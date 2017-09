Neustädter Herbstfest zieht tausende Besucher an

In der Einkaufsstadt gab es Musik, Kunstaktionen, Modenschau und mehr - vor 1 Stunde

NEUSTADT - Karpfenkönigin Nina Hock angelte die Glückszahlen 02 aus dem Neptunbrunnen. Damit spielte sie Fortuna für die Gewinner von insgesamt 3000 Euro mit dieser Endnummer auf ihren Losen und setzte den spektakulären Schlusspunkt unter das "Neustädter Herbstfest".

Bilderstrecke zum Thema Modenschau und mehr: So war das Neustädter Herbstfest Bei bestem Einkaufswetter zog es am Wochenende zahlreiche Besucher nach Neustadt. Beim Herbstfest gab es in der Kreisstadt neben Kunstaktionen, Musik und Modenschau auch einen Autosalon zu bestaunen. Bürgermeister Klaus Meier zeigte sich zufrieden und lobte das Engagement der Veranstalter.



Das lockte bei bestem Einkaufswetter abertausende Besucher in die Kreisstadt, in der mit viel Musik, Kunstaktionen, Autosalon, Modenschau und Biergarten sowie Kurzweil für die Kinder erneut ein attraktives Programm für alle Generationen geboten wurde. So konnten die Gäste sicher sein, am Wahlsonntag auf jeden Fall die die richtige Wahl des Ausflugszieles getroffen zu haben.

"Hand in Hand" stärkten einmal mehr Kommune und Werbegemeinschaft "NEA Aktiv" die "1a Einkaufsstadt" und Wirtschaftsregion, wie Bürgermeister Klaus Meier die ausgezeichnete Kooperation würdigte. In dichten Pendlerströmen bot Neustadt zwischen Jahrmarkt und Altstadtmarkt ein heiter-buntes Bild.

hjm