Neustädter Posaunenchor stimmte auf das Fest ein

Klangvolle Botschaft vor großer Kulisse - Christbaum und Krippe nicht beleuchtet

NEUSTADT/AISCH - In sehr gut besuchten Christmetten und Festgottesdiensten feierten die Christen in der Kreisstadt Weihnachten mit den Wünschen für Frieden auf der Welt sowie Brot und Wasser für die Welt, wofür die Kollekten bestimmt waren.

Viele Zuhörer scharten sich zum traditionellen "Weihnachtblasen" auf dem Neustädter Marktplatz um den Posaunenchor. © Harald Munzinger



In der Kreisstadt ist es seit Jahrzehnten ein schöner Brauch, am Heiligen Abend auf den Marktplatz zu gehen und sich bei Klängen des Posaunenchores frohe Weihnachten zu wünschen. Matthias Eckart konnte sich mit seiner Bläsergemeinschaft über eine sehr große Gästekulisse freuen, in der es als "sehr traurig" empfunden wurde, dass der Christbaum finster ins Dunkel der Nacht ragte und auch die Krippe nicht beleuchtet war.

Posaunen- und Trompetenklänge sollten dieses im Gästekreis als "Geheimnis dieser Nacht" kommentierte "äußerst peinliche Missgeschick" überstrahlen und für einen Teil der Besucher auf dem Weg zum Gottesdienst oder von diesem nach Hause nachklingen. Ensembles von Posaunenchor und Fränkischer Bläservereinigung hatten zuvor schon die Christvesper in der "Himmelfahrtskirche" mitgestaltet und – ebenfalls eine schöne Tradition – Patienten in der Neustädter Klinik auf Weihnachten ebenso eingestimmt, wie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Krankenhauses mit Liedern, besinnlichen Texten und musikalischen Beiträgen.

Turmblasen und Christmette

Mit Turmblasen und Christmette in der Evangelischen Stadtkirche zum Ausklang des Heiligen Abends gingen die Einsätze des Posaunenchores weiter, der am ersten Weihnachtsfeiertag auch den Predigtgottesdienst in der Himmelfahrtskirche mitgestaltete. Zuvor wirkte die Kantorei beim Abendmahlgottesdienst in der Stadtkirche mit, wie schon am Heiligen Abend bei der Christvesper mit Solobeitrag im stimmungsvollen Kerzenlicht.

Zum ökumenischen Gottesdienst waren Familien mit Kleinkindern in die Evangelische Stadtkirche eingeladen, in der ein kleines musikalisches Weihnachtspiel im Familiengottesdienst großen Anklang fand. In der Katholischen Pfarrkirche war die Kinderchristmette mit einem Krippenspiel verbunden. Der Wortgottesdienst mit Heiligem Abendmahl wurde von der Band "Feuerfunken" begleitet, die Christmette von Veronika Polok (Orgel), Karoline Hofmann (Viola) und Eva Hofmann (Cello) mitgestaltet, der Festgottesdienst am ersten Weihnachtsfeiertag vom Ensemble "4klang".

Bläserklänge des Posaunenchores, der zum 110-jährigen Jubiläum 2018 eine neue CD eingespielt hat, geben dem Jahresschlussgottesdienst in der Evangelischen Stadtkirche am 31. Dezember um 16 Uhr einen festlichen Charakter, ehe das Jahr um 21 Uhr mit einer "Festlichen Silvestergala" mit der "Blechmafia Nürnberg" seinen letzten musikalischen Höhepunkt erfährt. Für diesen sorgen Regina Scherer und Matthias Eckart (Trompeten), Stephen Jenkins (Posaune), Susumu Kakizoe (Tuba) und Kantor Stephan Beyrer (Orgel) mit Kompositionen unter anderem von Ludovico da Viadana, Hans Leo Hassler, Bach. Händel oder Richard Roblee.

Harald J. Munzinger