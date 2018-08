NN-Wanderreporter: Michael inspiziert Burg Hoheneck

IPSHEIM - Für NN-Wanderreporter Michael Husarek ging es auf seiner zweiten Etappe vor allem steil nach oben: Der NN-Chefredakteur spazierte durch die Weinberge von Ipsheim über die Burg Hoheneck bis nach Linden.

Netter Empfang auf der Burg Hoheneck: Leiter Simon Haagen begrüßt NN-Wanderreporter Michael Husarek. © Michael Husarek



Städtische Jugendbildung auf dem Land: Dieses Konzept verfolgt der Kreisjugendring Nürnberg seit langem auf der Burg Hoheneck. Simon Haagen, Leiter der Burg, betont die pädagogischen Angebote, die an 350 Tagen im Jahr nachgefragt werden. Neuerdings steht Aufklärung wieder ganz oben auf der Nachfrageliste. Speziell für Förder-, Berufs- und Mittelschulen schnüren die Fachleute mehrtägige Seminare zu Themen wie Sexualpädagogik, Teamarbeit oder Bewerbungstraining.

"Weil sich um die kaum jemand kümmert", sagt Haagen. Das Tagungshaus bietet 80 Betten und Vollversorgung für Gruppen, die überwiegend aus der Jugendarbeit kommen. In den nächsten Jahren steht die Generalsanierung des alten Gemäuers an. Am Sonntag, 9. September, öffnet die sonst nicht zugängliche Anlage ihre Pforten für interessierte Besucher — beim Tag des offenen Denkmals. Also: Unbedingt hingehen!

