Neustädter Verein Katze trifft Vorbereitungen für Basar

NEUSTADT - Für den Herbst-Winter-Basar führt die Kinder-Ausstattungs-Tausch-Zentrale, kurz Katze e.V. den Listenverkauf noch vor der Sommerpause durch. Der findet am Freitag, 13. Juli, von 14 bis 16 Uhr im Foyer der "Markgrafenhalle" statt.

Mit dem Listenverkauf am 13. Juli wird der Herbst-Winter-Basar der "KATZE" vorbereitet. © Munzinger



Der Neustädter Verein für Jugendpflege und -fürsorge bietet wiederum rund 630 Verkaufslisten und begrenzt die Abgabe auf zwei Listen (zu je 40 Teilen), um möglichst vielen Müttern die Chance zu geben, an dem Secondhand-Basar teilnehmen zu können. Die Listen zu je 2,50 Euro werden auch nur noch an anwesende Kundinnen ausgegeben werden.

Vom 3. bis 27. September wird sich die Loscher-Halle am Neustädter Festplatz in einen Schnäppchenmarkt mit der Herbst/Winter-Kollektion an Baby- und Kinderkleidung bis Größe 164 verwandeln.

Angenommen wird nur modische und gereinigte Kleidung, betont der Verein, dessen Basare in der gesamten Region mit der attraktiven Aufmachung und dem vielfältigen, gut sortierten Angebot hohe Wertschätzung genießt und über sie starke Anziehungskraft hat.

Für sperrige Kinderbedarfsartikel, wie beispielsweise Kinderwägen, Autositze oder Fahrräder werden laut Katze-Mitteilung keine Verkaufslisten benötig, diese können während der Aktion ohne Terminabsprache abgeben werden. Ein großes ehrenamtliches Helferteam setzt sich engagiert für einen "guten Marktverlauf" mit entsprechendem sozialem Aktionserlös für Kinder und Jugendliche über kommunale, soziale und karitative Einrichtungen ein.

