"NeuStadtGarten": Ein Zeichen offener Gesellschaft

NEUSTADT/AISCH - Der interkulturelle "NeuStadtGarten" des Freiwilligenzentrums "mach mit" beteiligte sich am bundesweiten "Tag der offenen Gesellschaft" und setzte damit für diese ein Zeichen.

Im "NeuStadtGarten" war die Tafel am "Tag der offenen Gesellschaft" reichhaltig gedeckt. Foto: oh



Mit Tischen und Stühlen zusammenrücken und ein Zeichen der Gastfreundschaft und Liberalität für ein offenes Deutschland setzen, lautete der Aufruf dieses Tages. Der "NeuStadtGarten", ein Kooperationsprojekt des Caritas-Freiwilligenzentrums und der Kreisstadt machte mit und lud zu einem gemeinsamen Frühstück ein.

Ab 10 Uhr war die lange Tafel im "NeuStadtGarten" reichhaltig gedeckt. Knapp 30 Gäste steuerten noch leckere Sachen dazu bei. So konnte nach Herzenslust "getafelt" und geplaudert werden. Klein und Groß, Alt und Jung, mit Kinderwagen oder Rollstuhl rückten zu einem bunten Miteinander zusammen. Rund um den Feuerplatz wurden Geschichten vorgelesen sowie traditionelle und moderne Lieder gesungen. Ihre kreativ gestalteten Fußabdrücke hinterließen die Gäste im Quittenbaum.

"Was macht dich glücklich?" wurde jeder Gast gefragt. Ihre Gedanken konnten sie anonym auf Karten beantworten. Darauf fanden sich Antworten wie das vorurteilsfreie Miteinander und ins Gespräch kommen in Offenheit, Gemeinschaft erleben, die Geselligkeit im Garten und die schönen Begegnungen im Grünen. Dorothea Hübner, Leiterin des Freiwilligenzentrums: "In diesem gemeinsamen Frühstück bestätigte sich die Aktion und die Absicht der Initiative der 'Offenen Gesellschaft', ein Zeichen zu setzen für mehr Demokratie und für ein pluralistisches, europäisches und offenes Deutschland". Einigkeit und Recht und Freiheit. Im "NeuStadtGarten" wurde dies spür- und erlebbar!

