Pflegekräfte-Mangel in Neustadt: Das sagen die Bürger

In den sozialen Netzwerken entwickelte sich eine rege Diskussion - vor 23 Minuten

NEUSTADT - In Neustadt macht man sich große Sorgen um die Zukunft der Pflege-Versorgung der Seniorinnen und Senioren im Landkreis. Da es dort überall an Pflegekräften mangelt, wirbt die SPD-Politikerin Heike Gareis für diesen enorm wichtigen Beruf. In den sozialen Medien entwickelte sich eine rege Diskussion.

Die Türe des bsz-Scheinfeld steht noch offen für die Ausbildung in der Altenpflegehilfe oder der Altenpflege im kommenden Schuljahr, für die Heike Gareis eindringlich wirbt, um einen Pflegenotstand abzuwenden. © Harald Munzinger



Der Appell von Heike Gareis hat einen angeregten Dialog auch in den sozialen Medien angestoßen. So wird eine "völlig neue Sozialgesetzgebung" für nötig gehalten, "ein zum überwiegenden Teil steuerfinanziertes Sozialsystem - für die Pflege-, Kranken- und Rentenversicherungen". Dabei dürfe es keine Beitragsbemessungsgrenze geben, sondern die Beiträge müssten unbegrenzt mit den Einkommen steigen. Auch wenn das "ein sozialistischer Ansatz" sei, sah ein Diskussionspartner "keine andere Möglichkeit". Ein anderer stellte fest, dass es für die meisten in der Alten/Krankenpflege Tätigen "kein Beruf sondern Berufung" sei. Genau deswegen dürfe man Menschen in Pflegeberufen "erst recht nicht überfordern und muss sie unterstützen", so Gareis.

Auch wenn dies ein anstrengender Beruf sei, übten ihn viele, die sie kenne "mit einer fantastischen Liebe und Geduld aus" führte die SPD-Politikerin im Dialog aus, in dem sie der Forderung zustimmt, "dass dieser Beruf noch weit besser bezahlt" werden müsste. Da aber die Löhne und Gehälter mit in die Kostenkalkulation der Heimgebühren einfließen würden, könne das von den Bewohnern alleine nicht getragen werden. Gareis: "Ich denke, hier muss der Staat mitfinanzieren, um die Heimkosten nicht weiter hochzutreiben".

Totgeschwiegener Teufelskreis

Die Forderung muss klar lauten: "Bessere Bezahlung, Entlastungen schaffen, wo es möglich ist, bessere Freizeitregelungen und vor allem mehr Anerkennung für diese Berufe!" Jetzt arbeiteten viele ältere Frauen in der Altenpflege, die in wenigen Jahren in den Ruhestand gingen. Es kämen aber immer weniger jüngere nach und die zu Pflegenden werden immer mehr. Ein Teufelskreis, mit dem man sich aber nach Einschätzung von Heike Gareis nicht so gerne auseinandersetzen wolle und der noch gerne totgeschwiegen werde, weil man sich mit dem Älterwerden und vielleicht auch hilfsbedürftig werden, nicht auseinandersetzen wolle.

Ihre -mittlere - Generation habe "eine Verantwortung für die Menschen, die unser Land aufgebaut, und es verdient haben, jetzt ihren Lebensabend zu genießen". Dazu gehöre ihrer Meinung nach auch Zeit für menschliche Zuwendung, beispielsweise für Gespräche....und nicht nur die Versorgung der Grundbedürfnisse wie die Körperhygiene. "Dafür muss auch Zeit zur Verfügung gestellt werden, denn diese sind für unsere Senioren genauso wichtig, wie Haare kämmen oder ähnliches", so Gareis.

