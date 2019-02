Neustädter Landjugend im Berufswettkampf

NEUSTADT - Klein aber stark ist das BGJ Landwirtschaft an der Berufsschule Neustadt mit lediglich fünf Schülerinnen und Schülern: Drei von ihnen belegten die ersten Plätze unter 23 Teilnehmern beim Kreisentscheid der Landjugend 2019 in Neustadt. Lena Bauer, Johannes Spitzer und Anne Willner haben sich damit für den Bezirksentscheid qualifiziert.

Lena Bauer, Johannes Spitzer und Anne Willner (v. l.) belegten die Plätze eins bis drei im Berufswettkampf der jungen Landwirte, wozu Heinz Weißkopf (l.) und BBV-Kreisobmann Jürgen Dierauff ebenso gratulierten, wie Klassenleiterin Louise Ehrenreich zum BGJ-Erfolg. Foto: Harald Munzinger



Neben dem Allgemeinwissen waren beim alle zwei Jahre stattfindenden Wettbewerb auch handwerkliches Geschick bei der Verbindung eines Schlepperkabels und Kenntnisse bei der Bestimmung von Futtermitteln und Sämereien zu beweisen sowie schließlich bei einer Betriebs-Präsentation die Jury aus Praktikern des Bayerischen Bauernverbandes zu überzeugen. Mit 486 von 500 möglichen Punkten belegte Lena Bauer den ersten Platz, Johannes Spitzer mit dem hauchdünnen Vorsprung von einem Punkt Rang zwei vor Anne Willner mit starken 473 Punkten.

Sie gehen am 19. März in Triesdorf in den Bezirksentscheid mit den von Landrat Helmut Weiß und Neustadts Erstem Bürgermeister Klaus Meier gedrückten Daumen für den Durchmarsch zum Landes- und vielleicht auch Bundeswettbewerb. Beide gratulierten auch den weiteren erfolgreichen Teilnehmern ebenso wie BBV-Kreisobmann Jürgen Dierauff und sein Stellvertreter Heinz Weißkopf, die auch Klassenleiterin Louise Ehrenreich zum auszeichneten Abschneiden ihres Berufsgrundschuljahrganges beglückwünschten. Dass dieses eine Werbung für das BGJ Landwirtschaft sein möge, sprachen sowohl die BBV-Repräsentanten als auch Berufsschuldirektorin Bettina Scheckel die Hoffnung aus, um es nicht zu verlieren.

Neue Generation musss sich gut verkaufen

Kreisobmann Dierauff machte deutlich, dass die nächste Generation neben Fleiß, stets fortschreitendem Fachwissen und der Betriebswirtschaft zunehmend auch "kommunikative und gesellschaftliche Kompetenz mitbringen muss, um sich erfolgreich verkaufen zu können". Man habe nicht mehr die Meinungsführerschaft, "was uns jetzt auf die Füße fällt". Deutlich werde das aktuell beim Volksbegehren Artenschutz, das von seinen Initiatoren geschickt aufgezogen sei, aber insgesamt nicht zielführend sei.

Statt Ordnungsrecht mit bürokratischem Aufwand, der bei kleineren Betrieben zu viel Frust und der Aufgabe führen könne, wäre der Ausbau von Vertragsnaturschutz und Kulturlandschaftsprogramm mit der Förderung freiwilliger Maßnahmen sinnvoller, so Dierauff, der auf bereits extensiv bewirtschaftetes Ackerland und Wiesen verwies. Ohne entsprechende Nachfrage seien die geforderten 30 Prozent Ökoanbau unrealistisch.

Lebensmittelerzeugung fehlt Wertschätzung

Bürgermeister Klaus Meier griff das Thema, mit dem er einen ganz wichtigen und einen der schönsten aber auch schwierigsten Beruf im Dilemma sah, dass der Wert der Lebensmittel nicht mehr geschätzt und entsprechend bezahlt werde, sich in Deutschland die schlechte Mentalität des Billigeinkaufs entwickelt habe. Er rief die Verbraucher zum Umdenken und die jungen Landwirte trotz "wahnsinnig viel Bürokratie" zum Durchhalten auf, vielleicht dabei auch auf Nischen zu setzen.

Landrat Helmut Weiß sah das Motto des Wettbewerbs "Grüne Berufe, landgemacht – Qualität. Vertrauen. Zukunft" treffend gewählt, da es zu diesen Berufen passt und sich auch in der von Landwirtschaft und Weinbau geprägten Region wiederspiegele. Vor allem auch in den Menschen, die diese Berufe mit der Wahrung des Traditionsbewusstseins ausübten und zugleich mit Elan und Innovationskraft nach vorne blickten "und somit unserer Heimat ihr Gesicht geben". Beim Blick in die Runde junger, motivierter und interessierter Menschen war Weiß überzeugt, dass sie "die Berufsbranche Landwirtschaft mit Sicherheit erfolgreich weiterentwickeln und voranbringen werden".

Parallel Hauswirtschaft im Wettbewerb

Der Landrat stattete allen am Berufswettkampf Beteiligten den Dank des Landkreises ab, den parallel zur Siegerehrung in der Aula der Berufsschule in Neustadt stellvertretender Landrat Bernd Schnizlein im Staatlichen Beruflichen Schulzentrum Scheinfeld bei der Durchführung des Wettbewerbes der Hauswirtschaft mit 18 Teilnehmern aussprach. Er nahm mit Kreisbäuerin Renate Ixmeier und ihrer Stellvertreterin Petra Vicedom die Siegerehrung vor. Linda Holzmann aus Wilhelmsdorf belegte Platz eins, Barbara Paul als Gast aus Unterfranken Platz zwei und Tanja Himmer aus Geiselwind (wie Holzmann vom BSZ Scheinfeld) den dritten Rang. Zum Erfolg gratulierte auch Scheinfelds Erster Bürgermeister Claus Seifert. "Wir hatten einen tollen Tag" resümierte Ixmeier den hauswirtschaftlichen Berufswettkampf.

Harald Munzinger