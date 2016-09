Polizei Neustadt gibt Ratschläge zum Schulanfang

Verstärkte Kontrollen angekündigt - Tipps Schüler und Erwachsene - vor 1 Stunde

NEUSTADT/AISCH - Die Polizeiinspektion Neustadt nimmt den Schulbeginn wieder zum Anlass, zum einen die Schulanfänger auf den Schulweg und auf das Verhalten an Schulbushaltestellen vorzubereiten. Sie kündigt zum anderen in den kommenden Wochen aber auch verstärkte Kontrollen vor Schulen und Kindergärten an.

Die leuchtenden Trapeze sollen die ABC-Schützen auf den Schulwegen sichern. © Harald Munzinger



Mit dem Schulanfang beginnt für die "ABC-Schützen" ein neuer Lebensabschnitt. Polizeihauptkommissar Thomas Klein: "Für ihre Eltern und Großeltern ist also höchste Zeit, die Kinder noch auf den Straßenverkehr vorzubereiten und den Schulweg zu üben, soweit dies nicht schon geschehen ist. Auch in den Kindergärten herrscht nach den Sommerferien wieder mehr Betrieb. Alle Kraftfahrer sollten sich deshalb auf diese Kinder einstellen".

Für das vergangene Jahr 2015 weist die Verkehrsunfallstatistik für den Landkreis Neustadt/Aisch-Bad Windsheim, fünf Schulwegunfälle aus, wie auch schon im Jahr 2014. Bei all den Unfällen des vergangenen Jahres wurden die beteiligten Kinder leicht verletzt (2014 waren es acht Verletzte). "Jeder Unfall ist einer zu viel!", meint Kriminalhauptkommissar Sven Sandner, derzeit Leiter der Polizeiinspektion Neustadt. Deshalb werden seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den kommenden Wochen insbesondere die Schulanfänger begleiten, gleichzeitig aber auch verstärkt Kontrollen durchführen, wie er betont.

Schulwegtraining für Sicherheit

Ein wesentlicher Aspekt in diesem Zusammenhang ist dabei auch die Gurtpflicht und die Sicherung von Kindern in Kraftfahrzeugen. "Der angelegte Sicherheitsgurt und die Sicherung des Kindes kann Leben retten! Schwerwiegende Folgen werden jedoch in jedem Fall bei einem Zusammenstoß mit einem anderen Fahrzeug oder Hindernis minimiert. Deshalb: nur mit Gurt, der Gesundheit zu Liebe!" stellt Sander fest. Ein besonderes Augenmerk seiner Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gilt deshalb in den kommenden Wochen bei den Kontrollen der Gurtpflicht.

Das Hauptaugenmerk der Eltern sollte nach Meinung der beiden Verkehrserzieher der Polizeiinspektion Neustadt, Polizeihauptmeisterin Claudia Lang und Polizeihauptmeister Jens Witt, vor allem bei den Schulanfängern auf das Schulwegtraining gelegt werden. Die beiden Verkehrspädagogen der Polizeiinspektion leisten in den kommenden Wochen ebenfalls einen Beitrag zur Schulwegsicherung.

An den Grundschulen im östlichen Landkreis üben sie mit den Kindern das richtige Verhalten auf dem Schulweg, aber auch an den Haltestellen der Schulbusse sowie in den Omnibussen selbst. Darüber hinaus beteiligen sie sich an Einzelveranstaltungen - beispielsweise am kommenden Dienstag, 13. September, bei der Begrüßung der "Erstklässler" an der "Comenius-Grundschule" in Neustadt oder im Rahmen der Aktion der Werbegemeinschaft "NEA-Aktiv" am Marktplatz.

Die "ABC-Schützen" werden in der kommenden Woche wieder mit den gelben, reflektierenden Sicherheits-Trapezen ausgestattet, die am ersten Schultag an allen Grundschulen verteilt werden. Unterstützt wird diese Aktion von der Kreisverkehrswacht, die bereits teilweise mit großen Bannern auf den Schulanfang hinweist, sowie von örtlichen Kreditinstituten.

