Personalwechsel bei den Neustädter Biberberatern

Ehrenamtliche helfen bei Konflikten zwischen Mensch und Biber - vor 45 Minuten

NEUSTADT/AISCH - Einmal im Jahr treffen sich die ehrenamtlichen Biberberater im Landkreis Neustadt/Aisch-Bad Windsheim, um sich zusammen mit der Unteren Naturschutzbehörde über ihre Arbeit auszutauschen. Für Bruno Täufer war nun dieses Treffen mit seinem Abschied verbunden.

Landrat Helmut Weiß begrüßte Heinz Bischoff und verabschiedet Bruno Täufer (v. l.) als Biberberater. © Landratsamt



16 Jahre füllte er die Aufgabe als Biberberater aus. "Bruno Täufer gehört zu den Biberberatern der ersten Stunde", würdigte es Landrat Helmut Weiß. Zunächst sechs Jahre durch die Regierung von Mittelfranken für den ganzen Landkreis eingesetzt, kümmerte er sich mit dem Wechsel der Zuständigkeiten an das Landratsamt ab 2007 um den Oberen Aischgrund mit Bad Windsheim. Weiß dankte Bruno Täufer, der während dieser Zeit außerdem fünf weitere Personen für das Ehrenamt gewann habe, für sein Engagement.

Nach der Verabschiedung konnte Landrat Helmut Weiß gleich einen neuen ehrenamtlichen Biberberater in sein Amt einführen: Heinz Bischoff ist ab März 2017 für den Zenngrund tätig. Landrat Helmut Weiß begrüßte den ehemaligen Bauhofleiter von Obernzenn herzlich in der Runde. "Mit dem einwöchigen Lehrgang, den er gerade abgeschlossen hat, ist er optimal für diese Aufgabe vorbereitet", freute sich Weiß.

Die Biberberater informieren vor Ort Betroffene in Konfliktbereichen zum Bayerischen Bibermanagement über Gefahrenquellen, Schadensbilder, Abhilfemaßnahmen sowie Fördermöglichkeiten. Daneben bieten sie anschauliche Führungen in Biberrevieren an, die sie mit Kindergärten, Schulen und allgemein Interessierten durchführen.

nb