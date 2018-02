"NeuStadtHalle" am Schloss bietet vielseitiges Programm

NEUSTADT/AISCH - In der "NeuStadtHalle" ist wieder viel geboten. Von Arielle für die Kleinen bis hin zu einer Multivisionsschau über Südafrika für die Großen und vieles mehr.

Ein vielfältiges Programm mit namhaften Gästen bietet der Musentempel im Aischtal, die "NeuStadtHalle am Schloss", auch in der "Spielzeit 2018". © Harald Munzinger



Mit der Inszenierung "Arielle, die kleine Meerjungfrau" gastiert das Landestheater Dinkelsbühl am Dienstag, 6. März, in der "NeuStadtHalle am Schloss". Ab 15 Uhr entführt es Kinder ab drei Jahren für eine Stunde in eine Märchenwelt.

In der verliebt sich die kleine Meerjungfrau beim verboten Schwimmen an der Meeresoberfläche bei dessen Anblick unsterblich in einen schönen Prinzen an Bord seines Schiffes. Als dieses in einen schweren Sturm gerät, rettet sie ihn und beschließt ein Mensch zu werden, um immer bei ihm zu sein. Da gibt es allerdings Tücken zu überwinden, doch gibt es "am Ende ein verliebtes Paar, was die unterschiedlichen Lebewesen der Unterwasserwelt und der Erde in Einklang bringen wird, und natürlich eine große Party mit Tanz und Musik".

Karten gibt es, wie auch bei weiteren Veranstaltungen im Kulturzentrum des Aischtales, im Vorverkauf in der Neustädter Buchhandlung Dorn sowie bei allen bekannten Reservix- Vorverkaufsstellen. Kartenbestellung sind unter "www.reservix.de" oder Telefon 01806/70 07 33 möglich.

Faszination Südafrika

In die faszinierende Welt Südafrika lässt bereits am Freitag, 23. Februar, der Fotograf und Kameramann Stefan Wendl mit seiner Multivisionsschau in der "NeuStadtHalle am Schloss" eintauchen. , Ab 20 Uhr führt seine 20.000 Kilometer lange Bilderreise die Besucher in das südliche Afrika - nach Südafrika, Namibia, Botswana und Zimbabwe. Wendl ist es "ein wichtiges Anliegen die Natur so grandios zu zeigen, wie sie vielleicht nie wieder zu sehen sein wird".

Nach Multivisionen über Australien, Südamerika, Neuseeland, New York, Kanada und Norwegen präsentiert er nun Afrika mit "traumhaften Landschaften, wie man es sich nicht schöner vorstellen kann: Wilde Küstenlinien wo Meer und Wüste aufeinandertreffen. weite fruchtbare Tiefebenen, die den Lebensraum für eine unglaublich vielfältige Tierwelt bilden. Über 3000 Meter hohe Gebirge, die sich trotzig den Wolken entgegenstellen. Und natürlich die Menschen, die vielgestaltig und multikulturell das südliche Afrika kennzeichnen". Eine weitere Fotoshow "Naturwunder Erde" findet am 22. März in der "NeuStadtHalle" statt.

"Romantisch – klassich – modern" präsentiert die Musikschule im Landkreis am Samstag, 24. Februar, ab 19.30 Uhr das "WiBraPhon"-Konzert.

Chiemgauer und "L.A.vation"

In der gastiert am Samstag, 3. März, das "Chiemgauer Volkstheater" mit der Komödie um einen Hypochonder, der in der Annahme, dass sein letztes Stündlein geschlagen habe, seinen Nachlass schnell regeln möchte. Dabei überschlagen sich die Ereignisse, als seine Frau ihren Jugendfreund eingeladen hat und auch noch der Bestatter auf den Hof kommt. Ein turbulent-heiterer Theaterabend beginnt um 20 Uhr.

