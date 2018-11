Plan für die erneuerte Bamberger Straße Stadtrat vorgestellt

NEUSTADT/AISCH - Bei der Sanierung und Umgestaltung der Bamberger Straße muss die Stadt mit höheren Kosten rechnen. Dies kündigten Georg Strebel vom städtischen Bauamt und Dipl. Ing. Stefan Engelhardt bei der Vorstellung der Planung in der Stadtratssitzung an.

Telefonzelle sowie unliebsame Parker weg und bequemere Gehwege sind Vorstellungen für den Ausbau der Bamberger Straße, der 2019 erfolgen soll. Foto: Harald Munzinger



Engelhardt legt bei seinem Konzept besonderen Wert darauf, für die Fußgänger mehr Platz zu schaffen, für die es aktuell immer wieder eng wird. Dies gilt insbesondere stadtauswärts auf der linken Seite und ganz markant an der Einmündung zum Schlossplatz. Breitere Weg sind mit einer entsprechenden Verengung der Fahrbahn möglich. Für Verbesserungen sollen zudem die Niederbordsteine an den Gehwegen sorgen, die im Bedarfsfall auch das Ausweichen von Personenwagen bei der Begegnung mit den Bussen erleichtern. Ob nach dem Vorschlag aus dem Gremium der Parkstreifen nach dem Rathaus um einen Stellplatz erweitert werden kann, mit dem auch unliebsames unberechtigtes Abstellen von Fahrzeugen erschwert würde, soll ebenso noch geprüft werden, wie das Entfernen der nicht mehr benötigten Telefonzelle zur Verbreiterung des Gehweges und auch die technische Voraussetzung für Ladestationen für E-Mobile und E-Bikes.

Tiefbaufachmann Strebel machte auch angesichts der gestiegenen Baupreise deutlich, dass die ursprüngliche Kostenschätzung nicht zu halten sei. Die 350.000 Euro müssten alleine für den Straßenbau kalkuliert werden, wozu noch Beleuchtung und Planungsleistungen kämen, insgesamt mit 425.000 Euro zu rechnen seien. Bei 60 Prozent Förderung seien Zuschüsse in Höhe von 250.000 Euro zu erwarten. Dass sich die 175.000 Euro für die Stadt noch durch einen staatlichen Ausgleich für die gestrichene Straßenausbaubeiträge reduziert, ist erster Bürgermeister Klaus Meier zuversichtlich, der sich auch dankbar für die Städtebauförderung zeigte.

Sei die Wasserleitung erst vor ein paar Jahren erneuert worden, müsse der Kanal saniert werden, was im Rohr-in-Rohr-Verfahren erfolge, die Straße nicht aufgegraben werden müsse, wohl aber Querungen für die Hausanschlüsse, erklärte Georg Strebel. Was den Breitbandausbau betrifft, soll mit den Versorgern verhandelt werden. Zudem ist noch die Frage der Beleuchtung zu klären, da mit im Plan vorgesehenen Laternen in der historischen Stadtkulisse die weihnachtlichen Lichtgirlanden nicht mehr möglich wäre. Ein „absolutes No Go“ nicht nur für Vorsitzenden Reinhard Wendel, dessen Werbegemeinschaft die stimmungsvolle Illumination initiierte.

Mit Zustimmung der Regierung von Mittelfranken soll mit dem Ausbau der Bamberger Straße zwischen Rathaus und Markgrafenstraße im zeitigen Frühjahr 2019 begonnen werden, da sie rechtzeitig vor dem Heimatfest 2020 abgeschlossen sein muss, wie dies als „absolutes Ziel“ genannt wurde.

Harald J. Munzinger