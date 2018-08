Politiker Herrmann und Herold trafen sich zur BR-Radeltour

Landespolitiker aus Ipsheim ist begeisterter Radfahrer - vor 1 Stunde

NEUSTADT/AISCH - Ins Schwitzen bringen derzeit den Unionspolitiker Hans Herold weniger die politischen Themen als das Radfahren. Er nahm an der BR-Radl-Tour und schon tagsdarauf am "Strampeln in Franken" teil.

In Gerhardshofen genossen Landesbischof Heinrich Bedford-Strohm, MdL Hans Herold und Innenminister Joachim Herrmann (v. l.) die Erfrischung. Foto: privat



Der leidenschaftliche Radler, dem Mittelfranken auch einen engagierten Einsatz für schöne Radwege verdankt, wie es beim Start der Benefiztour von Helmut P. Schuh der amtierende Bürgermeister Peter Holzmann würdigte, trotzte an beiden Tagen der hochsommerlichen Hitze und bewältigte im beeindruckenden Pulk von 1100 BR-RadlerInnen 82 Kilometer von Baiersdorf bis Kitzingen, um dann auch noch nach Ipsheim zu radeln.

Bewirtung im Kloster Schwarzenberg

Auf der ersten Etappe bis zum Erfrischungsstopp in Gerhardshofen bot Herold die 29. Tour durch das BR-Sendegebiet Gelegenheit zum Gespräch mit Innenminister Joachim Herrmann, den dann Dienstpflichten zum Wechsel von den Wadel- auf reichliche Pferdestärken der Staatskarosse zwangen. Auf der Etappe durch Pahres, Reinhardshofen und Gutenstetten nach Münchsteinach konnte der Landtagsabgeordnete ebenso stolz auf die Schönheit seiner Heimat verweisen, wie auf der Etappe nach Scheinfeld.

Überwältigend sei dort die Bewirtung im Kloster Schwarzenberg durch zahlreiche ehrenamtliche Helfer gewesen, berichtete Hans Herold begeistert von einem Höhepunkt des Abschnitts der insgesamt 480 Kilometer langen BR-Radltour. Bei der kam Herold auch ins legere Gespräch mit Landesbischof Heinrich Bedford-Strohm unter den zahlreichen Radlerinnen und Radler, die ebenso weit über 40 Grad auf den Sonnenetappen trotzten, wie am folgenden Tag eine stattliche Gruppe von "Benefizstramplern" auf der deutlich kürzeren Strecke zum Weimersheimer "Roten Berg" mit Ausklang in der Bad Windsheimer Seniorenresidenz. Allerdings brachte auch sie 55 Kilometer auf den Tacho.