Am 8.März präsentieren die vier weltweit erfolgreichen Künstler der aus Los Angeles stammenden Band "L.A.vation" im Neustädter Musentempel "eine unvergessliche Rock’n Roll U2-Tribute Show". Der Bandname wurde in Anlehnung an den U2-Hit "Elevation" gewählt und ist Programm, "denn näher am Original geht nicht", wie das Tournee-Gastspiel angekündigt wird. Bei dem "rockt die außergewöhnlich Gruppe die Bühne mit Licht -und Toneffekten" im Stil des irischen Band "U2"-Stil, deren Leadsänger "Bono" von Jason Thiesen so glaubhaft verkörpert wird, wie Bart Davis mit den raffinierten Gitarrentricks von "The Edge" begeistert: "U2-Fan-Herz- was willst Du mehr".

Lizzys "bizarre Gedankenwelt"

Ein Wiedersehen mit der Kabarettistin Lizzy Aumeier gibt es in der "NeuStadtHalle" am Freitag, 23. März, mit ihrem aktuellen Programm "Ja, ich will". In dem kommt sie zu dem Schluss, dass es sich nicht mehr lohnt, Geld zu sparen, und angesichts der Scheidungszahlen auch nicht mehr, zu heiraten, oder Kinder in die Welt zu setzen. In ihrer "bizarren Gedankenwelt" entführt sie die Zuschauer "auf eine witzige und turbulente Reise, von der ersten Verliebtheit bis hin zum Witwentum.

Begleitet wird das für seine musikalische wie komödiantische Begabung mehrfach – unter anderem mit dem Deutschen Kabarettpreis - ausgezeichnete "schrille, bunte, verrückte Comedy-Talent" - von Svetlana Klimova an der Violine und am Klavier. Dass dem "grandiosen Gag-Dauerfeuer niemand standhalten kann", eilt "Lizzy Aumeier live und in voller Pracht" ein verheißungsvoller Ruf voraus. Weitere Informationen unter: www.lizzy-aumeier.de. Tags darauf "Tanzt Neustadt" in der "Mega-Party-Nacht im Landkreis", bei der ab 20 Uhr die Hits der 70-er, 80-er, 90-er sowie 2000-er und der aktuellen Charts gefeiert werden (Einlass ab 16 Jahren).

Mit dem Blick in das Jahresprogramm der "NeuStadtHalle am Schloss" können für 19. April das Gastspiel von Urban Priol, am 3. Mai mit dem "Tapferen Schneiderlein" ein weiteres Kindertheater sowie am 17. Juni das große Sommerkonzert von "pro musica" und der Stadt Neustadt – eine Mozart-Nacht mit dem Kammerorchester "KlangLust" vorgemerkt werden.

Direkt aus der Anstalt

Max Uthoff vom Duo der ZDF-Sendung "Die Anstalt" kommt zur "Gegendarstellung" am Freitag, 15. Juni, nach Neustadt. Auch nin seinem aktuellen Programm erzählt der "Träger des Breiten Kreuzes und des Ordens pour la verité" seine Sicht der Dinge: Von der Wucht der Behauptung, mörderischen Geschäften, gesellschaftlichem Inzest, Drehzahlmessern, teuflischen Kreisläufen und davon, dass Menschen, die in Schubladen denken, sich schon mal halb aufgeräumt fühlen. Nicht ganz unwahrscheinlich, dass an diesem Abend Teilnehmer der deutschen Politik Erwähnung finden. Wie immer gilt dabei: die Sprache ist die Waffe des Pazifisten. Weitere Informationen unter: www.maxuthoff.de

Die Feisten

"Die Feisten" Mathias Zeh (alias C.) und Rainer Schacht stimmen mit ihrer Zwei-Mann- Song-Comedy am Freitag,12. Oktober, ab 20 Uhr den "Nusschlüsselblues" an und am Freitag, 16. November, beschließt der Kabarettist "Bembers" mit dem Besten aus fünf Jahren Bembers Hardcore Comedy "Mit Alles und Schaf!” die vorläufige Gastspielreihe 2018 in der "NeuStadtHalle am Schloss". Neben den "Perlen aus seinen letzten drei Soloprogrammen" erzählt Bembers "auch diverse unveröffentlichte Geschichten dar, die ihm eigentlich seine Mutter verboten hatte".

Harald J. Munzinger