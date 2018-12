Ein Totyotafahrer übersah am Montagmorgen einen anderen Wagen beim Überholen auf der Verbindungsstraße zwischen Neuhof an der Zenn und Trautshofen. Beide Insassen wurden beim Aufprall verletzt.

So langsam beginnt es auch in Neustadt an der Aisch zu weihnachten: Zum sechsten Mal ließ das Christkind die Stadt zum Advent leuchten und Kinderaugen mit kleinen Geschenken strahlen