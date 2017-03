Nicht vom alten Eisen: Senioren-Union mit neuer Spitze

Ältere Menschen sollen Wissen und Fähigkeiten in die Gesellschaft einbringen - vor 28 Minuten

SUGENHEIM - Kreisvorsitzender Roland Hegendörfer wurde mit überwältigender Mehrheit an der Spitze der Senioren-Union bestätigt. Er leitet nach Einschätzung von Altlandrat Adolf Schilling "einen der aktivsten Kreisverbände in Mittelfranken, wenn nicht gar in Bayern".

Bezirksvorsitzender Manfred Hopfengärtner würdigte den agilen Kreisvorsitzenden Roland Hegendörfer (r.), der in seinem Amt bestätigt wurde. Foto: Harald Munzinger



Das schloss Schilling aus einem ereignis- wie auch erfolgreichen Jahr mit einer Vielzahl von den "mobilen Senioren" stets sehr gut besuchter Veranstaltungen, Aktionen und Exkursionen. Hegendörfer galt dafür auch die Anerkennung von Landrat Helmut Weiß und Bezirksvorsitzendem Manfred Hopfengärtner. In einer Grußbotschaft maß Bundeslandwirtschaftsminister Christian Schmidt der 1995 gegründeten Senioren-Union gerade bei der demographischen Entwicklung besondere Bedeutung bei.

Stets sensibilisiere sie für die Bedürfnisse einer älter werdenden Gesellschaft und bearbeite gleichermaßen "aktiv die entstehenden politischen Problemfelder". Dabei würden nicht nur ausschließlich die Interessen Älterer in den Vordergrund gestellt. Schmidt; "Mit dem Ziel eines christlichen Miteinander wird aufgedeckt, wie oft Probleme von Alt und Jung sich gleichen - wie zum Beispiel bei Alters- und Kinderarmut".

Wer in unserem Lande zur großen Gruppe der Senioren gehöre, zähle nach Feststellung des Ministers keinesfalls zum "alten Eisen". Der Anteil älterer Menschen steige in der Bundesrepublik stetig. Senioren verfügten über viel Wissen und viele Fähigkeiten, die sie noch in die Gesellschaft einbringen könnten. Diese könne es sich im Gegenzug nicht leisten, auf die Unterstützung der Senioren zu verzichten. So profitierten beide Seiten vom aktiven Ehrenamt der Senioren.

Senioren sind Teil von Bayerns Erfolg

Schmidt: "Oft übernimmt eine ehrenamtliche Tätigkeit eine wichtige Funktion der Senioren", die mit Anteil dran hätten, "dass Bayern so erfolgreich ist". Der Minister machte deutlich, was ein Rot-Rot-Grünes Linksbündnis für das Land bedeuten würde. Deshalb müsse die CSU klar Position beziehen und den Menschen mit Realismus und Pragmatismus Antworten und Orientierung geben. Schmidt schwor die Senioren-Union auf den Wahlkampf ein: "Die CSU ist und bleibt das Bollwerk gegen die Linksfront".

Der Kreis- und stellvertretende Bezirksvorsitzende der Senioren-Union, der für eine spitze Feder und Zunge bekannt ist und "kein Blatt vor den Mund" nimmt, zeigte sich bei umfassenden weltpolitischen und nationalen Betrachtungen besorgt über den "internationalen und aufschlussreichen Schulterschluss der Rechtsparteien". Hegendörfer mahnte, sich "nicht mit gottlosem Geschwätz falscher Prediger und Propheten abzugeben" und mit Blick auf die Wahl des amerikanischen Präsidenten "Europa stark zu machen". Dies gelte für die Wirtschaft, den freien Handel um für die westlichen Werte wie Freiheit, Toleranz und Menschlichkeit.

Weltmeister im Schämen?

Kritisch hinterfragte er, ob "wir immer noch Weltmeister im Schämen" seien und erklärte an die Adresse der Zauderer und Jammerlappen: "Deutschland ist ein großartiges Land. Sie hätten "gute Arbeit geleistet und den Betrieb am Laufen gehalten", richtete Roland Hegendörfer zum Abschluss seiner Amtszeit den Dank an alle Vorstandsmitglieder.

