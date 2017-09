Orchester in Neustadt: Jugend gestaltet Matinee

Auswahlorchester des Nordbayerischen Musikbundes in Neustadt - vor 42 Minuten

NEUSTADT/AISCH - Das Auswahlorchester des Nordbayerischen Musikbundes gastiert am Herbstfest-Sonntag, 24. September, in der Kreisstadt und lädt um 11 Uhr zu einem Konzert in die "NeuStadtHalle am Schloss" ein.

Gastiert am 24. September in der "NeuStadtHalle am Schloss": Das Auswahlorchester des Nordbayerischen Musikbundes. Foto: Privat



In der Matinee, die in enger Zusammenarbeit mit der Musikschule im Landkreis Neustadt/Aisch–Bad Windsheim e.V. und dem Kreisverband des Nordbayerischen Musikbundes durchgeführt wird, präsentiert das Orchester unter der Leitung von Bundesdirigent Prof. Ernst Oestreicher unter anderen das Konzert für Violoncello und Blasorchester von Friedrich Gulda, das als "ein besonderes Schmankerl der Blasorchesterliteratur" gilt.

Solist ist der aus Kronach stammende Cellist Ingmar Escher. Er studierte nach dem Abschluss der Berufsfachschule Bad Königshofen an der Hochschule für Musik in Würzburg. Aktuell ist er als Solist, Kammer- und Orchestermusiker in ganz Deutschland unterwegs. Das weitere Programm ist stilistisch an das Cellokonzert angelehnt. So erwartet das Publikum neben traditionellen Märschen auch Musik aus der irischen Bühnenshow "Riverdance" und die "Cuban Overture", eine Komposition von George Gershwin, die dieser 1932 als Nachklang einer Urlaubsreise nach Kuba komponierte. Es lohnt sich also, den Neustadt-Besuch schon am späten Vormittag einzuplanen und sich auf ganz besondere Weise auf das Herbstfest einstimmen zu lassen.





Das rund 60 Musikerinnen und Musiker zählende Auswahlorchester kommt seit seiner Gründung 1988 mehrmals im Jahr zu einigen Arbeitsphasen zusammen, um von erlesenen Dozenten instrumentenspezifische Feinheiten zu lernen, mit überregional bekannten Komponisten und Gastdirigenten zusammenzuarbeiten. Aktuell laufen die Vorbereitungen für eine CD-Aufnahme, die in diesem Sommer ein Schwerpunkt der Sommerarbeitsphase sein wird, um die CD pünktlich zu den Jubiläums- Feierlichkeiten im nächsten Jahr zu präsentieren. Weitere Informationen finden sich unter www.nbjbo.de.

wos