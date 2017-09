Neustädter Sparkasse spendet 3000 Euro für neue Bühne

Direktor Frautz: Sparkassenstiftung fördert Kunst und Kultur - vor 1 Stunde

NEUSTADT/AISCH - Für die Freilichtbühne im Schlosshof erhielt die Kreisstadt aus der Sparkassenstiftung 3000 Euro. Bürgermeister Klaus Meier dankte für die neuerliche Förderung der Kultur in Neustadt.

Bürgermeister Klaus Meier (Mitte) freute sich über die Spende aus der Sparkassenstiftung für die neue Schlosshofbühne, die Direktor Gunther Frautz und Manuela Schreibelmayer übergaben. © Privat



Mit der Sanierung des Areals "Altes Schloss" wurde auch für die kulturellen Veranstaltungen in Schlosshof – von den Konzerten im Musikzauber Franken über das internationale Fest der Begegnung bis zum Weihnachtsmarkt - eine attraktive Kulisse mit romantischem Flair geschaffen. In der ist nun die bisherige, kräftig in die Jahre gekommene und baufällige Holzbühne durch eine neue Metallkonstruktion ersetzt worden, die sich bei ersten Veranstaltungen bestens bewährte.

Zur Entlastung von den Gesamtkosten in Höhe von etwa 18.000 Euro klopfte Neustadts Erster Bürgermeister Klaus Meier bei der Sparkassenstiftung an. Mit Erfolg, denn diese stellte für die neue, robustere und durch Kunststoffbeschichtung wetterbeständigere Freilichtbühne 3000 Euro zur Verfügung, die Vorstandsvorsitzender Gunther Frautz nun in Begleitung von Marketingleiterin Manuela Schreibelmayer im Schlosshof übergab. "Die Sparkassenstiftung unterstützt gerne Kunst und Kultur in der Region" betonte Frautz zur Förderung durch das Kuratorium.

Bürgermeister Meier ließ wissen, dass gegenwärtig überlegt werde, die Bühne noch mit einem "Regendach" zu ergänzen, um die Künstler und Technik besser vor dem Wetter zu schützen.