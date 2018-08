Onlineprinters hat aktuell noch Ausbildungsplätze frei

"Unser Ziel ist es, Fachkräfte auf höchstem Niveau auszubilden" - vor 15 Minuten

NEUSTADT/AISCH - Sechs Auszubildende haben ihre Lehre bei der Onlinedruckerei Onlineprinters erfolgreich abgeschlossen. Alle bleiben ihrem Lehrbetrieb treu. Onlineprinters bildet in insgesamt sieben Ausbildungsberufen aus. Aktuell sind 16 Auszubildende im ersten oder zweiten Lehrjahr, zwölf weitere sollen im September 2018 eingestellt werden. Aktuell sind noch Ausbildungsplätze frei.

Die Leiter von Produktion und Offsetdruck Jürgen Winkler und Stefan Hagen (v. l.) und der Einblattprodukte, Michael Rüttinger (r.) gratulierten zum erfolgreichen Ausbildungsabschluss. © Onlineprinters GmbH



Die Leiter von Produktion und Offsetdruck Jürgen Winkler und Stefan Hagen (v. l.) und der Einblattprodukte, Michael Rüttinger (r.) gratulierten zum erfolgreichen Ausbildungsabschluss. Foto: Onlineprinters GmbH



"Unser Ziel ist es, Fachkräfte auf höchstem Niveau auszubilden – dafür seid ihr der beste Beweis. Die Tatsache, dass Ihr Euch alle für die Fortsetzung Eurer beruflichen Laufbahn bei Onlineprinters entschieden habt, freut mich sehr", betont Jürgen Winkler, Leiter der Produktion des Onlinedruck-Dienstleisters, als er den neuen Gesellen zum erfolgreichen Abschluss ihrer Lehre gratulierte und einen Erlebnisgutschein überreichte.

Pascal Meyer hat wie drei seiner Jahrgangskollegen bei Onlineprinters eine Lehre zum Medientechnologen mit Schwerpunkt Offsetdruck absolviert und bereits während seiner Ausbildung als Jugend- und Auszubildendenvertreter Verantwortung im Betrieb übernommen. Für die Ausbildung zum Medientechnologen Druck entschieden hat er sich, nachdem er längere Zeit bereits bei Onlineprinters in der

Weiterverarbeitung tätig war und "dann irgendwann einmal mehr wissen wollte, zum Beispiel welchen Gang die Druckprodukte nehmen, bis sie weiterverarbeitet werden", erklärte er "fasziniert von den großen Druckmaschinen mit jeder Menge Technik."

Mehr Technologie und neues Berufsbild

Medientechnologe ist die zeitgemäße Bezeichnung für das Berufsbild des Druckers. Medientechnologen entscheiden sich zum Beginn ihrer Ausbildung für eine Schwerpunktsetzung, entweder für den Offsetdruck oder für den Digitaldruck in Kombination mit dem Großflächendruck. "Wir übertragen unseren Auszubildenden sehr frühzeitig Verantwortung, auch um ihnen den Übergang nach der Ausbildung zu erleichtern", erklärt Lukas Fuhrmann, Ausbilder im Bereich Large Format Printing bei Onlineprinters. Sein Auszubildender Boris Kraft beherrscht nach seiner Ausbildung alle Tätigkeiten vom Drucken über das anschließende Schneiden, Schweißen von Nähten, Ösen von Werbeplanen über die Montage von Rollups bis hin zum Verpacken "aus dem Handgelenk".

Als aktuell einziger Auszubildender hat sich Rares Daraban aus Rumänien für den Ausbildungsberuf des Maschinen- und Anlagenführers entschieden, bei dem vor allem das sachgerechte Bedienen moderner Weiterverarbeitungsmaschinen im Mittelpunkt steht. Unter der Anleitung von Michael Rüttinger, Werksleiter für den Bereich Einblatt-Produkte, hat er "trotz anfänglicher Sprachbarriere als bester Auszubildender bei Onlineprinters seine Lehre im praktischen Teil abgeschlossen", berichtet der Ausbilder stolz.

Plätze für Duales Studium

Ab 2019 werden erstmals auch E-Commerce-Kaufleute ausgebildet und im IT-Bereich Plätze für ein Duales Studium angeboten. Weitere Informationen zur Ausbildung bei Onlineprinters, zu Traineeships sowie Informationen zu Schülerpraktika finden sich auf der Internetseite: www.onlineprinters.com/jobs.

Die Onlineprinters-Gruppe, welche in Deutschland unter der Marke diedruckerei.de auftritt, zählt zu den führenden Onlinedruckereien Europas, beschäftigt mehr als 1.400 Mitarbeiter und stellte letztes Jahr über 2,5 Milliarden gedruckte Werbemittel her. Mehr als 1.500 Druckprodukte von Visitenkarten, Briefpapier und Flyern über Kataloge und Broschüren bis hin zu großformatigen Werbesystemen werden über 18 Webshops an 800.000 Kunden in 30 Ländern Europas vertrieben. International ist der Onlinedruck-Dienstleister unter dem Markennamen Onlineprinters bekannt, der britische Marktführer Solopress und der Hauptakteur im skandinavischen Markt LaserTryk sind Teil der Onlineprinters Gruppe. Ende August stattet ist der Staatsminister für Wirtschaft, Energie und Technologie, Franz Josef Pschierer, der Onlineprinters GmbH einen Besuch ab.

nb