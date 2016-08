Neustädter "Karpfenschmeckerwochen" sind eröffnet

Schlemmerparadies Aischgrund – Gute Ernte und gute Qualität - vor 2 Stunden

UEHLFELD - 20 Gaststätten von Adelsdorf bis Ziegenbach, im Aischgrund sowie in den Naturparken Frankenhöhe und Steigerwald, rücken vom 1. September an wieder besonders in den Fokus der Feinschmecker aus der Region. Denn sie bieten bei den 38. "Aischgründer Karpfenschmeckerwochen" Fischspezialitäten in vielfältigen Variationen.

Bezirkstagspräsident Richard Bartsch würdigte das engagierte Werben für den „Aischgründer“ von Karpfenkönigin Katrin Uano und Rüdiger Eisen von der Touristinformation (v. l.) mit kunstvoll gefertigten Karpfen aus Polen. © Harald Munzinger



Landrat Helmut Weiß eröffnete die "Karpfenschmeckerwochen" im Zentrum der Teichwirtschaft und Störche, in Uehlfeld, wo die Familie Prechtel neben den traditionell gebackenen und blauen "Aischgründern" mit gebackenem Karpfenfilet in Bierteig oder in Kräutersoße, Karpfenknusper gebacken, Pfefferkarpfen oder geräuchertem Karpfenfilet zeigt, wie fantasievoll die Karpfenküche sein kann. Die Palette ergänzen die Kollegen von Bad Windsheim bis Prühl, Birnbaum bis Uffenheim oder Neustadt bis Weimersheim unter anderem mit Mousse vom Karpfen, Karpfenfilet in Vollkornkruste, im Müslimantel, in Silvaner- oder Steinpilzsoße.

Oder wie wäre es mit "Karpfenfilet Asia" oder dem Filet auf Cocos-Currysoße, mit Karpfenschinken, dem Aischgründer nach böhmischer Art mit Mandelsplittern und Rotweinsoße oder mit Apfel-Meerrettichkruste überbacken, blau in Aspik oder dem Karpfensushi? Die Spezialitätenliste ließe sich noch fortsetzen und liest sich im Prospekt der bis 1. November dauernden Aktionswochen wie ein Schlemmer-Märchenbuch.

Dieser liegt in den teilnehmenden Gaststätten sowie in Rathäusern und an anderen öffentlichen Stellen aus oder kann bei der Touristinformation des Landkreises in Scheinfeld (Telefon 09162/12424) angefordert werden. Alles Wissenswerte - auch über den empfehlenswerten Abstecher ins "Aischgründer Karpfenmuseum" im Kulturareal "Altes Schloss" der Kreisstadt - ist zudem unter www.karpfenschmeckerwochen.de oder www.facebokk.com/karpfenschmeckerwochen zu erfahren.

Novum: Vier Landräte an einem Tisch

Bei der Eröffnung der Spezialitätenwochen mit dem großen Banner als Wegweiser erlebte Bezirkstagspräsident Richard Bartsch mit vier Landräten aus einem Landkreis ein Novum und Landrat Helmut Weiß freute sich, neben seinen Vorgängern Walter Schneider und Adolf Schilling mit Robert Pfeifer auch den Gründer der "Karpfenschmeckerwochen" willkommen heißen zu können. Eine von den Teichwirten und Gastwirten "gelebte Regionalvermarktung", die neben Bartsch der Präsident des Mittelfränkischen Fischereiverbandes, Fritz Loscher-Frühwald und der Karpfenexperte Dr. Martin Oberle ebenso würdigten, wie Karpfenkönigin Katrin Uano. Sie erfuhr für ihre sechsjährige Amtszeit, in der sie bei über 250 Terminen für den "Aischgründer" warb, stehende Ovationen.

