Neustädter Weihnachtsmarkt vom Christkind eröffnet

Stimmungsvolle Budenstadt - vor 1 Stunde

NEUSTADT/AISCH - Drei Tage ist die Kreisstadt im Zeichen eines der größten Weihnachtsmärkte in der Region. Mit 65 Ständen erstreckt er sich vom Marktplatz über die Kirchgasse und den Kirchplatz in den romantischen Schlosshof. Christkind Anna und Bürgermeister Klaus Meier eröffneten ihn vor großer Gästekulisse.

Bürgermeister Klaus Meier eröffnete mit Christkind Anna Frühwald den Neustädter Weihnachtsmarkt, das von Werbegemeinschaftsvorsitzendem Reinhard Wendel (r.) begleitet war. Foto: Harald Munzinger



Dass Petrus genau zu diesem Moment den Regen stoppte und sich viele Besucher um die Rathausarkaden scharten, aus denen die festliche Musik der „Stadtpfeifer“ klang, wähnte das Stadtoberhaupt als gutes Omen, dass er es auch am Samstag und Sonntag besser mit dem stimmungsvollen Markt meint, als es die „Wetterfrösche“ prophezeien. Die vielen ehrenamtlichen Kräfte der Vereine, Verbände und Organisationen, die zu dessen Gelingen beitragen, hätte es, so Meier, allemal verdient. Er würdigte deren Engagement ebenso, wie die vielen Beiträge von Kindergartengruppen, Chören und Musikanten, die wieder für den festlichen Rahmen sorgten und freute sich, dass Christkind Anna zum dritten Mal der Markt mit ihm eröffnete in der reizvollen Altstadtkulisse eröffnete.

Dass die Kinder wegen dem Christkind gekommen seien, war für den Bürgermeister klar, schließlich sei es schon etwas Besonderes, ihm so nahe zu sein und auch kleine Gaben von ihm zu erhalten. Meier ermunterte die Kids, eifrig den Christkind-Briefkasten in den Rathausarkaden zu nutzen, da die Briefe ganz bestimmt beantwortet würden. Die Erwachsenen regte er zum entspannten Bummel durch die weihnachtlich geschmückten Budengassen und auch die Geschäfte in der 1a Einkaufsstadt ebenso an, wie zu einem Besuch in der Museumslandschaft oder in der Stadtkirche bei der öffentlichen Chorprobe, beim „offenen Singen“ am Samstagnachmittag und dem festlichen Adventskonzert am Sonntag. Auch lohne es sich, die „Neustadt-Krippe“ in der katholischen Pfarrkirche zu besichtigen, so der Bürgermeister, der sich im Stand der Feuerwehr sowie des Lipik-Partnerschaftskomitees als Zeichen der Wertschätzung der Mitwirkung aller Vereine einbringt, die für den Markt mit seinen vielfältigen Angeboten und verlockenden Düften sorgen.

In einer Stadt wie Neustadt könne man die wundersame Weihnachtszeit besonders spüren, meinte Christkind Anna im Dienst der Werbegemeinschaft Nea Aktiv“, das nach seinem kurzen Prolog von vielen Kindern umringt waren, die in seinen prall gefüllten Naschkorb greifen und sich mit ihm fotografieren lassen konnten, ehe es auf dem Weg durch die stimmungsvollen Budengassen noch viele kleine Gäste des Weihnachtsmarktes erfreute. Nicht nur für diese wird am Samstag und Sonntag die Fahrt in der Weihnachtskutsche ein besonderes Erlebnis sein. Auch können sie am Samstag um 16 und 16.45 Uhr bei Musik, Tee und Plätzchen im Museum im Alten Schloss Weihnachtsgeschichten lauschen.

Nach der Eröffnung des Weihnachtsmarktes stimmte eine ökumenische Andacht in der Evangelischen Stadtkirche mit Pfarrerin Brigitte Malik und dem Gesangverein „Frohsinn“ auf die Botschaft der Ankunft des Herrn und darauf ein, „was im Advent wichtig ist“ und nicht in hektischer Betriebsamkeit untergehen darf.

Harald J. Munzinger