Neustädter Ferienprogramm: Mit Feuereifer bei der Sache

Erneut toller Auftakt - Wasserspiele bei Hitze - vor 58 Minuten

NEUSTADT/AISCH - Die Freiwillige Feuerwehr hat erneut für einen tollen Start ins reichhaltige Ferienprogramm gesorgt und dabei nicht nur die 102 Kids begeistert. Denen bereiteten die "Wasserspiele" am heißen Nachmittag besonders viel Spaß.

Die Mama assistierte gerne dem jungen Feuerwehrmann beim Zielspritzen mit dem erfrischenden feinen Wassernebel. © Harald Munzinger



Die Mama assistierte gerne dem jungen Feuerwehrmann beim Zielspritzen mit dem erfrischenden feinen Wassernebel. Foto: Harald Munzinger



Amtierender Bürgermeister Peter Holzmann und Dritte Bürgermeisterin Kerstin Rauner sowie Stadträtin Jutta Bauereiß würdigten zum Auftakt des Aktionstages das große Engagement der Feuerwehr, die schon seit Jahrzehnten – genau hat es niemand notiert – den Startschuss zum ebenso umfangreichen wie vielfältigen Angebot gibt, bei dem in der Kreisstadt in den nächsten Wochen ganz sicher keine Langeweile aufkommen kann. Holzmann stattete denn auch neben der Feuerwehr allen Veranstaltern den Dank für dieses großartige Ferienprogramm ab.

Eva Wehr stimmte die ersten Besucher auf die acht Stationen ein, an denen Kinder ab sechs Jahren ihre Geschicklichkeit beweisen konnten. Da viele der 58 Jungs und 44 Mädchen deutlich jünger waren, hatte man die Spiele leichter gemacht. Die vielen Muttis und Papas hatten bei der Assistenz am "Löschrohr" ebenso viel Spaß, wenn es etwa galt, mit dem Wasserstrahl Bälle auf einer Schräge in Löcher zu bugsieren. Der feine "Sprühregen" wurde dabei ebenso genossen, wie das aus aufgebohrten Helmen spritzende Wasser, von dem möglich viel von einem in einen anderen Bottich geschöpft werden sollte. Da konnte es am hochsommerlichen Tag nicht nass genug sein.

Eifriges Punktesammeln

Auch nicht beim Zielwurf mit wassergetränkten Schwämmen oder beim Löschen eines lichterloh "brennenden Hauses". Dabei konnten ebenso großzügig vergebene Punkte gesammelt werden, wie bei Geschicklichkeitsspielen oder dem möglichst schnellen Anziehen der kompletten Uniform. Während die Kids zum abschließenden Höhepunkt im Feuerwehrauto mitfahren konnten – auch mal kurz mit "Musik" der Sirene – wurden im Feuerwehrhaus die Punkte addiert und Urkunden ausgedruckt. Bis zum Hauptbrandmeister konnten es die Mädchen und Jungs bringen, von denen sich vielleicht ja einmal der eine oder andere Nachwuchs zur Kinderfeuerwehr gesellt und später aktiv Hilfe leistet.

Eltern und Verwandte konnten sich am köstlichen Kuchenbüffet verwöhnen lassen und eine deftige Bratwurstsemmel sollte den Eifer am "Strahlrohr" lohnen, so dass sich die zahlreichen Feuerwehrleute über drei Stunden an reger Betriebsamkeit auf dem Hof oder in der Fahrzeughalle freuen konnten und ihr Einsatz durch strahlende Kinderaugen entlohnt werden sollte. Insgesamt 45 Helfer waren im Einsatz; manche schon beim Aufbau, manche nach dem Spektakel bei den Aufräumungsarbeiten und "sehr viele den ganzen Tag für ihre Feuerwehr auf den Beinen": 38 Feuerwehrleute (davon 12 Jugendliche aus der Jugendfeuerwehr) und sieben Vereinsmitglieder (Partnerinnen aktiver Feuerwehrmänner) sowie Mitglieder der Alters- und Ehrenabteilung, so dass die Altersspanne der Helfer von 12 bis 78 Jahre reichte.

Sonderfahrt für Bürgermeister

Bürgermeister Holzmann zog davor respektvoll den symbolischen Hut und genoss mit Kollegin Kerstin Rauner sowie Stadträtin Jutta Bauereiß ebenfalls eine Stadtrundfahrt im Feuerwehrauto. Und zwar in einem funkelnagelneuen. Denn Kommandant Michael Schöner lud sie zur Probefahrt im HLF 20 – Hilfeleistungs-Löschgruppen-Fahrzeug - ein, das künftig als erstausrückendes Fahrzeug bei Bränden oder technischer Hilfe im Stadtgebiet mit den Ortsteilen, aber auch zu überörtlichen Notfällen zum Einsatz kommen wird. Knapp 500.000 Euro kostet das modernste "Pferd im Feuerwehrstall", wofür man sich einen kräftigen Zuschussstrahl von Land und Kreis erhofft. Ehe es erstmals ausrückt, finden derzeit Schulungen von Maschinisten und Mannschaften statt.

Bilderstrecke zum Thema Feuerwehr-Olympiade: Superstart ins Neustädter Ferienprogramm Acht Stationen waren bei der Feuerwehr-Olympiade zu bewältigen und dabei nicht nur die Kids mit Feuereifer bei der Sache. Viele Eltern hatten ebenfalls ihren Spaß an Wasser- und Geschicklichkeitsspielen.



Harald J. Munzinger