Polit-Prominenz in Neustadt: Die Kirchweih läuft

NEUSTADT/AISCH - "Jubiläumsanstich" für Ersten Bürgermeister Klaus Meier. Zum zehnten Mal eröffnete er im Pavillon auf dem Festplatz "An den Sommerkellern" die Neustädter Kirchweih. Dazu hatten sich zahlreiche Schaulustige eingefunden, unter ihnen an der Spitze der Ehrengäste Bundeslandwirtschaftsminister Christian Schmidt.

Erstem Bürgermeister Klaus Meier streckten sich wieder zahlreiche Hände entgegen, um ein Freibier zu ergattern. Foto: Harald Munzinger



Ihn hieß Bürgermeister Meier neben dem Bundestagsabgeordneten Carsten Träger sowie den Landtagsabgeordneten Gabi Schmidt, Hans Herold und Harry Scheuenstuhl im Kreis zahlreicher Kommunalpolitiker sowie Repräsentanten von Vereinen, Verbänden und Institutionen auf dem Marktplatz bereits beim Zwischenstopp des großen Festzuges willkommen. Der war schon auf dem Weg vom "Frankenbrunnen"-Areal ins Stadtzentrum von vielen Passanten bewundert und auf dem Marktplatz mit viel Applaus empfangen worden. Pfarrer Christian Schäfer bezog den caritativen "Tafel"-Tag der Gastfreundschaft auf die Kirchweih, bei der ebenfalls das Jammern eine Pause haben, die Lebensfreude dominieren sollte. Die Kirche als Zentrum des Feierns führte wiederum im Modell den Festzug an.

Bilderstrecke zum Thema "Oogschdochn is": Die Neustädter Kirchweih läuft Die "definitiv schönste Kirchweih" im Landkreis eröffnete Erster Bürgermeister Klaus Meier mit dem Ruf "Oogschdochn is" in die Menge Schaulustiger, die sich zum Auftakt auf dem Festplatz einfand und aus der sich zahllose Hände dem Freibier entgegenstreckten. Zuvor wurde auf das Weihefest der evangelischen Stadtkirche mit Tänzen auf dem Marktplatz und einem großen Festzug auf die neun Genusstage für alle Sinne eingestimmt.



Der setzte sich mit den prächtigen Brauereigespannen und zahlreichen Fußgruppen Richtung Festplatz in Bewegung, nachdem "Junge Frankenländer" und "Stadtkapelle Frankenland" aufgespielt, Kinder und Erwachsene mit munteren Tänzen begeistert und auch die "Promis" bei der Damenwahl ihre Runde übers Pflaster gedreht hatten. Zum Lob Gottes an der Stadtkirche begleiteten die Stadtkapelle und vom Turm der Posaunenchor den Gesang. Adolf Scherzer erhielt für seinen Defiliermarsch einen Dirigentenstab und eine bunte Krawatte, um beides zum Schutz vor Souvenirjägern auch gleich wieder ablegen zu müssen, als dem Tross zur letzten Etappe "der Marsch geblasen" wurde.

Blick ins strahlende Gesichter

Vom Pavillon aus genoss Bürgermeister Klaus Meier den Blick in viele strahlende Gesichter, die ausdrückten, sich wie er "von ganzem Herzen auf unsere herrliche Kirchweih zu freuen". Und das erneut bei bestem Wetter, für das Neustadt offenbar "ein Abo" hat. Da dieses auch für die nächsten Tage angekündigt ist, könnten die längsten Tage um die Sonnenwende - sie fällt mit dem Feuerwerk zusammen - besonders genossen werden, freute sich das Stadtoberhaupt. Dem Minister für Landwirtschaft und Ernährung versicherte Meier nach jüngster Presseattacke "fest, hier keine Angst vor veganen Schnitzeln oder vor einer Lügenwust" haben zu müssen. Schließlich werde "unsere fränkische Bratwurst nach wie vor ganz traditionell aus besten Fleischzutaten hergestellt", werde und man auch sonst "in den fleischlichen Genüssen ganz und gar nicht vegan aufgestellt" sein. Schmidt punktete mit dem Bekenntnis zu "den besten Neustädter Bratwürsten", die man nicht wie die Nürnberger auf dem Teller suchen müsse.

Mit prächtigen Brauereigespannen ging es zur 461. Neustädter Kirchweih. Foto: Harald Munzinger



6100 Kilometer zur Kerwa in Neustadt

Unter den zahlreichen Kirchweihbesuchern auch wieder viele ehemalige Neustädter zu wissen, freute Bürgermeister besonders, der für den Rekord von mehr als 6100 Kilometer Flugstrecke von drei Gästen aus Boston/Massachusetts die erste Maß Festbier versprach. Den Organisatoren und Teilnehmern am Festzug, der sich zu einer schönen Tradition entwickelt habe, galt sein Dank ebenso, wie den "Ficht’n-Lupfern" für die wunderbare Einstimmung auf die Kirchweih und ihr Wirken für die Stadt in vielen Bereichen. Sein besonderer Gruß an die Abiturienten wurde von diesen lautstark erwidert. Dass sich die fortschrittsbetont moderne Jugend ganz offensichtlich Traditionen eng verbunden fühlt, belegten die Trillerpfeifen, die von den (Groß-) Eltern ausgeliehen sein konnten.

Bürgermeister Klaus Meier warb vor dem sicheren Anstich des "Freibierfasses" für den Besuch des Festgottesdienstes unter dem Kirchendach der Bäume, mit dem auch "der Weihe unserer Stadtkirche als dem eigentlichen Anlass unserer Kirchweih gedacht" werde. Ferner lud er zu den weiteren Festhöhepunkten ein - angefangen vom Schützenauszug am Montag (12.30 Uhr ab Marktplatz) und dem Kinderfest am Dienstag, 14 Uhr, auf dem Marktplatz über Frühschoppen und Prachtfeuerwerk am Mittwoch bis zum Boxen am Nachkirchweihsonntag, an dem wiederum die Jagdhornbläser zum Open-Air-Konzert einladen. Nach einem Abstecher zum Trinitatis-Jahrmarkt lässt sich letztmals der schönste Biergarten der Region mit dem vielfältig ausgestatteten "Rummelplatz" genießen. Zapfenstreich ist dann um 23 Uhr, an den anderen Tagen um Mitternacht.

Dass man unbeschwert Kirchweih feiern könne, verdanke man nach der Würdigung des Bürgermeisters "vielen Menschen für ihren tollen Einsatz", angefangen von der Polizei über das Rote Kreuz, das THW und die Feuerwehr bis zu den Kräften von Bauhof und Stadtwerken und Bauhof sowie Ordnungsamt, in den Metzgerbuden und Fahrgeschäften, den Schaustellern, Brauern, Festwirten und Fischbratern.

