Neustädter "Schleuder-Kreisel" wurde wirksam entschärft

Kein Unfallschwerpunkt im Kreis - Weitere Stellen mit häufigeren Unfällen - vor 9 Stunden

NEUSTADT/AISCH - Zwar ereigneten sich im "Frankenbrunnen-Kreisel" von B8 und 470 bei Diespeck im letzten Jahr zwölf Verkehrsunfälle mit einer leichtverletzten Person, doch kam es nach deren Auffräsen zu keinem Abkommen von den Fahrbahnen mehr beim Ausfahren aus dem Kreisverkehr.

Der aufgefräste Asphalt verhinderte, dass Fahrzeuge bei der Ausfahrt aus dem Kreisel in die Bundesstraßen in die Böschungen oder in den Gegenverkehr schleudern, was zu folgenschweren Unfällen geführt hatte. © Harald Munzinger



Folgenschwere Schleuderpartien hatten dort die Verkehrskommission von Polizei, Kommunen und Staatlichem Bauamt auf den Plan gerufen, die mit den Auffräsen der Fahrbahnen der Bundesstraßen Richtung Neustadt und Diespeck für eine wirkungsvolle Entschärfung der Gefahrenstelle sorgte. Den "erfreulichen Erfolg einer einfachen Maßnahme" kommentierte Neustadts Erster Bürgermeister Klaus Meier bei der Erörterung der Unfallstatistik erleichtert. Aus der Kategorie der Unfallschwerpunkte ist der Kreisel damit raus, da gegen drei Vorfahrts- und fünf Auffahrunfälle, einen Fahrunfall bei Nässe sowie zwei Ausrutscher ohne klärbare Ursache keine Verbesserungen der Verkehrsführung schützten. Schon gar nicht gegen keinen Geisterfahrer unter Alkoholeinfluss.

Verkehrssachbearbeiter Reinhold Zwanziger zeigte noch weitere Stellen mit häufigeren Unfällen auf – etwa im Zusammenhang mit Straßenbaumaßnahmen in Uffenheim sowie am Kreisverkehr der B470 bei Bad Windsheim, wo es auch an der Einmündung Nürnberger Straße in die Staatsstraße häufiger krachte. Dabei machte er aber ebenso wenig wie an der Marktbergler Kreuzung von B470 und 13 mit 15 Karambolagen und fünf Leichtverletzten einen Unfallschwerpunkt aus, wie bei fünf Vorfahrtsunfällen mit einem Schwerverletzten im Kreuzungsbereich der Staatsstraße 2256 und Kreisstraße Nea 50 in Adelhofen.

Dreijahresbetrachtung aufschlussreicher

Dass erst bei der "Dreijahresbetrachtung", die er Mitte des Jahres erwartet, eine konkretere Ursachenforschung möglich sei und sich "Unfall-Linien darstellen" ließen, erklärte der Verkehrssicherheitsingenieur des Staatlichen Bauamtes, Werner Hergenhan. In den letzten Jahren hätten die 21 Unfallschwerpunkte im Landkreis auf acht reduziert werden können. Bei der Analyse 2015/17 könne durchaus auch die B470 bei Pahres in den Blickpunkt rücken. Eine dort von der Landtagsabgeordneten Gabi Schmidt geforderte Unterführung des Radweges stieß allerdings in der Expertenrunde auf Unverständnis. Der erste Polizeihauptkommissar wähnte auch in einem Tempolimit kein wirkungsvolles Mittel gegen Unfälle, die durch "Augenblicksversagen" versursacht würden.

Temposünder höher bestrafen

Das Tempo spielte bei der Erörterung der Unfallstatistik 2017 eine zentrale Rolle, schlug es sich darin doch mit 160 Unfällen, drei Toten und 111 (darunter 41 Schwer-)Verletzten gravierend nieder. Die Polizei sieht den Gesetzgeber in der Pflicht, das Sanktionieren von Geschwindigkeitsüberschreitungen den europäischen Nachbarländern mit drastisch höheren Strafen anzupassen. Wenn statt der "Taschengelder" von 30 oder 35 Euro 100 bis 150 bezahlt werden müsse, hätte das für Neustadts Inspektionschef Siegfried Archut sicher eine nachhaltigere Wirkung. Zumal bei einer gemessenen Überschreitung von 20 km/h der Tacho eine noch viele höhere Geschwindigkeit anzeige, es sich also "nicht um eine Bagatelle handelt".

Dem designierten neuen Bundesverkehrsminister wird also der Blick nach Italien, Österreich und insbesondere in die Schweiz geraten, wo es bereits bei ein oder zwei km/h an den Geldbeutel geht. Die hiesige Polizei toleriert bei Lasermessungen Überschreitungen um 15 km/h, um die "Raser" zu erfassen, die bei der Behandlung der ‚kleineren Fische durchs Netz gehen‘ könnten. Wie etwa die im letzten Jahr "gelaserten" Spitzenreiter mit Tempo 166 oder 163 km/h auf den Bundesstraßen 13 und 8.

Harald J. Munzinger