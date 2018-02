Öffnungszeiten über Fasching im Landkreis Neustadt/Aisch

Dienstag sind alle Einrichtungen der Umgebung geschlossen - vor 1 Stunde

NEUSTADT/AISCH - Über die Faschingstage bleiben viele staatliche Einrichtungen geschlossen. Dies betrifft teilweise auch Büchereien, Wertstoffhöfe und beispielsweise das Hallenbad im Schulzentrum.

Auch in den Faschingsferien sind Ausleihen in den Kreisbüchereien möglich. Eine Ausnahme macht der Dienstag. © Harald Munzinger



Auch in den Faschingsferien sind Ausleihen in den Kreisbüchereien möglich. Eine Ausnahme macht der Dienstag. Foto: Harald Munzinger



Einschließlich seiner Außenstellen und Einrichtungen bleibt das Landratsamt am Faschingsdienstag, 13. Februar, geschlossen. Dies betrifft nach Mitteilung der Landkreisverwaltung auch die Touristinformation Scheinfeld, die Kreisbüchereien, Einrichtungen der Abfallwirtschaft wie EVA sowie GWZ Dettendorf, Wertstoffhöfe Bad Windsheim, Burghaslach, Neustadt a.d.Aisch, Schellenberg, Scheinfeld sowie die Kompostplätze Illesheim und Scheinfeld.

Geschlossen bleiben am Faschingsdienstag auch die Kreisbüchereien im Landkreis. In Neustadt sind die Öffnungszeiten in den Faschingsferien Montag und Mittwoch von 14.30 bis 17 Uhr, Donnerstag von 14.30 bis 19 Uhr. In Bad Windsheim sind Ausleihen am Mittwoch von 14 bis 17 und Donnerstag von 14 bis 19 Uhr möglich. Die Kreisbücherei in Scheinfeld ist am Rosenmontag von 14.30 bis 18.30 Uhr geöffnet, am Aschermittwoch von 10 bis 13 und 14.30 bis 17 Uhr sowie am Donnerstag, 15. Februar, von 13.30 bis 17 Uhr.

Das Hallenbad im Schulzentrum Neustadt/Aisch ist vom Faschingssonntag bis Aschermittwoch, 11. bis 14. Februar, geschlossen. Ab Donnerstag, 15. Februar, gelten dann wieder die üblichen Öffnungszeiten: Donnerstag und Freitag 17 bis 20.30 Uhr, Sonntag (Warmbadetag) von 9 bis 16. Samstags ist das Hallenbad ausschließlich den Vereinen vorbehalten.

nb