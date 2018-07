Nicht aufschiebbar: Kirche in Adelhofen wird saniert

Kostenvoranschlag in Planung - Vorgehen wurde bei Ortstermin besprochen - vor 12 Minuten

NEUSTADT/AISCH - Im Zuge der "Kultusbereisung" des Staatlichen Bauamtes wurde die Sanierung der Kirche Adelhofen als nicht aufschiebbar eingestuft. Dies teilt der Landtagsabgeordnete Hans Herold mit.

Beim Ortstermin mit Vertretern des Staatlichen Bauamtes, der Kirche und der Gemeinde war der große Sanierungsbedürftigkeit der Kirche Adelhofen festgestellt worden. © Sandra Belatschek



Beim Ortstermin mit Vertretern des Staatlichen Bauamtes, der Kirche und der Gemeinde war der große Sanierungsbedürftigkeit der Kirche Adelhofen festgestellt worden. Foto: Sandra Belatschek



Er hatte bereits im Februar dieses Jahres einen Ortstermin initiiert, an dem Vertreter des Staatlichen Bauamtes, der Kirche und der Gemeinde teilnahmen, um auf die große Sanierungsbedürftigkeit der Kirche Adelhofen hinzuweisen. Hierbei wurde die Aufnahme der Kirche in die Kultusbereisung des Staatlichen Bauamtes angekündigt, die nun im Juni stattfand. Aufgrund der dort getroffenen Festlegungen kann demnächst der Kostenvoranschlag für die Maßnahme erstellt werden. Unmittelbar nach Abschluss der Sanierung der Kirche Adelhofen soll die Sanierung der Kirche Simmershofen angegangen werden. Eine solche Planung würde ermöglichen, dass den jeweiligen Kirchengemeinden immer eine Kirche zur Verfügung stünde. "Ich freue mich sehr, dass diese dringend notwendige Sanierung somit angegangen wird", so Hans Herold.

Gute Nachrichten für zwei Gemeinden

Der CSU-Abgeordnete aus Ipsheim begrüßt es zudem auch als Mitglied im Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen, dass die Marktgemeinde Emskirchen für die Schaffung von 31 neuen Betreuungsplätzen in der Kindertagesstätte "St. Marien" eine staatliche Förderung in Höhe von 648.000 Euro erhält.

Das Programm, das eine Förderung von bis zu 90 Prozent der förderfähigen Kosten ermögliche, sei für die Kommunen ein wichtiges Instrument um dem steigenden Betreuungsbedarf gerecht zu werden. Die Förderung erfolgt im Rahmen des 4. Sonderinvestitionsprogramms zur Kinderbetreuungsfinanzierung und wird aus Mitteln der FAG-Förderung mit einem Aufschlag von 35 Prozent aus Bundesmitteln finanziert.

Anträge können noch bis zum 31. August 2019 bei der Regierung von Mittelfranken gestellt werden. teilt MdL Herold mit. Zur Schaffung von 12 neuen Betreuungsplätzen in der Kindertageseinrichtung gewährt stellt der Freistaat eine Förderung in Höhe von 678.000 Euro, überbrachte der Landtagsabgeordnete der Marktgemeinde Uehlfeld die gute Nachricht. Die Kindertageseinrichtung wird somit nach der Erweiterung insgesamt 26 Plätze umfassen.

Auch die Marktgemeinde freue sich sehr über den finanziellen Zuschuss, der wichtig sei, um dem steigenden Bedarf gerecht zu werden, so Bürgermeister Werner Stöcker. Auch hier erfolgt die Förderung im Rahmen des vierten Sonderinvestitionsprogramms zur Kinderbetreuungsfinanzierung.

nb