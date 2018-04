Neustädter siegen bei Irish Dance-Meisterschaft

Tänzerinnen der "Celtic Cross"-Gruppe trumpfen in Maastricht groß auf - vor 1 Stunde

NEUSTADT/AISCH - Neben dem Sieg von Sarah Körber im Intermediate Single Jig und Rang zwei in der Diszplin „Primary Hornpipe“ von Maren Schönleben konnte sich Trainerin Tatjana Kramhoeller über viele gute Platzierungen freuen.

Bei der Weltmeisterschaft in Maastricht in verschiedenen Wettbewerben auf dem Parkett: Theresa Oelsner, Alexandra Kramhoeller, Daniela Steub, Nora Deininger, Viktoria Adolf, Gaby Schönleben, Nathalie Weltz, Carina Köberer, Anna-Laura Baumann (hintere Reihe v. l.) sowie Sarah Körber, Lea Muck, Katharina Wittek, Maren Schönleben, Elena Klemm, Valentina Ullrich, Janina Schlund, Nemesis Reiss (vorne v. l.). © Privat



Bei der Weltmeisterschaft in Maastricht in verschiedenen Wettbewerben auf dem Parkett: Theresa Oelsner, Alexandra Kramhoeller, Daniela Steub, Nora Deininger, Viktoria Adolf, Gaby Schönleben, Nathalie Weltz, Carina Köberer, Anna-Laura Baumann (hintere Reihe v. l.) sowie Sarah Körber, Lea Muck, Katharina Wittek, Maren Schönleben, Elena Klemm, Valentina Ullrich, Janina Schlund, Nemesis Reiss (vorne v. l.). Foto: Privat



Ein großer Teil der Tänzerinnen reiste bereit Mitte letzter Woche mit ihren Eltern nach Maastricht in die Niederlande. Denn am Donnerstag, startete die Weltmeisterschaft mit einem Internationalen Wettkampf, angefangen vom Beginners Level ab bis zum Intermediate Level. Hier starteten von der "Celtic Cross School" einige Tänzerinnen, die noch nicht alles im allerhöchsten Level des Irish Dance haben. In den verschiedenen Altersklassen von U10 bis über 40 tanzten über den ganzen Tag verteilt auf vier Bühnen in gesamt 600 Tänzerinnen aus aller Welt gegeneinander.

Dabei erreichten "Celtic Cross"-Schülerinnen aus Neustadt/Aisch und Bad Windsheim im Pokalwettkampf folgende Platzierungen: "Beginner Premiership U10" Nemesis Reiss 14.Platz, "Intermediate Premiership U10" Sarah Körber Platz vier, "Intermediate Premiership U12" Maren Schönleben Platz 11, "Intermediate Premiership U13" Lea Muck Platz 10 und Anna-Laura Baumann Platz 12.

Gold im Solo-Tanz

In den Solowertungen belegten in der Kategorie "Beginner Treble Jig" Sarah Körber Platz 4 und Nemesis Reiss Platz 8, sie kam im „Primary Reel“ auf Rang sechs 6 und im "Primary Single Jig" auf den dritten Platz. Auf Platz zwei kam Maren Schönleben im "Primary Hornpipe", auf dem Siegertreppchen stand Sarah Körber im "Intermediate Single Jig" sowie auf Rangt drei im "Intermediate Hornpipe". Die Plätze 4 und fünf gingen Lea Muck im "Intermediate Light Jig" und "Primary Single Jig". Über Platz drei konnte sich Nathalie Weltz im "Intermediate Traditional" freuen.

Am Freitag fanden dann die "Traditional Set Championship" statt, die in drei Runden mit insgesamt neun Tänzen die getanzt werden mussten. Auch hier starteten von der "Celtic Cross School" einige Tänzerinnen. Katharina Wittek belegte hier in der Altersklasse U16 Jahre einen sechsten WM-Platz. Auch das "Figurentanzteam" kam auf einen sechsten Platz der Weltmeisterschaft. Das Ceiliteam U12 und U17 sind jeweils auf Rang acht und neun platziert worden, das Ceili Team U30 Jahren auf dem 10. Platz. Insgesamt starteten am Freitag 46 Ceil Teams in der Weltmeisterschaftswertung.

Starke Konkurrenz

Am Samstag war es dann für die jüngeren Altersklassen soweit, die International Championship startete um 9 Uhr. Für Sarah Körber war es die erste Teilnahme an so einem großen Wettkampf. Sie kam auf einen hervorragenden 15. Platz als einzige deutsche Teilnehmerin der Altersklasse. Weitere Ergebnisse am Samstag : U12 Maren Schönleben 33. Platz, U12 Elena Klemm 22. Platz und U13 Katharina Wittek 15. Platz.

Gegen starke Konkurrenz bei den Weltmeisterschaften in den höheren Altersklassen kamen von der "Celtic Cross School" Valentina Ullrich auf den fünften Platz (U15), Nora Deininger auf Platz 8 (U16) ebenso wie Viktoria Adolf (U19), Theresa Oelsner und Alexandra Kramhoeller Platz 16 und 19 (U16), Carina Köberer Platz 20 (U18) und Nathalie Weltz Platz 17 (U25).

"Glücklich und mit vielen Eindrücken fuhren die Tänzerinnen am Samstag und Sonntag dann wieder nach Hause", berichtete Tatjana Kramhoeller. Jetzt ist vier Wochen Wettkampfpause, ehe es Anfang Mai an die Vorbereitungen der Deutschen Meisterschaften geht, die am 10. und 11. November im Bad Windsheimer KKC unter der World "Irish Dance Association" ausgetragen werden.

nb