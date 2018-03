Passanten entdecken Leiche auf Spielplatz in Diespeck

Kripo Ansbach hat Ermittlungen übernommen - Todesursache unklar - vor 7 Stunden

DIESPECK - Am Dienstagmorgen machten Passanten in Diespeck im Landkreis Neustadt an der Aisch eine grausige Entdeckung. Auf einem Spielplatz fanden sie eine tote Frau. Die Hintergründe sind bisher unklar.

Laut ersten Informationen der Polizei gab es am Dienstagmorgen einen Polizeieinsatz an einem Diespecker Spielplatz, nachdem Passanten dort zuvor eine Leiche enteckt haben. Bei der toten Person soll es sich um eine Frau gehandelt haben. Die Hintergründe sind noch unklar. Die Kriminalpolizei in Ansbach hat die Ermittlungen zur Todesursache übernommen.

