Neustädter Weihnachtsmarkt feierlich eröffnet

Bürgermeister der Stadt ist stolz auf die Vielfalt und das Angebot im Jahr 2017 - vor 1 Stunde

NEUSTADT/AISCH - "Einen der größten und schönsten Weihnachtsmärkte weit und breit" - So eröffneten Neustadts Erster Bürgermeister Meier und Christkind Anna bei festlichem Trompetenklang den Weihnachtsmarkt in der Altstadt.

Die stimmungsvoll gestalteten Buden sorgen in der romantischen Altstadt für eine besondere Atmosphäre des Neustädter Weihnachtsmarktes. © Harald Munzinger



Nur zu gerne hätten dies beide in der winterlichen Kulisse getan, die vor einer Woche mit verschneiten Dächern und weißen Ästen des Christbaumes die Altstadt verzaubert hatte. Der Wetterbericht lasse allerdings hoffen, so Meier, habe die "Schneewalze" doch schon Unterfranken erreicht. Für eine stimmungsvolle Atmosphäre sorgte die Illumination der 63 Stände und Buden, die mit ihren vielfältigen Angeboten und schönen Geschenkideen den Weihnachtsmarkt zu einem besonderen Erlebnis machten.

Zu dem luden der Bürgermeister und das Christkind der Werbegemeinschaft auch am Wochenende ein, an dem sich die Budengassen vom Marktplatz über Kirchgasse und -platz bis in den romantischen Schlosshof erstrecken. Aber nicht nur das reichhaltige Angebot vorwiegend von Vereinen und Verbänden mit den verlockenden Düften von Bratwürsten, lecker gebrannten Mandeln, heißen Maronen, schmackhaften Suppen oder wärmenden Getränken in allen Variationen lohne den Besuch.

Briefkasten des Christkindes

So machte sich der Bürgermeister zum Werber für die Museen mit einer Sonderausstellung alter Büromaschinen, den Kinderspielwelten mit den Modelleisenbahnen oder dem Bücher- und Schallplatten-Basar ebenso wie für einen Abstecher in die Handwerkerstuben oder in die Sonderausstellung der Neustädter Künstlerinitiative sowie zur Neustadt-Krippe in der Katholischen Kirche. Die Kinder machte er auf den Briefkasten des Christkindes in den Rathaus-Arkaden mit dem Versprechen aufmerksam, dass jeder Brief beantwortet werde.

Dass zur Attraktivität des Neustädter Weihnachtsmarktes die vielen musikalischen Darbietungen von Kindern, Gesangs- und Instrumentalgruppen beitragen, verband der Bürgermeister mit dem Dank für die ehrenamtliche Mitwirkung hier, wie auch in den Ständen der Vereine. Den Auftakt des Rahmenprogrammes machten die "Stadtpfeifer" von Dr. Lothar Kabelitz. Vom Stand der Rotarier, die wiederum ihren "Baum der Hoffnung" für einen sozialen Zweck schmücken, machte Diespecks Bürgermeister Christian von Dobschütz einen Abstecher zur offiziellen Eröffnung des Weihnachtsmarktes, zu der sich auch MdL Harry Scheuenstuhl einfand.

Einer der besten bayerischen Genussorte

Beide konnten Bürgermeister Meier zu einem ganz besonderen vorgezogenen Weihnachtsgeschenk gratulieren. Die Kreisstadt hatte sich zum ersten Mal am bayernweiten Wettbewerb "100 Genussorte Bayern" beteiligt. Zum zweiten Adventswochenende bekam sie nun die Nachricht, dass ihre Bewerbung die Jury überzeugt und es Neustadt "zur Auszeichnung als einer der besten bayerischen Genussorte geschafft" habe. "Was für ein toller Erfolg für unsere gesamte Stadt, der wieder einmal unter Beweis stellt, dass wir wirklich ganz viel zu bieten haben und unsere Stadt ganz besonders attraktiv ist", kommentierte dies das Stadtoberhaupt stolz, der auch einen Werbeblock für den Weihnachtseinkauf in der 1a-Einkaufsstadt einfließen ließ.

"Ein ganz besonders wichtiges Anliegen" war es Klaus Meier allen zu danken, die mit großem Engagement - in welcher Form auch immer – am guten Gelingen des Neustädter Weihnachtsmarktes ihren Anteil haben und für dessen unvergleichlichen Flair sorgen. Von dem zeigte sich auch Christkind Anna angetan, das auch am Samstag und Sonntag auf dem Markt mit seinem Naschkorb anzutreffen ist.

Zum Auftakt des Weihnachtsmarktes stimmte eine ökumenische, vom Gesangverein "Liedertafel" mitgestaltete Andacht mit Pfarrerin Christian Schäfer und Dekan Markus Schürrer auf den zweiten Advent und die Ankunft des Herrn ein.

In der evangelischen Stadtkirche findet am Samstag ab 14 Uhr die öffentliche Probe von Posaunenchor und Fränkischer Bläservereinigung und um 17 Uhr ein "offenes Singen zum Advent für Jung und Alt", am Sonntag ab 17 Uhr das traditionelle festliche Konzert für Bläser und Orgel zum Abschluss des Neustädter Weihnachtsmarktes statt. Der ist am Samstag von 14 bis 22 Uhr, am Sonntag von 14 bis19 Uhr geöffnet, Zu romantischen Kutschfahrten durch die historische Altstadt wird an beiden Tagen von 14 bis 19 Uhr eingeladen.

Harald J. Munzinger