwingt, machte Präsident Wesp zum Sessionsmotiv: Lachen macht gesund!, auch wenn es einem mal gerade nicht danach sein sollte.

Pagenküsschen und Häbberla-Mäh

An dieser Medizin wird es in den nächsten Wochen nicht mangeln, wie es der Blick in den "Narrenkalender" zeigt. "Angerührt" wird sie in den Aktivensitzungen, die der Präsident gerne so gut besucht sähe, wie das Ordensfest. Bei dem gab es reichlich Ehrungen mit den Pagenküsschen und schallenden Häbberla-Mäh-Rufen - zunächst für die Vorstandschaft, dann für den Elferrat und schließlich für die vielen Aktiven mit flotten Beinen und spitzen Zungen. Rund 150 Orden hat die Gesellschaft für sie prägen lassen und verleiht diese „hinter den Kulissen“. Schließlich nimmt die „Dekoration“ prominenter Gäste mit dem originellen Sessionsorden bei den Sitzungen eh schon reichlich Zeit ins Anspruch.

Für Garden und Büttenredner wird es mit ersten Auftritten bei befreundeten Gesellschaften ab kommenden Freitag ernst mit dem Faschingsspaß. Im „Thronsaal“ des Gasthauses "Zur Sonne" wird am Sonntag, 15. Januar, das Kinderprinzenpaar gekrönt, wozu alle kleinen Narren der Stadt und ihres Umlandes um 14 Uhr eingeladen sind. Sein erstes Prinzenpaar hatte die Gesellschaft übrigens am 3. Januar 1954 mit Ursula I. und Christian I. vorgestellt.

Der Anker des "Narrenschiffes" wird bei der Prunksitzung mit Wolfgang Düringer und Alexander Göttlicher als Gäste in der Bütt‘ am Samstag, 28. Januar um 19.11 Uhr in der "NeuStadtHalle am Schloss" gelichtet. Am 29. Januar besuchen die Geißbock-Aktiven mit Kurzprogrammen ab 14 Uhr die Altenheime und am 4. Februar steigt um 19.11 in der "NeuStadtNarrhalla" die Ultimative Faschingsparty "UFAP".

40 Jahre "Goldener Rollstuhlorden"

Ein Jubiläum wird am Samstag, 11. Februar, mit der „Sitzung für Menschen mit Handicap“ gefeiert. Seit 40 Jahren führt die Fastnachtsgesellschaft Geißbock diese Sitzungen durch, von 1977 bis 1990 jährlich und seitdem im zweijährigen Turnus. Einen Höhepunkt der Veranstaltungen stellt stets die Verleihung des wohl in ganz Deutschland einmaligen "Goldenen Rollstuhlorden" an Personen dar, „die sich im Rahmen der Behindertenarbeit in unserer Region verdient gemacht haben“.

"Leinen los" zum vollen Programm des Frohsinns mit Büttenreden und Gardetanz heißt es heißt es am 11. Februar um 14.11 Uhr ebenso wie tags darauf bei der traditionellen "Seniorensitzung". Die "Weiber" machen am 23. Februar mit ihrer wilden Jagd auf die Krawatten die Stadt unsicher und entschädigen die Opfer mit Küsschen. Mit der "Jubel-Trubel-Sitzung" am Samstag, 25. Februar (Beginn 19.11 Uhr) steuert die Narretei bereits ihrem Höhepunkt zu. Mit Oliver Tissot und vielen anderen Akteuren wird die "Medizin Lachen" in einer Kurpackung verabreicht.

Zu dem von den Geißböcken gepflegten Fastnachtsbrauchtum gehören der Kinderfasching am Dienstag, 28. Februar, ab 13.30 Uhr in der „Markgrafenhalle“ sowie am Abend der Kehraus "in der Sunna". In der heißt es am Aschermittwoch (1. März, 12 Uhr) nach der traditionellen Geldbeutelwäsche im Neptunbrunnen beim Heringsessen die Session noch einmal Revue passieren zu lassen und schon für die nächste ins Visier zu nehmen. Schließlich ist nach dem Fasching vor dem Fasching.

Harald J. Munzinger