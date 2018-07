Neustädter Märchensommer begeisterte Groß und Klein

Kinder wurden in die Geschichte eingebunden - vor 1 Stunde

NEUSTADT/AISCH - Mit Inszenierungen für alle Generationen bereichert der Theaterverein "SpielRaum NEA" seit 2012 die Region. Jetzt begeisterte das Ensemble Kinder wie Erwachsene mit dem zweiten "Neustädter Märchensommer".

Das gute Ende verflixter Verzauberungen wird mit den Kindern im Neustädter Schlosshof ausgelassen gefeiert. © Harald Munzinger



Das gute Ende verflixter Verzauberungen wird mit den Kindern im Neustädter Schlosshof ausgelassen gefeiert. Foto: Harald Munzinger



Vor der märchenhaften Schlosskulisse entwickelte es mit Wilhelm Hauffs Kunstmärchen "Kalif Storch" die heiter-hintersinnige Geschichte um den Kalif Chasid von Bagdad zu einem kurzweiligen Theaternachmittag, an dem die Kinder in das Geschehen eingebunden wurden. Regisseurin Astrid Baugut versicherte ihnen, dass auch von seltsamen Gestalten keinerlei Gefahr ausgehe. Sie hatte mit Mayet Gressenberger die Geschichte um ein Zauberpulver, mit dem sich Menschen in Tiere verwandeln können und deren Sprache verstehen, auf die Neustädter Störche zugeschnitten, die anmutig durch den Schlosshof stolzierten (Birgit und Hannah Beuschel).

Mit dem vor einer Moschee gefunden Pulver ließen sich der gelangweilte Kalif (Matthias Wörlein) und sein gewitzter Großwesir Mansor (mit Obai Hamod aus Syrien ideal besetzt) in Störche verwandeln. Der Spaß sollte ja mit einem Zauberwort und der Verneigung nach Osten rasch wieder beendet werden können. Wenn man nur nicht dieses magische Wort vergessen und gegen die Auflage verstoßen hätte, auf keinen Fall lachen zu dürfen.

Bilderstrecke zum Thema Neustädter Märchensommer: "Kalif Storch" im Schlosshof Nach dem "Froschkönig" bei der Premiere des Neustädter Märchensommers im letzten Jahr begeisterte das Ensemble des Theatervereins "SpielRaum NEA" mit einer heiteren Inszenierung des Kunstmärchens von Wilhelm Hauffs "Kalif Storch" in der zauberhaften Schlosshofkulisse.



Störche, Eulen und Zauberer

Auch wenn die Kinder eifrig den "Menschenstörchen" das zauberhafte "mutabor" ( "ich werde mich verwandeln") zuriefen, schien das Schicksal von Kalif und Wesir ebenso besiegelt, wie das der hässlichen Eule Lusa (Gaby Dümmler), in die der von ihr verschmähte Zauberer eine Prinzessin verwandelt hatte. Nur eine Hochzeit könnte diesen Bann brechen, die für den Kalifen ausgeschlossen war, der sich schließlich eine hübsche, schlanke und intelligente Frau wünschte, aber mit der Brautschau im Publikum auf Ablehnung gestoßen war.

Um wieder Menschengestalt anzunehmen, wird der Zauberer (Mayet Gressenberger in ebenfalls fantasievoller Verkleidung wie Eile und Störche) belauscht und schließlich das Hochzeitsversprechen gegeben. Mit dem verwandelt sich die kräftige Eule in eine zierliche und bezaubernd schöne Prinzessin (Charlotte Dümmler), was mit den Kindern ausgelassen gefeiert wird.

Kräftiger Applaus belohnt sowohl das spielfreudige Ensemble, als auch die Regie mit allerlei originellen Momenten in einer flotten Inszenierung, die viel zu schade für eine "Eintagsfliege" ist. Sie wurde ja nur den "Neustädter Märchensommer" einstudiert und das auf hohem schauspielerischen Niveau. Das "SpielRaum"-Theater hat ein weiteres Kapitel seiner Erfolgsgeschichte geschrieben und macht schon gespannt auf seine nächste Produktion mit den musikalischen Einspielungen von Adrian Baugut.

hjm