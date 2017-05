Positive Bilanz: Musikschule ist gut aufgestellt

Ensembles gestalten Konzerte und umrahmen Veranstaltungen - vor 1 Stunde

NEUSTADT/AISCH - Bei der Jahreshauptversammlung der Musikschule gab es neben den üblichen Tätigkeitsberichten auch guten Grund, positiv in die Zukunft zu blicken. Gut aufgestellt, werde man "zuversichtlich daran arbeiten, die Musikschule weiter voran zu bringen", erklärte deren Leiter Wolfgang Schniske.

Die Ensemblearbeit trägt Früchte: Das Streichorchester begeisterte unter der Leitung von Ralf Brösamle (r.) in der "NeustadtNacht". © Harald Munzinger



Mitglieder, Vorstand und Lehrkräfte waren zur Versammlung im "Riegelshaus", dem Verwaltungssitz und Unterrichtsgebäude der Musikschule im Landkreis Neustadt/Aisch-Bad Windsheim e.V. zusammengekommen. Der Vorsitzender des Musikschulvereins, Dr. Lothar Kabelitz, zeigte anhand einiger Zahlen die Entwicklung im letzten Jahr auf. Der Aufforderung, sich weiterhin um Einsparmaßnahmen und Kosteneffizienz sowie Einnahmensteigerung zu bemühen, sei die Musikschule durchaus gerecht geworden. Durch Einnahmen aus Veranstaltungen, Spenden, und Unterrichtsgebühren (die im September - erstmals seit 2009 - leicht erhöht wurden) konnte die Musikschule mit einer positiven Bilanz für das vergangene Haushaltsjahr aufwarten. Zudem wirkt sich die vom Kreistag beschlossene Anhebung des kommunalen Zuschusses für die nächsten fünf Jahre ebenfalls positiv auf die finanzielle Situation der Musikschule aus, so dass Dr. Kabelitz vorsichtig den Blick in Richtung der nächst höheren Einstufung beim Staatszuschuss richten wollte.

Die Schülerzahlen an der Musikschule im Landkreis blieben nahezu unverändert. Musikschulleiter Wolfgang Schniske wies in seinem Jahresresümee darauf hin, dass das umfangreiche Unterrichtsangebot der Musikschule (Tasten-, Holz- und Blechblas-, sowie Saiten und Schlaginstrumente), von nun inzwischen 17 Lehrkräften bewältigt wird, die an 16 Unterrichtsorten von Burghaslach bis Uffenheim im gesamten Landkreisgebiet tätig sind. Ziel sei nach wie vor, dass kein Schüler mehr als zehn Kilometer zum Unterricht an der Musikschule zurücklegen müsse.

Ein wesentlicher Bestandteil der Musikschularbeit seien die Ensembles, führte Schniske weiter aus, denn nur dadurch sei es auch möglich, die zahlreichen Konzerte, Umrahmungen und kulturellen Veranstaltungen wie "NeustadtNacht" oder Weihnachtsmärkte in nur 38 Schulwochen zu absolvieren. Etwas Nachwuchssorgen habe das "JBO Aischgrund", denen man jedoch mit gezielten Maßnahmen wie beispielsweise der möglichen Teilnahme im Vororchester bereits von Unterrichtsbeginn an begegnen wolle. Neben der Big Band sei auch das Streichorchester unter Leitung von Ralf Brösamle eine Ergänzung des Angebots für das gemeinsame Musizieren und aus dem Musikschulleben nicht mehr wegzudenken. Das Highlight sei sowohl für die Lehrer als auch für die Schüler erneut der Aufenthalt im Schullandheim in Bad Windsheim gewesen, bei dem auch das außermusikalische Rahmenprogramm nicht zu kurz gekommen sei.

Außerdem wird die Jazzband unter Leitung von Thomas Meinlschmidt die Musikschule sowie die Stadt Neustadt in deren Partnergemeinde Montespertoli bei der diesjährigen "Mostra del Chianti" vertreten. Ebenfalls ein Erfolg für die Musikschule: Der ehemalige Schüler aus Dachsbach, Paul Donat, konnte sich zu Beginn diesen Jahres beim Probespiel für die Stelle als stellvertretender Solopauker bei der Bayerischen Staatsphilharmonie Nürnberg durchsetzen und ist seit Februar am Opernhaus in dieser Position tätig.

Sigrid Becke trug den Kassenbericht der Musikschule vor. Kassenprüfer Helmut Reiß und stellvertretender Landrat Bernd Schnizlein bescheinigten der Schatzmeisterin eine genaue und gewissenhafte Kassenführung und stellte somit im Anschluss an den Bericht den Antrag, die Vorstandschaft zu entlasten, was durch die Versammlung einstimmig geschah. Dr. Kabelitz bedankte sich bei Vorstandschaft und Musikschulleitung für die gute Zusammenarbeit und das entgegengebrachte Vertrauen, Musikschulleiter Wolfgang Schniske wiederum bei der Vorstandschaft und dem Lehrerkollegium.