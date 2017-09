Oldtimer, Tanz und Spiele: Kirchweih in Herrnneuses

NEUSTADT/AISCH - Die Kirchweih im Neustädter Ortsteil Herrnneuses ist immer für eine Überraschung gut. Hatte im Vorjahr eine von Uwe Keßler initiierte Oldtimer-Bulldog-Parade Premiere, die auch bei der Neuauflage mit 15 Veteranen ab dem Baujahr 1936 viele Schaulustige lockte, gab es heuer erstmals zwei Kerwafichten.

Kinderfichte und Oldtimerparade: Die "Neiser Kerwa" erlebte einen spektakulären Auftakt. © Harald Munzinger



Zunächst setzten sich die Kids stark in Szene, dann wuchteten die Ortsburschen mit Markus Christl an der Spitze das prächtig geschmückte, 20,50 Meter hohe Kirchweihsymbol in die Höhe. Ein Spektakel mit auch seltenen "Zaungästen". Die Madli forschten derweil bei einem Gewinnspiel nach den Jahresringen der Fichte, die um ein paar Meter gekürzt war und doch über die Bäume am Schützenhaus ragte.

Ob süß oder herzhaft, die Festküche verwöhnte die Gäste, die abends zum Tanz eingeladen waren. Die Thronfolge bei den Schützen setzt am Montag den Schlusspunkt des stimmungsvollen Festes zur Weihe der Kirche. Auch dann werden wieder Bürgermeister Klaus Meier und Stadträte unter den Gästen sein.

Harald Munzinger