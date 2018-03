Neustädter "Katze e. V." lädt wieder zum großen Basar ein

NEUSTADT/AISCH - Der gemeinnützige Verein Katze e. V. startet am Dienstag, 3. April, in der "Loscher-Festhalle" am Neustädter Kirchweihplatz seine Secondhand-Verkaufsaktion für Kinderbekleidung und Kinderausstattung.

Ein riesiges Secondhand-Angebot "von der Stange" bereiten eifrige Helfer für den Frühjahrs-Sommer-Basar des Katze e.V. vor. © Harald Munzinger



Die ehrenamtlichen Helferinnen erwarten sich nach dem großen Erfolg der Listenausgabe erneut wieder ein gutes und breit gefächertes Verkaufsangebot an Baby- und Kinderkleidung bis Größe 164 für Frühjahr und Sommer. Auch wenn nur modische und gereinigte Sommersachen angenommen werden, stellte sich das große Helferteam darauf ein, wieder alle Hände voll zu tun, um die Secondhand-Ware für die warme Jahreszeit – wie T-Shirts, leichte Jacken, Hosen und Kleider – im Katze-Schnäppchenmarkt wieder ansprechend zu präsentieren.

Autositze, Dreiräder oder Kinderfahrräder

Auch wenn die rund 630 Verkaufslisten komplett vergeben sind, ist trotzdem die kurzfristige Abgabe von "sperrigen" Kinderbedarfsartikeln, wie Kinderwagen, Autositze, Dreiräder oder Kinderfahrräder sofort und ohne Terminabsprache in der Festhalle möglich, teilte Katze-Sprecherin Karin Meier mit. Sie hofft mit ihrem Team erneut die gewohnt guten Geschäfte dieses Basars mit dem Win-Win-Effekt für Anbieter und Käufer dem sozialen Aktionserlös für Kinder und Jugendliche über kommunale, soziale und karitative Einrichtungen.

Geöffnet wird der Katze-Schnäppchenmarkt vom 3. April bis einschließlich 26. April, jeweils Montag bis Freitag von 8.30 bis 11 und von 15 bis 17.30 Uhr.

