Neustädter Schlosshofkonzerte: Jüdische Volksmusik

Vier Musiker aus Osteuropa spielen am Sonntagabend "Klezmer"

NEUSTADT/AISCH - Mit jüdischer "Klezmermusik" setzen die Musiker um den Klarinettisten Leonid Khenkin am Sonntag, 8. Juli, die Neustädter "Schlosshofkonzerte" fort.

Mit seiner für Klezmer unverzichtbaren Klarinette hat Leonid Khenkin professionelle Musikerkollegen aus Osteuropa um sich geschart. © privat



Die Vollblutmusiker aus Osteuropa bringen den Zuhörern Klezmermusik, das ist eine aus dem Judentum stammende Volksmusiktradition, höchst authentisch und professionell näher. Als einzelne haben Leonid Khenkin (Klarinette), Mykhaylo Vinnitskyy (Knopfakkordeon, Gesang), Juri Smirnov (Klavier, Akkordeon, Flöte, Saxophone) und Ilya Khenkin (Eyphonium) nie Klezmer gespielt oder sich intensiver damit beschäftigt, als es ihr Studium der Musik von ihnen verlangt hat.

Sie spezialisierten sich auf Jazz, Klassik, Rock- und Popmusik, bis sie sich vor einigen Jahren dazu entschlossen zusammen zu musizieren. Gemeinsam waren ihnen ihre osteuropäischen Wurzeln und das Interesse an der Klezmermusik, die - so stellte es sich heraus - sowohl den Jazz, als auch die Klassik, sowie auch die Rock- und Popmusik weltweit beeinflusst hat.

Mittlerweile sind die vier Musiker richtige Spezialisten für die Musik der osteuropäischen Juden geworden, was man an der Authentizität, mit der sie diese den Zuhörern vermittelt, deutlich erkennt. Ausgelassene Freude, tiefe Melancholie und der der jiddischen Kultur eigene Optimismus prägen die Konzerte und versetzen das Publikum in die musikalisch wundervolle Welt des Klezmers.

"Hören, singen und tanzen sie mit!", sind die Besucher des Konzertes am 8. Juli ab 20 Uhr im Schlosshof eingeladen (bei schlechtem Wetter in die nahegelegene "NeuStadtHalle am Schloss"). Karten im Vorverkauf gibt es in den Neustädter Buchhandlungen Dorn und Schmidt sowie im städtischen Kulturamt (Rathaus am Marktplatz 09161/66614).