Neustädter Schüler kommunizieren mit künftigen Generationen

Botschaften in "Zeitkapseln" auf Wiese der Berufsschule vergraben - vor 9 Stunden

NEUSTADT/AISCH - Botschaften von der heutigen an die Schülergeneration 2028 befinden sich in "Zeitkapseln". Die erste wurde auf einer Wiese der Berufsschule Neustadt vergraben, eine weitere folgt am 10. April auf dem Gelände des Neustädter Friedrich-Alexander-Gymnasiums.

Die Zeitkapsel mit den Botschaften der Gymnasiasten, Berufsschüler und Flüchtlinge an die Schülergeneration von 2028 wird versenkt. © Harald Munzinger



Beide Schulen setzen damit ihre Kooperation fort, die der Überwindung von Berührungsängsten unter verschiedenen Schulsystemen und Kulturen dient. Gemeinsam wurde 2016 ein Konzert organisiert, 2017 ein Kochbuch speziell auch mit Gerichten aus der Heimat der Flüchtlinge gestaltet. "Den Blickwinkeln von Gymnasiasten, Berufsschülern und jungen Flüchtlingen gemeinsam zu diskutieren und festzuhalten" verfolgt nun das "Zeitkapsel"-Projekt.

Vom Friedrich-Alexander-Gymnasium brachte sich dafür der Kurs "Interkulturelle Kompetenz" der elften Klasse ein, der mit einem Alleinstellungsmerkmal in Bayern "zum Profil des Gymnasiums gehört", wie es die Pädagogin Karola Klier schildert. Sie hat dazu den Lehrplan erstellt, der anerkannt wurde und nun engagiert umgesetzt wird. Dass dies über die strukturierten Begegnungen der Schulen ausstrahlt und die Jugendlichen sich auch in der Freizeit austauschen, ist praktizierte Integration. Klier: "Wir können dazu nur Impulse geben". Dass diese auf fruchtbaren Boden fallen, lasse die dafür offene Jugend hoffen.

Ziel: Horizonte erweitern

Dass die Projekte zwischen dem Gymnasium und der Berufsschule bereits Tradition haben, wird an beiden Schulen begrüßt, "bringen sie doch die unterschiedlichsten Schüler mit dem Ziel zusammen, Horizonte zu erweitern", wie es die Koordinatorin der Berufsintegrationsklassen (BIK), Ella Wunder, in der Begrüßung zur "Zeitkapsel"-Aktion betonte. Zu der hatte ein Vorbereitungstreffen mit der Aufgabenverteilung stattgefunden.

Kein einfaches Unterfangen, hatte man doch nur zwei Schulstunden Zeit für ein ausgewähltes kulturelles Thema, das in kleinen "kunterbunten" Teams von Gymnasiasten, angehenden Industriemechanikern und BIK-Schülern erarbeitet wurde. Ella Wunder: "Wenn die unterschiedlichsten Menschen gemeinsam eine Aufgabe bewältigen, kann das – zumal unter Zeitdruck – sehr anstrengend und auch bereichernd sein, denn jeder bringt Talente und Lebenserfahrungen mit, die der Andere nicht hat".

Musik spiegelt die Jugendkultur

Karola Klier und Ella Wunder (v. l.) haben das weitere Kooperationsprojekt koordiniert, das "Welten zusammenführen und Horizonte erweitern" soll. © Harald Munzinger



Die Schülergeneration 2028 wird in der "Zeitkapsel" unter anderem die "Playlist" der Musik der 2018’er Schülergeneration vorfinden. Bei der Frage, was über zehn Jahre erhalten bleiben solle, war man – so die Erklärung - im Team "zum gemeinsamen Schluss gekommen, dass Musik in jeder Lebenslage und zu jedem Zeitpunkt in unserem Leben eine Rolle spielt und somit ein essenzieller Bestandteil unseres Alltags ist". Musik begleite uns in guten und helfe in schlechten Zeiten, verrate viel über die in uns herrschenden Gefühle. Nichts passiert ohne etwas Musik, weshalb sie über die nächsten zehn Jahre erhalten bleiben soll, "um einen Eindruck in unsere Jugendkultur zu geben, in unser Leben".

"Unsere Zeitkapseln sind dazu gedacht, festzuhalten, was die aktuelle Schülergeneration für bewahrenswert erachtet und mit nächsten Schülergenerationen zu kommunizieren", wie es Siegfried Holzmann beschreibt, der das Projekt in der Berufsschule mit Ella Wunder, der "BIK"-Deutschlehrerin Ludmila Smyrnowa und Sozialpädagogin Christine Müller betreut. Die Gesellschaft von morgen müsse funktionieren, weshalb das Aneinanderprallen von Welten bewältigt werden muss, so Ella Wunder, die als Aussiedlerin mit der Thematik Integration bestens vertraut ist.

Integration mit Fragezeichen

In den Zeitkapseln werden sich neben digitalen Medien auch persönliche Briefe finden, die vielleicht den nächsten Schülergenerationen vermitteln, wie schwer diese vielbeschworene Integration, um die sich viele Kräfte bemühen von der Bürokratie gemacht wurde. Wenn etwa Flüchtlinge aus Syrien oder dem Irak zwei Jahre die deutsche Sprache gelernt, sich in System und Kultur gelebt und auf einen Beruf vorbereitet haben, und ihnen dann selbst mit einem Vertrag "in der Tasche" die Ausbildung verweigert, ihnen jede Perspektive genommen wird. Übrigens auch Handwerk und Wirtschaft beim akuten Fachkräftemangel. Ob man das in zehn Jahren besser verstehen wird, als heute, ist die Frage mit der "Zeitkapsel" eingegraben – unter einer von der Bauabteilung der Berufsschule gestalteten attraktiven Platte.

Harald J. Munzinger