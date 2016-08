Ortsbäuerinnen leisten Dienst für die Gesellschaft

NEUSTADT/AISCH - Abschieds- und Aufbruchstimmung bei den Arbeitstagungen der Ortsbäuerinnen in Neustadt und Weigenheim: Kreisbäuerin Renate Ixmeier bedankte sich bei allen Frauen an der Spitze der Ortsverbände, die nach den Neuwahlen beim nächsten Treffen im Frühjahr nicht mehr dabei sein werden.

Beste Voraussetzungen für die "Alltagskompetenz bis ins hohe Alter" sahen Chefarzt Dr. Wolfgang Anderer und Kreisbäuerinnen Renate Ixmeier bei den körperlich und geistig aktiven Ortsbäuerinnen gegeben. © Harald Munzinger



Bei der Rückblende auf die fünfjährige Amtszeit und dem Blick auf die Terminplanung 2017 stellte Ixmeier fest: "Wir sind ein aktiver Haufen". Dies sollte auch eine ausgezeichnete Voraussetzung für die "Alltagskompetenz bis ins hohe Alter" sein, das Thema von Chefarzt Dr. Wolfgang Anderer. Schließlich rastet unter den Landfrauen niemand und rostet somit nach einem zeitlos gültigen Sprichwort auch nicht. Allerdings bringt es nach den Ausführungen des Chefarztes der Akutgeriatrie und geriatrischen Reha in der Klinik Bad Windsheim mit sich, dass man sich im Alter – "an sich keine Krankheiten einhandeln kann".

Wolfgang Anderer zeigte Veränderungen unter anderem von Muskelstruktur und -kraft, Reaktionsfähigkeit des Nervensystems, von Sehfähigkeit, Gehör oder Gelenkbeweglichkeit und Knochendichte auf. Als häufigste Erkrankungen im Alter nannte er Diabetes und Bluthochdruck mit Folgeschäden, Osteoporose und Arthrose, neurodegenerative Erkrankungen wie Parkinson und eingeschränkte Sehfähigkeit sowie die Demenz. Mit dem "Blick in den Körper" machte der Mediziner Zusammenhänge verständlich und riet insbesondere den besonders stark beanspruchten Angehörigen von Demenzkranken, die Probleme nicht schamhaft zu verstecken, sondern angebotene Hilfen wahrzunehmen. Dazu verwies er unter anderem auf die ehrenamtliche Wohnraumberatung, Unterstützung in der Hauswirtschaft und Grundpflege oder den Hausnotruf.

Anderer riet für die "Alterskompetenz bis ins hohe Alter" die körperliche wie geistige Betätigung zu fördern. Risikofaktoren müssten behandelt und das Bewusstsein für Prävention weiter ausgebaut werden. Die Früherkennung werde nach den Ausführungen des Mediziners immer wichtiger, der differenzierter Diagnostik und Behandlungsmethoden besondere Bedeutung beimaß. Hier stoße man noch an Grenzen, doch sei die Forschung auf einem guten Weg. "Einschränkungen in der Mobilität und Alltagssicherheit müssen durch eine geeignete Gestaltung des Umfeldes kompensiert werden", erklärte der Geriatrie-Spezialist. Vielfältige Möglichkeiten dazu zeigte ein Sanitätshaus mit Hilfsmitteln vom Sockenanzieher bis hin zum Regen- oder Sonnenschirm am Rollator.

Gesundheitsthemen nehmen in der Bildungsarbeit der Landfrauen breiten Raum ein, wie es Kreisbäuerin Renate Ixmeier in der Rück- und Ausschau auf die Veranstaltungskataloge deutlich machte. Zudem erinnerte sie an erlebnisreiche Ausflüge sowie Reisen und an die Jubiläen des Ortsbäuerinnenchores und der Landsenioren, beide Vorreiter in Bayern.

Ein vielfältiges Programm

Patagonien oder der Südwesten der USA, Kräuterwanderung, Gärten für Kinder, Autorenlesung von Christa Wagner, Quiz- oder Spielabende zeigten in einem vielfältigen Programm auf, dass es in ein weiteres erlebnisreiches Jahr geht; beginnend mit der "Winterarbeit", auf die Ixmeier einstimmte. Sie lud am 5. September zur Unterweisung der Wahlhelfer für die Ortsbäuerinnenwahlen ein, die im Oktober beginnen werden und Ende Dezember abgeschlossen sein sollen. Bis Ende März erfolgt dann die Neuwahl auf Kreisebene. Zu einer Reise an die Mosel starten die Landfrauen am 10. September und zum Zentralen Landwirtschaftsfest geht es am 22. September. Am 25. September werden bei einem gemütlichen Nachmittag mit den "Landfrauenstimmen" in Herbolzheim verdiente Sängerinnen geehrt. Als weitere Termine stehen die Teilnahme am "Markt der Genüsse" im Freilandmuseum am 8. und 9. Oktober unter der Schirmherrschaft von Landesbäuerin Anneliese Göller sowie am 6. November ein "Spieletag" in Uehlfeld an. "Besser leben ohne Plastik" wäre ein Thema für Veranstaltungen im größeren Rahmen.

Über Lebensmittelverpackungen geht es bei Regionalversammlungen mit der Sparkasse im Landkreis, deren Vorstandsvorsitzender Gunther Frautz mit 5000 Euro die weitere Förderung der Landfrauenarbeit zusicherte. Bei der "Genussmesse" Mitte Mai nächsten Jahres in Bad Windsheim ermunterte Kreisbäuerin Renate Ixmeier Direktvermarkter zur Teilnahme. Der Ortsverband, der die meisten Mützen und Söckchen für Frühgeborene strickt, wird prämiert, gab Ixmeier den Anreiz, die auch zum Stricken für "Sternenkinder" aufrief.

Kurze Meldefrist zur Milchmengenreduzierung

Stellvertretender Landrat Bernd Schnizlein würdigte die wichtige Erwachsenenbildung der Landfrauen mit langer Tradition ebenso wie BBV-Kreisobmann Leonhard Seitz, der in dieser Funktion zum letzten Mal bei einer Arbeitstagung der Ortsbäuerinnen sprach und ihnen für ein gutes Zusammenwirken dankte.

Hauswirtschaftsdirektorin Eva Reizlein stattete dem Landkreis Dank dafür ab, dass er für die inzwischen in Betrieb genommene neue, moderne Küche der Landwirtschaftsschule "viel Geld in die Hand genommen" habe. Zugute kommt dies den 18 Studierenden der Hauswirtschaft: Mit 16 wird am 24. Oktober das erste Landwirtschaftssemester beginnen, für das noch "Einsteiger" möglich sind.

Reizlein wies auf die kurze Meldefrist (20. September) zur Milchmengenreduzierung hin, wofür es eine Ausgleichszahlung aus EU-Mitteln geben wird. BBV-Geschäftsführer Rudolf Meth machte die Ortsbäuerinnen mit den Änderungen im Zuge des zweiten Pflegestärkungsgesetzes vertraut. Für erhöhte Leistungen in den künftig fünf Pflegegraden (statt bisher drei Pflegestufen) muss in mit einer 0,2-prozentigen Steigerung der Pflegeversicherung in den "Finanzierungsapfel" gebissen werden.

Harald Munzinger

