Planspiel Börse startet im September

Aus dem Landkreis gehen rund 120 Teams in die Spielrunde 2018!

NEUSTADT/AISCH - Seit 36 Jahren überzeugt das Planspiel Börse der Sparkassen als spannendes Online-Lernspiel für Schüler, Studenten und Börseninteressierte. Am 26. September startet der Wettbewerb 2018.

Das Planspiel Börse 2018 startet am 26. September. © privat



Spielerisch und trotzdem realitätsnah sammeln die Teilnehmer Erfahrungen in der Börsen- und Wirtschaftswelt. Bei der Sparkasse im Landkreis Neustadt/Aisch-Bad Windsheim meldeten sich erneut rund 120 Teams zur diesjährigen Spielrunde an. Bei der werden auch wieder zahlreiche Teams aus Frankreich, Italien, Luxemburg und Schweden mit von der Partie sein. Die Gewinner dürfen sich auf attraktive Preise freuen.

Zehn Wochen lang können die Teilnehmer risikolos ihr virtuelles Kapital einsetzen und die Marktmechanismen des Börsenhandels kennenlernen. Doch nicht nur der Gewinn zählt, denn das Planspiel Börse will die Teilnehmer auch für einen verantwortungsvollen Umgang mit Geld sensibilisieren. Deshalb gibt es zusätzlich zur Depotgesamtwertung eine separate Nachhaltigkeitsbewertung mit eigenem Ranking. Auch in den Social-Media-Kanälen ist zum Planspiel Börse einiges los! Neben aktuellen Informationen zum Spiel und zum Börsengeschehen können die Teilnehmer live beim Börsen-Battle dabei sein oder den kreativsten Teamnamen küren.

Die bundesweit besten Schülerteams in der Depotgesamtwertung sowie in der Nachhaltigkeitswertung werden zur exklusiven Planspiel-Börse-Gala mit mehrtägigem Rahmenprogramm eingeladen. Die betreuenden Schulen erhalten einen erlebnisreichen Aktionstag zur finanziellen Bildung. Auf lokaler Ebene lobt die Sparkasse im Landkreis wieder Geldpreise, ebenfalls in den beiden Wertungen, für die jeweils drei besten Teams aus. Sie leistet mit dem Planspiel Börse "aktiv einen Beitrag zur Wirtschaftserziehung unserer Schüler – und das völlig kostenlos!"

nb