Neustädter Schlosshofkonzert begeistert das Publikum

Virtuose Leonid Khenkin überzeugt an der Klarinette - vor 29 Minuten

NEUSTADT/AISCH - Mit Leonid Khenkin erlebte die Neustädter Schlosshof-Konzertreihe einen Meister der Klarinette und mit seinem kleinen Ensemble eine große Klezmernacht. Die Besucher waren hingerissen.

Leonid Khenkin, Mykhalo Vinnitskyy und Ilya Khenkin (v. l.) begeisterten beim mitreißenden Klezmerkonzert im Schlosshof. © Harald Munzinger



Leonid Khenkin, Mykhalo Vinnitskyy und Ilya Khenkin (v. l.) begeisterten beim mitreißenden Klezmerkonzert im Schlosshof. Foto: Harald Munzinger



Sie zog die zahlreichen Besucher in den Bann einer reizvollen Mischung ursprünglicher jüdischer Musik und ihrer modernen Interpretationen. "Mame Loshn" nennt sich Khenhins Ensemble und macht die "Muttersprache" der Juden aus Osteuropa zum Programm, die sie "in alle Welt" mitgenommen haben. Mit der Klezmermusik und vielfältigen anderen musikalischen Einflüssen bringt sie alle Lebensgefühle intensiv zum Ausdruck, lässt "himmelhoch jauchzen" und im nächsten Augenblick zutiefst betrübt sein.

Leonid Khenkin, in Russland geboren, war nach dem Studium gefragter Musiker im führenden Militärorchester Sibiriens, im Opernhaus in Nowosibirsk und Solist im Städtischen Philarmonieorchester Tomsk sowie Dirigent im Musiktheater Sewersk. Nach der Umsiedlung 2000 nach Deutschland widmete er sich dem Klezmer, für den er heute mit Sohn Ilya Khenkin (Eyphopnium) und Kollegen mit osteuropäischen Wurzeln zu den in ganz Deutschland gefragten Interpreten zählt.

"Lass uns fröhlich sein"

Beim mit viel Beifall gefeierten Gastspiel in der für das Konzert am stimmungsvollen Sommerabend idealen Schlosshofkulisse wurde im vielfältigen Repertoire deutlich, wie der Klezmer weltweit die Musik von der Klassik über den Jazz bis zu Rock und Pop beeinflusste. Dabei durften die Klassiker der jüdischen Musik wie "Hava Nagila" oder "Bei mir bist du schejn" – von Mykhalo Vinnitskyy zu den Klängen seines Knopfakkordeons gefühlvoll gesungen – oder "7-40" nicht fehlen, ließ der Milchmann aus "Anatevka" fröhlich grüßen.

Ilya Khenkin führte durch das Programm für das der Aufruf des Rabbi "Lass uns fröhlich sein" den roten Faden bilden und die Instrumente amüsante und bewegende, mitreißende und berührende Geschichten erzählen sollten. Mal ausdruckstark gefühlvoll und dann im atemberaubenden und sich stetig steigernden Tempo - Ilya Khenkin: "Das ist so bei uns" – wechselnden die Stimmungen wie die Wolkenbilder um den Schlossturm, um den die Mauersegler dem Aufruf ebenso zum Tanz zu folgen schienen, wie die durchs Schlossgeviert huschenden Fledermäuse.

Publikum würdigt die Leistung des Meisters

Die Besucher beließen es angesichts des historischen Pflasters bei wippenden Füßen. Leonid Khenkin faszinierte als Klarinettenvirtuose, der es verstand, mit dem Instrument pure Lebensfreude ebenso auszudrücken, wie tiefe Melancholie, der sie lachen oder jubeln und wenig später innig schluchzen ließ, alledem auch mit der Körpersprache dem jeweiligen Moment Ausdruck verlieh.

Und die Stimmungen auf das Publikum übertrug, das die Musiker erst nach einigen Zugaben von der Schlosshofbühne ließ. Bürgermeister Klaus Meier sah mit dem mitreißenden Konzert auf hohem musikalischem Niveau ein tolles Wochenende in Neustadt mit dem Gästeansturm auf die "Lange Kultur- und Einkaufsnacht" sowie dem "HonigBienenMarktplatz" großartig abgeschlossen. Den "Spitzenmusikern à la bonne heure" dankte er für einen fantastischen Abend und Schlosshofregisseur Andreas Herzog für diese Verpflichtung.

Mit seinen ausgezeichneten Kenntnissen den Schlosshof auch nach der Amtszeit im Rathaus zu betreuen, sollte ihn auch der Applaus des Publikums ermuntern. Von Andrea Hartmann im Kulturamt und seiner Nachfolgerin Karin Mosch darf er charmante Unterstützung erwarten. Am 20. Juli spielt Norbert Nagel mit Band im Schlosshof "seine Lieblingslieder".

Harald Munzinger