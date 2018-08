Neustadts Handwerkern geht der Nachwuchs aus

NEUSTADT - Handwerk und Schulen besser miteinander zu vernetzen, hält die Landtagsabgeordnete der Freien Wähler, Gabi Schmidt, für erforderlich. Mit der Ausbildung befasste sie sich in der Reihe "Fraktion vor Ort".

Helmut Reiß (UWG), Jan Kempf (Fliesenleger-Unternehmer), Freie Wähler-MdL Gabi Schmidt und der Bäckermeister Karl Gräf (v. l.) erörterten die Ausbildungssituation im Handwerk. Foto: privat



Schmidt stellte dabei fest, dass Deutschland mit verheerenden Folgen der Nachwuchs im Handwerk ausgehe. Während die Unternehmen sich wegen der guten Konjunktur in der Baubranche vor Aufträgen nicht mehr retten könnten, gestalte sich die Suche nach Auszubildenden im Handwerk immer schwieriger. So schwierig, dass Auftraggeber mittlerweile bis zu einem Jahr auf ihre Handwerker warten müssten oder Unternehmen wegen Personalmangels keine Aufträge mehr annehmen könnten. Da es statistisch gesehen in Mittelfranken für 100 Bewerber auf einen Ausbildungsplatz im Handwerk 121 offene Stellen gebe, befürchtet die Abgeordnete aus Uehlfeld: "Am 1. September werden in Mittelfranken wahrscheinlich wieder ungefähr 1000 Ausbildungsplätze unbesetzt bleiben".

Viele Betriebe müssten sich daher etwas einfallen lassen und würden inzwischen um jeden Azubi mit Anreizen wie einem kostenlosen Auto oder Startgeld werben. Dass es auf Dauer so nicht weitergehen kann, war Tenor in einer Diskussionsrunde der Veranstaltungsreihe "Fraktion vor Ort" der Abgeordneten Gabi Schmidt mit Handwerksunternehmern aus Mittelfranken.

Mittelschule wird kleingeredet

Bäcker- Obermeister Karl Gräf aus Seukendorf bemängelte das mittlerweile schlechte Image der Mittelschule. Immerhin seien früher die meisten Auszubildenden aus dem Handwerk aus dieser Schiene gekommen. "Die Mittelschule wird seit Jahren schlecht- und kleingeredet. Der gesellschaftliche Druck hin zu einem höheren Bildungsabschluss steigt seit Jahren, mit der Folge, dass uns geeignete Auszubildende im Handwerk fehlen." Gabi Schmidt sieht hier Eltern und Lehrer in der Verantwortung: "Es ist selbstverständlich, dass Eltern und Lehrer nur das Beste für ihre Kinder und Schüler wollen, aber eine akademische Ausbildung bedeutet nicht automatisch einen besseren Verdienst als im Handwerk."

Der Fliesenlegerunternehmer Jan Kempf aus Dietersheim sieht auch die Handwerksunternehmen in der Pflicht und appelliert an die Handwerkerehre: " Über seine eigene Arbeit entwickelt der Handwerker Selbstbewusstsein und Selbstwert. Dieses scheint aber immer weiter zu schwinden. So kann man keinen Nachwuchs für das Handwerk begeistern."

Mindestkenntnisse der deutschen Sprache

"Bayern und Deutschland brauchen aufgrund der demografischen Entwicklung und des offensichtlichen Fachkräftemangels den Zuzug hochqualifizierter junger Menschen", stellte Schmidt fest. Sie forderte daher ein Einwanderungsgesetz nach kanadischem oder australischem Vorbild über ein Punktesystem. In dieses Punktesystem müssten unter anderem Kriterien wie Mindestkenntnisse der deutschen Sprache, Mindeststandards der beruflichen Qualifikation, das Alter der Bewerber sowie ein in Aussicht gestellter Arbeitsplatz mit einfließen.

Mehr Lehrlingsausbildungstage für das Handwerk könnten dabei helfen, wieder vermehrt junge Menschen für das Handwerk zu begeistern, meinte Schmidt mit dem Rat, Handwerk und Schulen besser miteinander zu vernetzen. Außerdem forderten die Freien Wähler verpflichtende Praktika auch in weiterführenden Schulen einzuführen, um auch diese Bildungsschichten zu erschließen. Zudem müsse im Bereich der Berufsorientierung nachgebessert werden, erklärte die Landtagsabgeordnete: "Eine bedarfsgerechte Berufsberatung an Schulen kann mehr junge Menschen in eine Ausbildung im Handwerk bringen. Dafür braucht es mehr Zeit - und das geht nur mit mehr Haushaltsmitteln von Seiten der Staatsregierung."