Die Verkehrserzieher der Polizeiinspektion Neustadt, Claudia Lang und Jens Witt, geben Ratschläge zur Schulwegsicherheit. © Harald Munzinger



Gurtmuffel und Raser im Visier

Doch Aufklärung allein, so zeigt die Erfahrung der Polizei immer wieder, führt nicht zum erwünschten Ergebnis. Deshalb werden von Polizeihauptkommissar Thomas Klein, stellvertretender Leiter der Neustädter Polizei, in den kommenden Wochen wieder vermehrt und gezielt Kontrollen angekündigt. "Gurtmuffel und Raser werden zur Kasse gebeten!", so seine unmissverständliche Aussage.

Im Rahmen des Streifendienstes der Ordnungshüter, aber auch bei gesonderten Kontrollen mit dem Handlasermessgerät werden die Polizistinnen und Polizisten wieder ein verstärktes Augenmerk auf die Schul- und Kindergartenwege, die Bushaltestellen, die Schulbusse und die Sicherungseinrichtungen legen. Geschwindigkeitsmessfahrzeuge und -geräte der Verkehrspolizeiinspektion Ansbach sowie der Einsatzzug Ansbach werden die Kontrollen unterstützend begleiten.

Die Verkehrserzieher der Neustädter Polizei raten den Eltern: "Der Weg zur Schule muss - mehrmals!!! - in Begleitung der Eltern oder Großeltern geübt werden", so Caudia Lang. "Hier gilt: je öfter, umso besser! Mit dem Schulwegtraining kann deshalb nicht früh genug begonnen werden". Die beiden Verkehrserzieher der Inspektion empfehlen zudem, dass dabei gefährliche Stellen auf dem Schulweg besprochen und das Fehlverhalten des Kindes gleich korrigiert wird.

Bei der Auswahl des Schulweges gilt: "Der kürzeste Weg ist nicht automatisch der sicherste! Einen Umweg zu Zebrastreifen, Ampeln oder Fußgängerüberwegen, an denen Schulweghelfer eingesetzt werden, soll in Kauf genommen werden", wie Jens Witt meint. "Wer es eilig hat macht Fehler" Deshalb müssen die Kinder immer rechtzeitig auf den Weg zur Schule oder zur Bushaltestelle geschickt werden", empfiehlt Witt weiter. Aus den selbst gemachten Beobachtungen der beiden Verkehrserzieher ergeben sich ihre Ratschläge zum Thema "Bushaltestelle" und "Fahrt im Schulbus".

An der Haltestelle sollen sich die Schüler im sicheren Wartebereich aufhalten. Beim Ein- und Aussteigen nicht drängeln, die Büchertasche in dieser Zeit in der Hand halten und nicht auf dem Rücken tragen. Im Bus, während der Fahrt gilt es, sitzen zu bleiben, wenn freie Sitzplätze vorhanden sind. "Nach dem Aussteigen, auch das soll den Kindern eingeschärft werden, können die Kinder erst nach dem Abfahren des Schulbusses die Straße gefahrlos überqueren", macht Claudia Lang unmissverständlich deutlich.

Schulweg nicht mit dem Auto!

"Soweit es geht sollten die Eltern oder Großeltern die Schüler nicht mit dem Auto zur Schule bringen", plädiert Jens Witt Jahr für Jahr. Größtenteils mit Erfolg, wie er im Rückblick auf die vergangenen beiden Jahre beobachtet hat. "Nur so können die Kinder nämlich in den Straßenverkehr und seine Situationen hinein wachsen", stellen er und auch seine Kollegin Lang immer wieder fest. Wenn sich eine Fahrt nicht vermeiden lasse, dann sollte auf einem Parkplatz oder an einer verkehrsärmeren Stelle angehalten werden, um dem Kind das Aussteigen zu ermöglichen.

