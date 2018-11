Neustädter Post: Neuer Zustellstützpunkt in Betrieb

NEUSTADT/ AISCH - Die Deutsche Post hat im Neustädter Gewerbegebiet ihren neuen Zustellstützpunkt nach einigen Wochen des Bezugs offiziell in Betrieb genommen. Erster Bürgermeister Klaus Meier gratulierte zum gelungenen, 1,7 Millionen Euro teuren Neubau an optimaler Stelle und freute sich, dass der Standort Neustadt erhalten geblieben ist und damit die hervorragende Stellung im Kreis gefestigt wurde.

Bürgermeister Klaus Meier freute sich mit Niederlassungsleiter Winfried Schnödt, Betriebsrätin Renate Birkel und Betriebsleiter Walter Dingfelder (v. r.) über die großzügigen Betriebsräume des Zustellstützpunktes. © Harald Munzinger



Vor 50 Jahren hatten Bundespostminister Dr. Werner Dollinger und Bürgermeister Karl Ströbel das neue, moderne Postgebäude in der Innenstadt eingeweiht, was damals als imposantes Bauwerk und neue Perspektive für den Servicebetrieb Post gefeiert worden war. Spätestens Anfang der 2000-er Jahre aber hatte sich abgezeichnet, dass der Zustellbetrieb aufgrund der beengten räumlichen wie auch der komplizierten Verkehrsverhältnisse auf Dauer nicht in der Alleestraße bleiben kann, wie Betriebsrätin Renate Birkel die Situation beschrieb.

Zugespitzt hatte die sich mit einem gravierenden Wandel im früher von Briefsendungen dominierten Postbetrieb, in dem sich nach Schilderung des Niederlassungsleiters für Nürnberg und Mittelfranken, Winfried Schnödt, "die Postwelt verändert hat". Während der Briefverkehr jährlich um zwei bis vier Prozent abnehme und dieses "schwindsüchtige Geschäft" weiter an Substanz verliere, gehe der Paketverkehr "durch die Decke", habe sich mit anhaltend positivem Trend in den letzten zehn Jahren verdoppelt und werde auch durch den stetig expandierenden Onlinehandel "weitere Rekorde bringen".

Da dies auf den zwei Etagen im alten Postgebäude und den beengten Laderaum nicht mehr zu bewältigen war, musste nach einer Alternative gesucht werden, die schließlich im Gewerbegebiet als optimaler Standort und dem Investor Schmidt gefunden wurde. Der stellte neben seinem Unternehmen 5000 Quadratmeter Grund zur Verfügung und errichtete darauf das moderne, von der Post angemietete ebenerdige Gebäude mit 1000 Quadratmetern Betriebsräumen und überdachter Ladefläche, "das alle Voraussetzungen einer modernen Logistikstation erfüllt". Damit sei man jetzt "wesentlich großzügiger aufgestellt" freute sich Niederlassungsleiter Schnödt mit den rund 70 Beschäftigten im Zustellstützpunkt und der angegliederten Leitungsstelle für die Betreuung von elf weiteren Zustellstützpunkten im nördlichen Westmittelfranken über "einen deutlichen Fortschritt".

Vom neuen Stützpunkt im Gewerbegebiet der Kreisstadt werden rund 17.000 Haushalte und 41.000 Einwohner postalisch versorgt. © Harald Munzinger



"Alles hat gut zusammengepasst"

Da hier "alles gut zusammengepasst" habe, sei der neue Stützpunkt in rekordverdächtiger Zeit bezugsfertig gewesen, führte Winfried Schnödt bei der Einweihung des zehnten neuen Standortes innerhalb kurzer Zeit aus, was belege, dass "die Post kein Ausverkaufsunternehmen und auf gute Arbeitsplätze bedacht" sei. Etwas Wasser kam in den Freudenbecher mit der kurzfristigen Notwendigkeit, im Neustädter Gewerbegebiet auch den aufgelösten Standort Uehlfeld aufnehmen zu müssen. So wird nun von hier aus eine Fläche von 412 Quadratkilometern mit 17.000 Haushalten und rund 41.000 Einwohnern im weiten Umkreis von Neustadt bis in den Nachbarkreis Erlangen-Höchstadt versorgt. Für Uehlfeld wird allerdings noch nach einer anderen Lösung gesucht.

Die rund 50 voll- und teilzeitbeschäftigten Kräfte in 29 Zustellbezirken brächten jährlich 6,7 Millionen Briefe und 600.000 Pakete zu den Empfängern, berichtete Schnödt. Bürgermeister Meier zollte deren Arbeit bei jedem Wetter Hochachtung: "Das ist aller Ehren wert!" Mit dem "Bayernserver" würden künftig weitere Millionen Briefsendungen den Absender Neustadt tragen, blickte er stolz in die Zukunft. Die bisher "unter erschwerten Bedingungen geleistete sehr gute Arbeit“ würdigte Betriebsrätin Birkel. Die Post kündigte für das zweite Halbjahr 2019 die Einrichtung von Ladestationen für die elektrischen Transportfahrzeuge an, sodass dann auch hier "Streetsoccer" im Zustellbetrieb unterwegs sein werden, von denen bereits 200 im Einsatz seien.

Harald J. Munzinger