Der Neujahrsempfang der Marktgemeinde Uehlfeld am Freitagabend stand im Zeichen des Lutherjahres. Die 500-Jahr-Feier stünde mit der Reformation im Aischgrund zwar erst 2028 an, wäre dann aber zu spät für die Amtszeiten von Bürgermeister und Pfarrer, wie dies humorvoll angemerkt wurde. Luther ziert den "Aischtaler" und ersetzte die bisherigen politischen Statements beim festlichen Jahresauftakt in der erneut sehr gut besetzten Veit-vom-Berg-Halle.