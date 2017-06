"Ogstoch’n is": Neustädter Kirchweih startet bald

NEUSTADT/AISCH - In der Kreisstadt werden die Stunden bis zu jenem Augenblick gezählt, an dem der Erste Bürgermeister Klaus Meier den Maßkrug zur offiziellen Eröffnung der Neustädter Kirchweih erheben wird. "Ogstoch’n is" wird er am Samstag, 17. Juni, um 15 Uhr der Gästeschar an den "Sommerkellern" zurufen. Dort herrscht bei den Vorbereitungen auf das Fest des Jahres rege Betriebsamkeit.

Die Weihe der evangelischen Stadtkirche wird mit einem großen Volksfest gefeiert, das Neustadt wieder neun Tage lang zum Treffpunkt Abertausender Besucher werden lässt. © Harald Munzinger



Die Fahrgeschäfte werden aufgestellt, die Schausteller- und die Metzgerbuden für die Kerwa ausgestattet, die für neun Tage die Aischmetropole in einen Ausnahmezustand versetzen wird. In der sorgen die "Ficht‘n-Lupfer" schon vor dem symbolischen Festbieranstich für das erste große Spektakel, wenn auf dem Marktplatz die Fichte neben dem Neptunbrunnen aufgerichtet und während der Kraftpausen der "Lupfer" auf historischem Pflaster nach altem fränkischem Brauch getanzt wird.

Einen Brauch hat der CSU-Ortsverband mit dem Kirchweih-Frühschoppen wieder aufleben lassen, zu dem einst Bundesminister Dr. Werner Dollinger Politiker und Medien zum Glas Milch und Schnittlauchbrot eingeladen hatte. Zwar wird jetzt Bundelandwirtschaftsminister Christian Schmidt Gast sein und es neben Weiß- und Bratwürsten auch wieder die legendären Schnittlauchbrote geben, das Freibier aber die Milch ersetzen. Die Behördenverlagerung nach Neustadt wird Thema eines Kurzvortrages sein, zu dem der Veranstalter "interessante Persönlichkeiten aus der Politik und lokalen Wirtschaft" am Samstag, 17. Juni, um 10.30 Uhr in den Saal des Wirtshauses "Scharfes Eck" eingeladen hat.

Fass mit "speziellem Bier für die fünfte Jahreszeit"

Um 13.45 Uhr formiert sich in der Bamberger Straße der Festzug, dem sich am Marktplatz nach Platzkonzert und fränkischen Kirchweihtänzen viel Prominenz und eine große Gästeschar Richtung Festplatz anschließen wird. Der evangelischen Stadtkirche wird zur gefeierten Weihe die Ehre erwiesen, ebenso dem Komponisten Scherzer und schließlich das Fass mit dem "speziellen Bier für die fünfte Jahreszeit" angestochen. Im unumstritten schönsten Biergarten der Region wird dann bis einschließlich Sonntag, 25. Juni, ebenso zünftig aufgespielt, wie im Bierzelt und in der Festhalle - mit Ausnahme des "ruhigen Donnerstags", der sich zum beliebten Treff ohne großen Rummel entwickelt hat.

Zu den Höhepunkten an den Kirchweihtagen, zu denen es wiederum zahllose ehemalige Neustädter aus aller Welt in die alte Heimat ziehen wird, gehören am Sonntag, 18. Juni, die Gottesdienste um 9 Uhr in der Kirche sowie um 10 Uhr am Festplatz mit dem Turmblasen des Posaunenchores um 11.15 Uhr. Am Montag, 19. Juni, laden die "Ficht’n-Lupfer" zum Frühschoppen am Marktplatz (ab 9.30 Uhr) ein und formiert sich die Königlich-privilegierte Schützengesellschaft um 12.30 Uhr zum „Auszug“ durch die Stadt, die zum Offenen Bürgerschießen in ihrem Domizil am Festplatz einlädt. Am Kirchweihmontag sind alle Dienststellen der Stadtverwaltung, die Kommunalbetriebe und die Neustadtwerke geschlossen.

Traditionelles Frühschoppen im Festzelt

Auf das Kinderfest am Dienstag - ab 14 Uhr auf dem Marktplatz - haben sich viele Mädchen und Jungen für ihre Darbietungen vor großer Zuschauerkulisse eifrig vorbereitet. Um 17 Uhr führt Bürgermeister Meier den Anstoß zum Kirchweih-Fußballspiel der "Ficht’n-Lupfer" gegen die Polizeiinspektion Neustadt neben dem Festplatz aus. Zum traditionellen Frühschoppen laden Stadt und Landkreis am Mittwoch um 11 Uhr ins Festzelt ein, in dem die Bürgermeister ihre Dienstversammlung ausklingen lassen. Mit der Dämmerung geht es darum, sich die besten Plätze für das Kirchweih-Großfeuerwerk zu sichern, das die Halbzeit des Festes weithin sichtbar signalisiert. Erfolgt am Donnerstag von 11.30 bis 24 Uhr nur die Bewirtschaftung des zentralen Ausschankes, der Imbissbuden, Zelte und Festhalle, beginnt am Freitag um 11.30 Uhr wieder der allgemeine Festbetrieb.

Am Samstagabend ehrt die Schützengesellschaft die zielsichersten Teilnehmer des Bürgerschießens und am Nachkirchweih-Sonntag geht es mit Trinitatismarkt, Boxveranstaltung einer Bayern-Auswahl gegen Sportler aus Schleswig-Holstein im Zelt (10 Uhr), Familiengottesdienst auf dem Herrenberg-Kinderspielplatz (11 Uhr) sowie dem traditionellen Jägerfrühschoppen mit Jagdhorn-Bläsertreffen (11 bis 12,30 Uhr) in die Zielgerade der Neustädter Kirchweih. Am letzten Abend ist der Zapfenstreich bereits um 23, sonst um 24 Uhr. Für Nachtschwärmer können Gastwirtschaften außerhalb des Festplatzes bis 3 Uhr geöffnet sein. Auf den Jugendschutz wird streng geachtet, ebenso wie auf die Berücksichtigung der Verkehrs/Parkregelungen und den "Alkohol am Steuer". Innerhalb der "Kommunalen Allianz NeuStadt und Land" sind wieder Kirchweih-Buslinien eingerichtet.

