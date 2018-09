ÖDP-Kundgebung in Neustadt wurde zu Publikums-Ratgeber

NEUSTADT/AISCH - Die Partei müsse sich breiter aufstellen und vor allem emotionaler auftreten, wolle sie nicht weiter mit wenigen Prozenten nur unter „Anderen“ rangieren. Diesen Rat gaben Gäste dem Kreisvorsitzenden der ÖDP, Jürgen Osterlänger, der mit „123 Gründen, die ÖDP als Bayerns wirksamste Oppositionspartei zu wählen“ dagegen hielt.

Der ÖDP-Kreisvorsitzende Jürgen Osterlänger stellte sich kritischen Anmerkungen zum zu zurückhaltenden Auftreten der Partei. © Harald Munzinger



Die wollte mit ihrer Spitzenkandidatin für den Landtag, Agnes Becker,bei einer Veranstaltung in Neustadts „Kohlenmühle“ mit dem „Besseren Bayernplan“ den Gästen „die ÖDP als die bodenständige Alternative zur Söder-Regierungsshow" präsentieren. Doch ein Unfallstau durchkreuzte diesen Plan und zwang zur Improvisation.

Die führte neben der Vorstellung von Jürgen Osterlänger als Landtagskandidat sowie Carina Lotter als Bewerberin um das Bezirkstagsmandat zu einer lebhaften Debatte im Kreis von rund zwei Dutzend Besuchern. Über den Rettungsplan der ÖDP zum Schutz der Bienen und Artenvielfalt in Bayern, den die Tierärztin, stellvertretende Landesvorsitzende und Passauer Kreisrätin präsentieren wollte, wusste ihr Neustädter Kollege Osterlänger ebenso engagiert zu berichten. Für ihn ist das Artensterben mit mittelbaren Folgen für den Menschen als Bestandteil der Biosphäre ein Beispiel für viele Probleme im Land, für die regierende Parteien keine Lösungen hätten. Als „Partei der direkten Demokratie“ habe die ÖDP per Volksbegehren schon viel erreicht, so Osterlänger, der die Mit-und Selbstbestimmungsrechte gestärkt wissen wollte und die Demokratie durch populistische Parteien gefährdet sah. „Nicht links. nichts rechts, weit vorwärts“ sei die ÖDP.

Unterschiede deutlich zeigen

Osterlänger beschwor das „sechste Massensterben“, was alleine schon Motivation genug für eine andere, eine umweltorientierte Politik sein müsse. Aus dem Publikum mochte dem niemand widersprechen, doch bewegte einige Gäste die Frage „ist da noch mehr?“ ebenso, wie die nach einem ganzheitlichen offensiver vertretenen Programm Es gelte deutlicher die Unterschiede insbesondere zu den Grünen aufzuzeigen, mehr auf die akuten Probleme der Menschen einzugehen. Die ÖDP habe wohl die richtigen Themen, könne sie aber nicht richtig vermitteln, wurde, aus dem Besucherkreis erklärt und ein „attraktiver Meinungsführer“ vermisst“.

Kritischen Anmerkungen begegnet Sowohl Kreisvorsitzender Jürgen Osterlänger, als auch die ÖDP-Bezirksrätin Ingrid Malecha, die wie Carina Lotter für die nächste Wahlperiode kandidiert und den Bezirk als wichtiges soziales und kulturelles Gremium darstellte, griffen die kritischen Anmerkungen interessiert auf und wiesen den Vorhalt einer zu einseitig auf den Artenschutz konzentrierten Politik zurück. Man setzte sich für Bildung mit kleineren Klassen und besserer Lehrerausstattung sowie einer Orientierungsstufe ebenso ein, wie für Sicherheit, habe Migration ebenso auf dem Plan, wie den Kohleausstieg, setze sich für Europa ebenso ein, wie für das Gemeinwohl, Inklusion, bezahlbare Mieten oder eine bessere Infrastruktur im Land, wurde ein breites Spektrum angesprochen.

An habe zum Teil auch „revolutionäre Themen, die gegen den Strich bürsten“, meinte Jürgen Osterlänger, der zum Kennerlernen der ÖDP eine umfangreiche Broschüre empfahl. Dass diese durchaus auch emotional Themen und Probleme angeht, machten massive Vorwürfe gegen eine unmenschliche Flüchtlingspolitik am Beispiel jüngster Vorfälle auch im Landkreis deutlich, bei denen jungen, motivierten Männern Ausbildungen verwehrt würden oder sie gar aus Arbeitsverhältnissen gerissen würden, in denen sie als dringend gebrauchte Kräfte geschätzt seien.