Den Gastwirten galt die besondere Anerkennung für ihre ideenreiche Vermarktung eines hochwertigen Regionalproduktes mit Impulsen für die Teichwirtschaft wie auch für die Naherholung im Landkreis. © Harald Munzinger



Wie für Katrin Uano sollte auch für die Vorsitzende des Geschichts- und Heimatvereins, Carola Kabelitz, mit dem Karpfenmuseum „der Karpfen zu einem Teil meines Lebens“ werden. Sie dankte den Gastwirten für die wertvolle Unterstützung beim Aufbau des Museums mit dem Historiker Heinz Kühlwein, das anfangs belächelt worden sei, sicher aber zu einer Erfolgsgeschichte entwickelt habe, in die auch Mittel des Bezirks gut investiert seien. Dem stimmte Präsident Bartsch gerne zu, der betonte, dass es notwendig sei, die Stadtmenschen auf’s Land zu bringen, auf dem Gast- und Teichwirte beispielhaft die Initiative zur Vermarktung eines wertvollen Regionalproduktes ergriffen hätten. Für die werbende Förderung der Vermarktung schenkte er Katrin Uano und Rüdiger Eisen von der Touristinfo kunstvolle gefertigte Holzkarpfen aus dem Partnerbezirk in Polen.

Hochwertiges Produkt zu billig

Fischereipräsident Loscher-Frühwald und der Leiter der Karpfenausstellen Höchstadt der Bayerischen Landesanstalt für Fischerei, Dr. Oberle, unterstrichen die Bedeutung der Aischgründer Karpfens als ein hochwertiges und gesundes regionales Produktes, das einen höheren Preis wert sei, um die Arbeit der Teichwirte angemessen zu entlohnen, die auch dem Erhalt der Kulturlandschaft diene. Ihnen wie den Gastronomen in einer starken Arbeitsgemeinschaft galt die besondere Anerkennung von Landrat Helmut Weiß. Sie garantierten, dass der Karpfen in hoher Qualität auf kurzen Wegen auf den Tisch komme – und das in einer weithin einmaligen Zubereitungsvielfalt. Die Teichwirtschaft stelle, so Weiß, "im Aischgrund einen bedeutenden kulturellen und wirtschaftlichen Faktor" dar.

Die Vielfalt der Zubereitungsarten sollte zur Eröffnung der "Karpfenschmeckerwochen" ein verführerisches Büffet bieten. © Harald Munzinger



Dass Uehlfeld, von Präsident Bartsch als Vorzeigegemeinde gewürdigt, viel für den Karpfen als Identifikation des Aischgrundes leiste, machte Bürgermeister Werber Stöcker mit dem Hinweis auf den 26 Kilometer langen "Karpfenrundweg" mit 100 Kunstkarpfen an 20 Stationen sowie dem ersten "Aischgründer Spielkarpfen" deutlich. Für die begonnene Saison kündigte Fischereipräsident Loscher-Frühwald eine gute Ernte in guter Qualität an.

Oberle: Weltweite Alleinstellung

Die Eröffnung der Karpfenschmeckerwochen bezeichnete er als „gute Auftaktveranstaltung für das Regionalprodukt, das für den Fischexperten Dr. Oberle in mehrfacher Hinsicht weltweit einmalig ist. Nirgendwo anders gebe es den halbierten Karpfen und er sei sogar nach Feststellung kritischer Umweltverbände wie "Greenpeace" der "einzige Fisch, den man noch mit gutem Gewissen essen kann".

Über die Schlemmereien hinaus bietet die Touristinformation des Landkreises Arrangements - wie Kutschfahrten durch die Weiherlandschaft – für Gruppen-,Vereins- oder Familienausflüge an und startet auch wieder das "Aischgründer Karpfenschmecker-Gewinnspiel". Wer mindestens drei Stempel von verschiedenen Restaurants in seinem "Schlemmerpass" hat, kann als Hauptpreis zwei „Karpfenschmeckerüberraschungstage für zwei Personen inklusive einer Übernachtung“ sowie unter anderem den freien Eintritt ins Karpfenmuseum gewinnen.

20 weitere Preisträger können sich über jeweils ein Karpfenessen für zwei Personen freuen. Wer sich vielleicht auch die Chance auf einen Thermentag für zwei Personen mit Saunalandschaft und Salzsee eröffnen will, muss nun nur fleißig Stempel sammeln – Anreize bieten die Speisekarten ja genug – und auf den Einsendeschluss seiner Teilnahmekarten am 14. Dezember 2016 achten. In den Aktionswochen 2015 waren 1531 Stempel gesammelt worden, was nach dem Ansporn von Landrat Weiß heuer "zu knacken" sein sollte.



Harald J. Munzinger