Ortsbäuerinnen-Weihnacht

Renate Ixmeier lädt zu "festlichen Feierstunden" ein - vor 1 Stunde

IPSHEIM - Zur traditionellen Weihnachtsfeier am Montag, 3. Dezember, lädt Kreisbäuerin Renate Ixmeier die Ortsbäuerinnen, deren Stellvertreterinnen und Beirätinnen, sowie alle ehemaligen Ehrenamtlichen des BBV-Kreisverbandes Neustadt/Aisch-Bad Windsheim ein.

Kreisbäuerin Renate Ixmeier lädt zur Ortsbäuerinnen-Weihnacht ein und macht Lust auf das "Kraftpaket Hülsenfrüchte" in raffinierten und ausgefallenen Genussvariationen. © Harald Munzinger



Die Veranstaltung findet in der Ipsheimer Festhalle statt und beginnt um 20 Uhr. Die festlichen Feierstunden werden von den Landfrauenstimmen im Landkreis Neustadt/Aisch-Bad Windsheim unter Leitung von Erwin Mari, und der Passionsspielgemeinschaft Scheinfeld, unter Leitung von Andreas Satzinger, mitgestaltet.

Die Saalspende vom Landfrauentag 2018 wird an die Notfallseelsorge im Landkreis übergeben. Kunsthandwerkliche Arbeiten runden wieder den stimmungsvollen Abend ab.

Kochvorführungen der Ernährungsfachfrauen

Unter dem Motto "Kraftpaket Hülsenfrüchte – klein, variationsreich und modern" werden im Frühjahr 2019 Kochvorführungen in Neustadt und Uffenheim angeboten, zu denen Kreisbäuerin Renate Ixmeier von Januar bis März einlädt.

"Bohnen, Erbsen, Linsen und Kichererbsen sind unter anderem die kleinen Kraftpakete, die sich zu raffinierten und ausgefallenen Genussvariationen verarbeiten lassen", weiß die Ernährungsfachfrau. Wer leckere Hülsenfruchtrezepte suche, sei bei diesen Kochvorführungen genau richtig.

Die Veranstaltungen der Ernährungsfachfrauen werden im Rahmen des BBV-Bildungswerkes durchgeführt und stehen grundsätzlich allen interessierten und kochbegeisterten Personen, als auch Vereinen und Verbänden offen. Die Kurse des BBV-Bildungswerkes werden in Neustadt im Seminarraum im 2. Obergeschoss der BBV-Geschäftsstelle am Peter-Kolb-Platz 6 sowie in der Lehrküche des Amtes für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten in Uffenheim (Rothenburger Straße 34) angeboten.

Soweit vor Ort geeignete Räumlichkeiten mit Kochgelegenheit vorhanden sind, können die Kurse, nach Rücksprache mit der Ernährungsfachfrau, auch dort durchgeführt werden. Die Kursgebühr einschl. Unkostenbeitrag für Kostproben beträgt insgesamt 11 Euro pro Person. Die genauen Termine für den Veranstaltungsort Neustadt erhalten Interessierte bei Kreisbäuerin und Ernährungsfachfrau Renate Ixmeier unter Tel. 09162/6931 und für den Veranstaltungsort Uffenheim bei Ernährungsfachfrau Karina Stadelmann unter Tel. 09335/1049.

Über weitere Veranstaltungen des BBV-Bildungswerkes informiert dieses auf der Internetseite www.Bildung-Beratung-Bayern.de.

