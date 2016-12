Neustädter Polizeiinspektion gibt Ratschläge für Silvester

Für einen unfallfreien Start in das neue Jahr - vor 1 Stunde

NEUSTADT/AISCH - Die Polizeiinspektion Neustadt rät beim Jahreswechsel zum verantwortungsvollen Umgang mit dem Silvesterfeuerwerk und zu einem gemäßigten Genuss von Alkohol bei den Silvesterfeierlichkeiten.

Um solche Einsätze in der Silvesternacht zu vermeiden, rät die Polizeiinspektion Neustadt zu verantwortungsbewussten Umgang mit Alkohol und Feuerwerkskörpern. © Harald Munzinger



Um solche Einsätze in der Silvesternacht zu vermeiden, rät die Polizeiinspektion Neustadt zu verantwortungsbewussten Umgang mit Alkohol und Feuerwerkskörpern. Foto: Harald Munzinger



Feuchtfröhliches Feiern gehöre zu Silvester für viele einfach dazu. Doch sollte man "beim Trinken Maß halten" und "nicht zu tief ins Glas schauen", gibt Polizeihauptkommissar Thomas Klein den wohlgemeinten Rat. Denn übermäßiger Alkoholgenuss könne schlimme Folgen haben.

Dabei gehe es weniger um einen vielleicht peinlichen Auftritt in betrunkenem Zustand als vielmehr um die möglichen Folgen eines schweren Autounfalls. "Insbesondere wer Auto fährt sollte am besten gar nichts trinken oder sich ein Taxi nehmen", so der stellvertretende Inspektionsleiter:

"Denn schon ab 0,5 Promille müssen Autofahrer in Deutschland auch bei einer folgenlosen Trunkenheitsfahrt mit einem Bußgeld rechnen. Diesen Wert hat ein Durchschnittsmann mit 75 Kilogramm Körpergewicht beispielsweise schon mit zwei Flaschen Bier erreicht". Ab 1,1 Promille sei ein Strafverfahren zu erwarten. Komme es zu einem Verkehrsunfall oder werden andere Ausfallerscheinungen, beispielsweise "Schlangenlinien", bei der Fahrt festgestellt, könnten schon 0,3 Promille ein strafrechtliches Ermittlungsverfahren nach sich ziehen.

Zum Start des Verkaufs von Silvesterfeuerwerk weist die Polizei darauf hin, dass der Einsatz von Feuerwerkskörpern in Deutschland streng geregelt ist. So dürfen zum Jahreswechsel nur Erwachsene (ab 18 Jahre) ein Silvesterfeuerwerk der Kategorie F 2 nutzen. Kleinstfeuerwerk der Kategorie F 1, beispielsweise Tischfeuerwerk oder Wunderkerzen, darf schon ab zwölf Jahren abgebrannt werden.

Feuerwerke müssen von der "Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung - BAM" geprüft und zugelassen sein. Dies ist an einem amtlichen Zulassungszeichen zu erkennen, so Polizeihauptkommissar Thomas Klein. Die wichtigsten Merkmale zum Erkennen eines zugelassenen Feuerwerks seien das "CE"-Zeichen und ein Zulassungszeichen in Form einer Registriernummer. Beginne das Zulassungszeichen mit "CE" und der Ziffernfolge "0598", sei die Prüfung und Zulassung von der "BAM" durchgeführt worden.

Klein mahnt: "Nicht zugelassene Feuerwerkskörper sind verboten! Bei deren Besitz, Weitergabe oder dem Abbrennen macht man sich strafbar. Das Sprengstoffgesetz sieht hier Freiheitstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafen bis zu 50.000 Euro vor. Darüber hinaus stellt die Einfuhr ungeprüfter Feuerwerkskörper mit Verstößen gegen das Sprengstoff- und Zollrecht ebenfalls eine Straftat dar".

Ungeachtet der strafrechtlichen Konsequenzen wird darüber hinaus auch auf die Gefährlichkeit nicht zugelassener Feuerwerkskörper, aber auch von so genannten "Selbstlaboraten", also selbst gebastelten hingewiesen.

Feuerwerkskörper der Kategorie F 2 dürfen nur zum Jahreswechsel an Silvester (31.12.) und Neujahr (01.01.) abgebrannt werden. Vereinzelt erlauben Städte oder Gemeinde das Abbrennen auch nur in einem Zeitraum zwischen 18 Uhr abends und 9 Uhr morgens.

Ebenso haben vereinzelt Kommunen das Abbrennen in der Nähe von Fachwerkshäusern untersagt. In der Nähe von Kirchen, Kinder- und Altenheimen sowie Krankenhäusern ist das Abbrennen eines Feuerwerks generell verboten.

Die Polizeiinspektion Neustadt empfiehlt, "sich bereits zeitgerecht im Vorfeld mit dem Bedienungshinweis der einzelnen Feuerwerkskörper vertraut zu machen. 'Fünf vor Zwölf' ist es grundsätzlich zu spät, sich damit zu befassen". Darüber hinaus gibt sie noch den eigentlich selbstverständlichen, aber nach den Erfahrungen wichtigen Rat, "dass das Abbrennen eines Feuerwerks in nüchternem Zustand erfolgen sollte", um einen ungetrübten Start ins neuen Jahr feiern zu können.

nb