Immer wieder müssen die beiden Ordnungshüter vor Schulen feststellen, dass Eltern - meist noch in Eile oder gar Hektik - ihr Auto unmittelbar vor dem Schulgebäude stoppen und dabei Gefahrsituationen für ihre Kinder, aber auch für andere heraufbeschwören, wenn diese aussteigen. Kinder in Kraftfahrzeugen sind während der Fahrt durch amtlich genehmigte und geeignete Rückhalteeinrichtungen sowie durch Sitzerhöhungen zu sichern, wenn diese das 12. Lebensjahr noch nicht vollendet haben und kleiner als 150 cm sind. Und Eltern sowie Großeltern können hier ein Vorbild für den Sprössling sein, indem sie sich auch selbst anschnallen.

Letztlich ist es gerade im beginnenden Herbst und bei Dämmerung sehr wichtig, die Erkennbarkeit von Kindern zu erhöhen, wozu reflektierende Kleidung und ein auffälliger Schulranzen ihren Beitrag leisten können. Daran sollte man schon beim Einkauf denken! Die Verhaltensregeln für Kraftfahrer in der Straßenverkehrsordnung (StVO) haben ebenfalls nichts an ihrer Gültigkeit verloren und werden deshalb von der Polizeiinspektion Neustadt noch einmal in Erinnerung gerufen:

Zunächst gilt die Verpflichtung für jeden Fahrzeuglenker, sich gegenüber Kindern, insbesondere durch Verminderung der Geschwindigkeit und Bremsbereitschaft, so zu verhalten, dass eine Gefährdung ausgeschlossen ist. An Bussen (und demnach auch an Schulbussen!) mit eingeschaltetem Warnblinklicht darf in beiden Fahrtrichtungen nur mit Schrittgeschwindigkeit vorbeigefahren werden. Notfalls muss Kindern durch Anhalten ein gefahrloses Überqueren der Fahrbahn ermöglicht werden.

Vorbildrolle der Erwachsenen

"Bei Kindern am Fahrbahnrand ist eine erhöhte Bremsbereitschaft, aber auch eine angepasste Geschwindigkeit unerlässlich!" Diese Aussage von Thomas Klein gilt nach seiner Meinung nicht nur im Zusammenhang mit dem Schulbeginn, sondern sollte von Kraftfahrern grundsätzlich beachtet werden. Aber auch alle Fußgänger können ihren Beitrag zur Sicherheit der Schulanfänger leisten. "Sie haben Vorbildfunktion und sollten sich das immer ins Bewusstsein rufen", meint er weiter. "Fußgängerampeln dürfen nur bei Grünlicht überquert werden, ungeachtet dessen, ob sich ein Kind in unmittelbarer Nähe befindet und zuschaut oder nicht".

Das Motto "Nur bei Grün! Den Kindern ein Vorbild!" sollte Jeder im Hinterkopf haben und für sich beherzigen!" Das Hauptaugenmerk der Ordnungshüter wird im Rahmen der Kontrollen der Gurtanlegepflicht sowie der Sicherung von Kindern in Kraftfahrzeugen, den Bushaltestellen sowie den Schulbussen gelten. Darüber hinaus werden für die ersten Wochen nach den Ferien durch den stellvertretenden Dienststellenleiter der Inspektion Neustadt

"Geschwindigkeitskontrollen im Schwerpunkt vor Schulen und Kindergärten sowie an von Schülern und Kindergartenkindern stark frequentierten Straßen" angekündigt. Dabei soll die Einhaltung der dort jeweils zulässigen Höchstgeschwindigkeit überwacht werden. "Die Polizeiinspektion Neustadt wird bei dieser Aktion von Kolleginnen und Kollegen des Einsatzzuges sowie der Verkehrspolizeiinspektion in Ansbach unterstützt.

Die Kontrollen verteilen sich dabei flächendeckend, aber auch zielgerichtet auf Schwerpunkte im östlichen Landkreis, dem Zuständigkeitsbereich der Inspektion", so deren Leiter Sven Sandner, wobei er schon im Vorfeld an das Verständnis aller Kraftfahrer für diese Maßnahmen appelliert und auf deren Einsicht für die Notwendigkeit der Aktion hofft. "Die jährlich wiederkehrend stattfindende Schulwegaktion der Polizei dient einzig und allein dem Zweck, die Sicherheit für unsere Kinder und Enkel auf dem Schulweg zu erhöhen!"

Harald J. Munzinger