Neustädter Narren verleihen den "Goldenen Rollstuhlorden"

Ramona Rupprecht von Neustädter Fastnachtsgesellschaft geehrt - vor 14 Minuten

NEUSTADT - Die Büttenrednerin Ramona Rupprecht aus Markt Bibart ist die neue Trägerin des "Goldenen Rollstuhlordens". Verliehen wurde er in der Sitzung für "Menschen mit Handicaps" der Neustädter Fastnachtsgesellschaft "Geißbock".

Geißbock-Ehrenpräsident Heinz Haffki legt Ramona Rupprecht den "Goldenen Rollstuhlorden" um, Sitzungspräsident Holger Wesp (r.) verliest die Verleihungsurkunde. Foto: Harald Munzinger



Rupprecht gesellt sich zu namhaften Ordensträgern wie der langjährigen Landtagspräsidentin und Landesvorsitzenden der Lebenshilfe, Barbara Stamm über die Bundesminister Renate Schmidt und Dr. Werner Dollinger bis zu der Behindertenbeauftragten des FC Nürnberg, Rosi Friedrich.

Obwohl von Geburt an mit einer Behinderung aufgewachsen, die im Lauf der Jahre den Rollstuhl unverzichtbar gemacht habe, habe sich Ramona Rupprecht zu einem fröhlichen, lebensbejahenden Kind entwickelt, Schulen besucht und die Ausbildung zur Kauffrau für Bürokommunikation absolviert, führte Geißbock-Ehrenpräsident Heinz Haffki in der Laudatio aus. Als Frohnatur und mit dem von der Familie übertragenen Narrenblut sei Ramona schon früh zum Faschingsfan geworden. Als ihr der große Wunsch eines Faschingsordens der Markt Bibarter Gesellschaft erfüllt worden sei, habe sie die damit verbundene Verpflichtung angenommen, sich aktiv in den Fasching einzubringen.

Zunächst mit schönen und lustigen, von den Eltern geschriebenen Faschingsliedern, habe Ramona Rupprecht ab 2006 mit Unterstützung von Monika Meinzinger und Kurt Wittman aus der Markt Bibarter Gesellschaft "ALZiBib" die Narrenbühne mit Büttenreden erobert. Auf der habe sie "voller Eifer, mit vollem Einsatz, starker Sprache und Gestik agiert- und das trotz Rollstuhl", wie sie nicht nur der Büttenrednerkollege Haffki kennen- und schätzen lernen sollte.

Quer durch Franken und im Fernsehen

Bald sollte sie quer durch Franken unterwegs sein und 2011 ihren ersten Fernsehauftritt haben. 2012 war Ramona Rupprecht bei der Narrennachwuchs-Fernsehsitzung in Veitshöchheim und 2015 bei "Franken Helau" in Schwabach mit von der Partie. Mit ihrem Motto "Traut euch", das sie auch den Gästen der Sitzung für "Menschen mit Handicaps" in der vollbesetzten "NeuStadtHalle" zurief, schaffte Ramona Rupprecht den Führerschein geschafft, erlernte den Beruf der Bürokauffrau und übernahm das Ehrenamt der Behindertenbeauftragten ihrer Heimatgemeinde Markt Bibart. Goldrichtige Entscheidung

"Geißbock"-Ehrenpräsident Heinz Haffki sah mit der Verleihung des "Goldenen Rollstuhlordens" an Ramona Rupprecht die goldrichtige Entscheidung getroffen. Den trage nun eine junge Frau als "wunderbares Beispiel, was man mit Willen, Ehrgeiz, Unterstützung der Familie und der richtigen Freunde alles erreichen kann". Sie wurde damit in den Club der Ordensträger in einer Gesellschaft aufgenommen, die "seit Jahren gelebte Inklusion vormacht", so Haffki.

Er hatte 1976 die Idee seines Freundes Franz Fischer von der Nürnberger "Selbsthilfe Körperbehinderter" aufgegriffen, "auch mal was für uns Körperbehinderte zu machen. Schon ein Jahr später sollte die "Kirchweih-Schnapsidee" mit der ersten Sitzung im Saal des Losauracher Gasthauses Schell realisiert werden und sich daraus eine Tradition entwickeln, auf die , so Haffki, "seine Geißböcke" sehr stolz sein können. Auch auf die Verleihung seit 1982 des von Elferrat Walter Bartl entworfenen "Goldenen Rollstuhlordens“, ein Alleinstellungsmerkmal der Neustädter Fastnachtsgesellschaft in der großen Narrenzunft.

Jeder ist auf seine Art besonders

Mit ihrem Dank an alle, die sie auf ihrem Lebensweg begleitet und gefördert hatten, verband Ramona Rupprecht den Aufruf an alle, so zu bleiben, wie sie sind, sich auf keinen Fall verbiegen zu lassen und das Leben zu genießen. Jeder sei "auf seine Art und Weise besonders, was man sich immer wieder bewusst machen" müsse. In bewegenden Worten fügte sie hinzu, das Beste aus dem Leben zu machen, für die Träume und Wünsche zu kämpfen, die sich vielleicht irgendwann erfüllten. Ihre Büttenreden, ihr Führerschein und ihr Auto sollten das beste Beispiel darüber sein. Und nun auch der "Goldene Rollstuhlorden".

Harald J. Munzinger