Mit den Stellvertretern Elisabeth Henninger, Richard E. Geuder und Doris Kögler, dem in der letzten Periode gewinnbringenden Schatzmeister Erich Schuh und Schriftführer Walter Kirsch kann er nach der von Bezirksgeschäftsführer Werner Stieglitz zügig abgewickelten Neuwahl der Vorstandschaft diese Arbeit für aktuell 140 Mitglieder der Senioren-Union fortsetzen. Ergänzt durch die Beisitzer Friedrich Heindel, Ernst Kloiber, Gottfried Schneider, Gerhard Schröter und Friedhelm Hardt.

Der stellvertretende Vorsitzende Alfred Widulle (r.) wurde mit der Anerkennung verabschiedet, sich um die Senioren-Union verdient gemacht zu haben. Foto: Harald Munzinger



Mit Richard E. Geuder und Doris Kögler wurde Roland Hegendörfer auch als Delegierter in die Landesversammlung gewählt. Verabschiedet wurde im Rahmen der Kreishauptversammlung der stellvertretende Vorsitzende Alfred Widulle. Er habe sich um die Senioren-Union verdient gemacht, würdigten Roland Hegendörfer und Bezirksvorsitzender Manfred Hopfengärtner dessen Wirken. Hopfengärtner beklagte, dass gegenüber den älteren Bürgern oftmals der verdiente Respekt vermisst werde.

So sei kein Vertreter der Senioren-Union ins Wahlmännergremium zur Wahl des Bundespräsidenten berufen worden. Um weiter die Stimme insbesondere für die Renten-, Gesundheits- und Pflegepolitik erheben zu können, sei eine starke Senioren-Union nötig, warb er um neue Mitglieder und für das stärkere Engagement der Frauen im Verband. Sie stellten 32 Prozent der 629 Mitglieder im Bezirk Mittelfranken, zu denen noch rund 500 aus der Städteachse Fürth-Nürnberg-Schwabach kommen.

Halbzeitbilanz des Landrates

Sich für die Bundestagswahl zu engagieren und zur Wahl zu gehen, appellierte der Bezirksvorsitzende an die Versammlung, der Landrat Helmut Weiß seine "Halbzeitbilanz" mit einigen Schwerpunkten vorlegte. Er zeigte die immensen Investitionen in die Bildung – mit Zig-Millionen-Projekten im Schulbau – sowie eine gute Entwicklung bei den regenerativen Energien mit einem Versorgungsgrad von 109 Prozent ebenso auf, wie die Anstrengungen, die Kreiskliniken mit der Refinanzierung der Verluste durch unzureichende Erlöse bei den stationären wie auch zunehmenden ambulanten Behandlungen auf.

Nach dem Defizit von 2,5 Millionen Euro im letzten Jahr, sorgte die Grippewelle zu Beginn 2017 nicht nur für volle Häuser, sondern auch für so gute Einnahmen, dass bei deren anhaltendem Trend „eine schwarze Null“ erreichbar wäre. Weiß verband dies mit der Werbung für die Kliniken auf qualitativ hochwertigem Stand mit neuen ausgezeichneten und sehr engagierten Ärzten.

Auf Millioneninvestitionen verwies der Landrat bei der sozialen Sicherung und der Jugendhilfe mit stetig steigenden Ausgaben, beim Straßenausbau und -unterhalt sowie in der Abfallwirtschaft. Zum Aufreger des jungen Jahres – den Landkauf im Umgriff der Deponie Dettendorf – erklärte Weiß, dass über die Nutzung "nachfolgende Generationen entscheiden" würden.

Als weltfremd kommentierte er es allerdings, zu glauben, dass sich der Landkreis aus der "EVA" zurückziehen würde, in die gerade erst wieder Millionen in die Kleinanliefererzone sowie eine neue Bauschuttdeponie investiert worden seien. Bei allen Projekten mit schwindelerregenden Beträgen seit 2013/14 den Schuldenstand des Landkreises von 13 auf zehn Millionen Euro gesenkt zu haben, brachte dem Landrat Respekt und Anerkennung der Versammlung ein.

Harald J. Munzinger