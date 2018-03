Öffnungszeiten über Ostern und ein Kurs zum Businessplan

NEUSTADT/AISCH - Frühjahrsputz oder im Wasser planschen? - Hier gibt es einen Überblick zu den Öffnungszeiten von Hallenbad und weiteren Anlagen im Landkreis Neustadt/Aisch-Bad Windsheim. Zudem wird ein Seminar für Existenzgründer angeboten.

Außer Karfreitag bis Ostermontag kann man die Osterferien auch im Hallenbad des Schulzentrums Neustadt genießen. © Harald Munzinger



Die Wertstoffhöfe und Kompostplätze des Landkreises sowie die Energie- und Verwertungsanlage Dettendorf sind am Karsamstag, 31. März, geschlossen. Zudem weist das Landratsamt auch darauf hin, dass das Hallenbad im Schulzentrum Neustadt/Aisch über die Feiertage, von Karfreitag, 30. März, bis Ostermontag, 2. April, geschlossen ist. Ansonsten gelten in den Osterferien die üblichen Öffnungszeiten.

Die Wirtschaftsförderung des Landkreises Neustadt/Aisch-Bad Windsheim bietet in Kooperation mit der IHK-Mittelfranken das Existenzgründerseminar "Erfolgsinstrument Businessplan" an. Es findet am 16. April, von 9 bis 17 Uhr, im Landratsamt in Neustadt statt und kostet 90 Euro. Das Seminar wird gefördert durch das Bayerische Staatsministerium für Wirtschaft, Energie und Technologie.

"Der Erfolg einer Existenzgründung ist erfahrungsgemäß deutlich höher, wenn sich der Gründer intensiv mit seiner Idee und deren Umsetzung auseinandersetzt", teilt die Wirtschaftsförderung mit. Zur Vorbereitung biete sich deshalb das Basis-Seminar "Erfolgsinstrument Businessplan" hervorragend an. Referent ist Dr. Uwe Kirst, der für die IHK in Kooperation mit der Wirtschaftsförderung schon vielen zukünftigen Unternehmern hilfreich zur Seite gestanden hat.

"Durchdachtes Konzept" als "Schlüssel zum Erfolg"

"Ein durchdachtes Konzept ist der Schlüssel zum Erfolg in der Selbständigkeit. Ein ausgereifter Businessplan zeigt dabei auf, wie eine Gründungsidee erfolgreich in die Tat umgesetzt werden kann. Im Rahmen des Seminars erhalten die Besucher wichtige Informationen und Impulse zur erfolgreichen Umsetzung Ihrer Idee", heißt es in der Einladung weiter.

Das Seminar geht darauf ein, was ein Businessplan eigentlich ist, wie man ihn gliedert, welche Merkmale ein Businessplan dringend beinhalten muss und wofür man ihn zwingend braucht, bzw. wie man ihn als Marketingorgan einsetzt. Auch auf Businessplanfehler, die weitreichende Konsequenzen nach sich ziehen können, geht das Seminar ein.

Weitere Informationen zum Seminar gibt es hier.

Anmeldung bitte direkt bei der IHK-Ansbach, Telefon 0981 209570-00, E-Mail: ihkg-ansbach@nuernberg.ihk.de.

